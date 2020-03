Päättikö koronavirus NBA-historian pisimmän pelaajauran? 43-vuotias legenda herkistyi

NBA-kauden keskeytyminen saattaa merkitä Vince Carterin uran päättymistä.

NBA-legenda Vince Carter, 43, saattoi pelata pitkän uransa viimeisen ottelun torstain vastaisena yönä Suomen aikaa. Carterin edustama Atlanta Hawks hävisi New York Knicksille jatkoajalla 131–136. Carter pelaa viimeistä kauttaan.

Ottelun jälkeen koripalloliiga NBA tiedotti, että se keskeyttää kautensa toistaiseksi. Utah Jazzin pelaaja Rudy Gobertilla todettiin koronavirustarunta. Torstaiyön jäljellä olevat pelit peruttiin.

Kauden keskeytyminen oli Hawksin tiedossa jo ottelun aikana, ja joukkueen päävalmentaja Lloyd Pierce päästi Carterin kentälle jatkoajan viime hetkillä. Carter otti ilon irti mahdollisesti viimeisistä minuuteistaan.

22. kauttaan liigassa pelaava ikoni heitti ottelun viimeisen heittonsa sisään.

Ottelun jälkeisessä lehdistötilaisuudesta Carterilta kysyttiin uran mahdollisesta loppumisesta. Pelaaja liikuttui lähes kyyneliin.

– Pelaan niin kauan kuin pelaan. Kun kävelen ulos ovesta, se on minulle ok. Koripallo on kohdellut minua hyvin, Carter sanoi.

Carter on NBA:n viimeinen aktiivipelaaja, joka aloitti ammattilaisuransa 1990-luvulla. Hänen NBA-uransa on historian pisin.

Toronto Raptors varasi hänet vuonna 1998. Carter on edustanut urallaan kahdeksaa NBA-seuraa ja hänet on valittu kahdeksan kertaa peräkkäin NBA:n tähdistöotteluun vuosina 2000–2007. Hän voitti Yhdysvaltain joukkueessa olympiakultaa Sydneyssä 2000.

Carter muistetaan yhtenä historian parhaista donkkaajista. Hän voitti legendaarisella tavalla tähdistöottelun donkkikilpailun vuonna 2000.

Carter on pelannut 1 540 runkosarjaottelua, joissa on tilastoinut 16,7 pistettä per peli.