NBA-tähden äiti koomassa koronaviruksen vuoksi – ”Hän kertoi minulle asioita, joita en halunnut kuulla”

Karl-Anthony Towns kertoi äitinsä tuskallisesta tilanteesta Instagramissa.

Minnesota Timberwolvesin sentteritähti Karl-Anthony Towns paljasti Instagramissa, että hänen äitinsä on erittäin huonossa kunnossa koronaviruksen aiheuttamien oireiden vuoksi. Towns kertoi videolla, että hänen äitinsä vaivutettiin keinotekoiseen koomaan.

24-vuotias Towns puhuu videolla tunteikkaasti ja hänen puheensa katkeilee ja takeltelee ajoittain, kun hän käsittelee raskasta asiaa. Hän kertoo tehneensä videon auttaakseen ihmisiä ymmärtämään, kuinka vakavasta asiasta epidemiassa on kyse.

– On tärkeää, että ihmiset ymmärtävät koronavirustilanteen vakavuuden. Kun vanhempani sairastuivat, ensireaktioni oli, että heidän pitää heti mennä hakemaan apua. Ei ollut mitään syytä odotella, vaan meidän piti mennä lähimpään sairaalaan kun pariin päivään ei näkynyt merkkejä paremmasta, Towns sanoi videolla.

– En usko, että kovin moni ymmärsi, mistä tässä on kyse, kun tila huononee niin paljon nopeasti. Äitini tila vain huononi koko ajan ja sairaalassa tehtiin kaikki mahdollinen. Minäkin yritän tehdä sen, mitä voin. Hänen tilanteensa ei vain parantunut. Kuume pysyi lähes 40 asteessa. Lääkkeet auttoivat aina hetken, ja sitten kuume nousi uudelleen.

Towns kertoo, että hänen äidillään oli suuria hengitysvaikeuksia. Perhe oli toiveikas lääkkeiden suhteen, mutta helpotus oli aina lyhytaikaista. Tauti näytti jo helpottavan pari päivää sitten hetkeksi, mutta sen jälkeen tilanne huononi nopeasti.

– Ehdimme jo ajatella, että hän oli voiton puolella taudin kanssa, mutta asiat muuttuivat tosi nopeasti. Hänellä oli hengitysvaikeuksia ja hän joutui hengityskoneeseen. Yritimme pysyä positiivisina. Kerroin, miten paljon rakastan häntä ja teen sen joka päivä. Hän kertoi minulle asioita, joita en halunnut kuulla ja yritin sivuuttaa ne. Tämä tilanne on ollut karmea minulle ja perheelleni.

Pian Townsin äidin tilan huononemisen jälkeen hänet vaivutettiin koomaan. Perhe tarkkailee äidin tilannetta voimattomana.

Townsin isä on parhaillaan kotonaan karanteenissa ja odottaa omaa testitulostaan.

– Tämä tauti pitää ottaa vakavasti. Suojelkaa perhettänne, rakkaimpianne, ystäviänne ja itseänne. Pitäkää sosiaalisesti etäisyyttä. Älkää menkö paikkoihin, jossa on paljon ihmisiä. Tämä on tappava tauti. Me jatkamme taistelua, ja aiomme voittaa. Toivottavasti tarinastani on vähän apua.

Towns vastaan Lauri Markkanen.

Towns on NBA:n kuumimpia nuoria senttereitä. Hänet on valittu kahdesti liigan tähdistöotteluun ja tulokaskaudellaan vuoden tulokkaaksi. Hän oli kesän 2015 varaustilaisuuden ensimmäisenä huudettu pelaaja. Towns solmi syksyllä 2018 viiden vuoden, yli 158 miljoonan dollarin arvoisen jatkosopimuksen Timberwolvesin kanssa. 2019–20 oli uuden sopimuksen ensimmäinen kausi.