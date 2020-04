Kobe Bryant nimetään koripallon kunniagalleriaan

Traagisesti kuollut Kobe Bryant nimetään postuumisti koripallon kunniagalleriaan

Tammikuussa helikopterionnettomuudessa kuollut ex-koripalloilija Kobe Bryant nimetään elokuussa koripallon kunniagalleriaan, Hall of Fameen. Pohjois-Amerikan ammattilaissarja NBA kertoi valinnasta nettisivuillaan lauantaina.

Bryant kuoli 41-vuotiaana onnettomuudessa, jossa surmansa sai myös kahdeksan muuta ihmistä, mukaan lukien Bryantin 13-vuotias tytär Gianna.

– Tänä vuonna koripallo on kärsinyt uskomattomat menetykset, kun lajin ikoniset hahmot Kobe Bryant ja NBA-komissaari David Stern kuolivat. Lisäksi peli on tauolla koronaviruksen takia. Me haluamme kunnioittaa kaikkia, jotka ovat tehneet koripallosta sellaisen yhdistävän voiman, millainen se nykyään on, sanoi John L. Doleva, koripallon kunniagallerian johtaja.

Stern kuoli uudenvuodenpäivänä kärsittyään joulukuun lopussa aivoverenvuodon.

Bryant pelasi koko uransa Los Angeles Lakersissa ja voitti seurassa viisi mestaruutta. Hänet valittiin NBA:n tähdistöön 18 kertaa.

Bryantin ohella miespelaajista kunniagalleriaan nimetään kolmesti NBA:n pudotuspelien parhaaksi valittu Tim Duncan ja 15 kertaa NBA:n tähdistöön valittu Kevin Garnett.

Hall of Fame -valinnan saavat myös valmentajat Eddie Sutton, Rudy Tomjanovich, Kim Mulkey ja Barbara Stevens. Lisäksi Hall of Fame kunnioittaa neljä naisten olympiakultaa voittaneen Tamika Catchingsin uraa sekä Kansainvälisen koripalloliiton pitkäaikaisen pääsihteerin Patrick Baumannin työtä. Sveitsiläinen Baymann saa Bryantin tavoin Hall of Fame -valinnan kuolemansa jälkeen. Hän kuoli lokakuussa 2018 vain 51-vuotiaana.

Koripallon Hall of Fame -seremonia pidetään 29. elokuuta Massachusettsin Springfieldissä, jota pidetään koripallon synnyinsijana.