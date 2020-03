NBA:n supertähti Kevin Durant sairastui koronavirukseen

Kevin Durantilla on todettu koronavirus.

Kaksinkertainen NBA-mestari ja sarjan nelinkertainen korikuningas Kevin Durant on yksi neljästä sairastuneesta Brooklyn Netsin pelaajasta.

Kevin Durantista tuli tuorein huippu-urheilija, jonka on todettu sairastuneen koronavirukseen.

Tiistaina neljän NBA-seura Brooklyn Netsin pelaajan kerrottiin sairastuneen virukseen. Seuran tiedotteessa pelaajien nimiä ei kerrottu, mutta Durant kertoi sairastumisestaan itse The Athletic -verkkolehden NBA-toimittajalle.

– Jokaisen on syytä olla varovainen ja pitää itsestään huolta. Me selviämme tästä, Durant kirjoitti The Athleticin julkaiseman twiitin mukaan.

Durant ja kolme muuta pelaajaa asetettiin karanteeniin. Vain yhdellä heistä on ollut oireita, kolme muuta ovat olleet oireettomia. Durant kuuluu oireettomien joukkoon.

Durant on voittanut Golden State Warriorsissa kaksi NBA-mestaruutta (vuosina 2017 ja 2018). Samoina vuosina hänet valittiin myös loppuotteluiden tärkeimmäksi pelaajaksi.

Durant on pelannut NBA:n tähdistöottelussa peräti 10 kertaa, ja hän on ollut maailman parhaan koripalloliigan korikuningas neljästi. Durant on pelannut hurjat 11 kautta yli 25 pisteen ottelukohtaisella keskiarvolla!

Lauri Markkanenkin on saanut kokea Kevin Durantin kovuuden. Kuva on Golden Staten ja Chicagon välisestä NBA-ottelusta tammikuulta 2018.

Kaudella 2007–08 Durant valittiin NBA:n vuoden tulokkaaksi.

Maajoukkuetasolla Durantilla on kaksi olympiakultaa (Lontoosta 2012 ja Rio de Janeirosta 2016) sekä maailmanmestaruus Turkin MM-kisoista 2010.

Nelikolta otettiin laboratoriotestit lauantaina, mutta tulokset valmistuivat vasta tiistaina.

Nets sanoo tiedotteessaan, että se yrittää selvittää virukselle mahdollisesti altistuneet pelaajien läheiset ja vastustajat kahden viime viikon ajalta. Maaliskuun 3. päivän jälkeen Nets on pelannut Bostonia, Memphisiä, San Antoniota, Chicagoa ja Los Angeles Lakersia vastaan.

NBA-pelaajissa on todettu nyt seitsemän positiivista koronavirustapausta. Utah Jazzin ranskalaispelaaja Rudy Gobert oli ensimmäinen, ja sen jälkeen koronavirus on todettu joukkuetoveri Donovan Mitchellillä sekä Detroit Pistonsin Christian Woodilla.

Gobert’n positiivisen testituloksen jälkeen NBA keskeytti kautensa ja toivoo pystyvänsä jatkamaan pelaamista kesäkuussa.