Koronavirukseen sairastunut NBA-tähti Smart laukoo: ”Tuntuu siltä, että voisin mennä heti pelaamaan”

NBA:ssa pelaavan Boston Celticsin tähtipelaaja Marcus Smart kertoo koronavirustartunnastaan.

Koripallon NBA:ssa pelaavan Boston Celticsin tähtipelaaja Marcus Smart on kertonut koronavirustartunnastaan ja varoittaa nyt nuoria ottamaan taudin vakavasti ja harjoittelemaan etäisyyden pitämistä muihin.

Smartilla todettiin torstaina positiivinen testitulos. Smart sanoo, ettei hänellä ole ollut minkäänlaisia oireita.

– Tunnen oloni hyväksi. Tuntuu siltä, että voisin mennä heti pelaamaan, 26-vuotias teksasilaislähtöinen pelaaja kertoi CNN:lle.

”Neuvon sukupolveani”

Smart kuitenkin varoittaa nuoria ottamaan taudin vakavasti.

– Neuvon sukupolveani, olen 26-vuotias, ottamaan taudin vakavasti. Olkaa valppaina. Tehkää varotoimenpiteet. Suojaamalla itsesi suojaat myös muut, Smart sanoi.

– Tämä on avainasia. Ihmisistä, joilla ei ole oireita, on todella vaikea tietää, että heillä on virus. Voit levittää virusta tietämättä siitä, Smart muistutti leviämisriskistä ihmisjoukossa.

Twitterissä hän painotti sitä, että nuoremman sukupolven on pidettävä etäisyyttä.

– Tämä ei ole vitsi. Tämän tekemättä jättäminen on itsekästä. Voimme voittaa tämän yhdessä, mutta meidän täytyy tehdä se niin, että pidämme nyt hiukan etäisyyttä, Smart kirjoitti.

Ainakin 14 NBA-joukkueiden jäsentä on antanut positiivisen testituloksen koronavirustesteissä. Joukossa ovat Smartin lisäksi muun muassa Brooklyn Netsin Kevin Durant sekä Utah Jazzin Rudy Gobert ja Donovan Mitchell.

NBA on toistaiseksi tauolla.