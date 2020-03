Oscar-voittaja törsäsi 10 miljoonaa dollaria NBA:n surkeimman joukkueen otteluihin – ”Näytän nyt tyhmältä”

Spike Lee on kova New York Knicksin fani.

Valtavan rahamäärän New York Knicksin peleihin käyttänyt Spike Lee hermostui kohtelustaan.

Spike Lee tunnetaan mittavan Hollywood-uransa lisäksi NBA-joukkue New York Knicksin vannoutuneena fanina. Hänen preesensiään Knicksin peleissä on vaikeaa olla huomaamatta, sillä kentän laidalla pelistä toiseen istuva ohjaajalegenda on varustautunut joukkueen fanituotteisiin päästä varpaisiin.

ESPN:n vieraana tiistaina ollut Lee kuuli lähetyksessä kaunistelemattoman totuuden jo 28 vuotta kestäneen faniutensa hintalapusta.

Juontajat olivat tehneet laskelmia Leen ottelulippuihin käyttämästä rahamäärästä. Yksi eturivin lippu maksaa 3 000 euroa, ja harjoituskauden ottelut mukaan lukien yhteissumma nousee noin 270 000 euroon vuodessa.

Lähes 30 vuoden kannattaminen on siis maksanut Leelle yhteensä 10 miljoonaa dollaria eli noin yhdeksän miljoonaa euroa.

Hervottomaan nauruun räjähtäneen ohjaajan kommentti uutiseen oli lyhyt mutta paljonpuhuva.

– Näytän nyt tyhmältä.

Urheilujoukkueen kannattamiseen liittyviä ajallisia ja taloudellisia uhrauksia voi pitää yleensäkin järjenvastaisena, mutta Leen hirvittäviin panostuksiin verrattuna tavanomainen fanittaminen tuntuu vielä varsin normaalilta.

Yhdeksän miljoonan sijoitus kolmenkymmenen vuoden aikana ei tosin tee kovin dramaattista lovea Leen, 62, lompakkoon. Hänen omaisuutensa on nimittäin arvioitu olevan noin 36 miljoonaa dollaria.

Yhtenä Hollywoodin arvostetuimpana ohjaajana tunnettu Lee voitti vuonna 2019 Oscar-palkinnon Jasper Pääkkösen tähdittämästä BlacKkKlansman-elokuvasta.

Ryppyjä rakkaudessa

Lee oli alun perin ESPN:llä kommentoimassa hänen ja Knicksin tällä viikolla alkanutta yllättävää välirikkoa. Hänen on ollut tapana kulkea Madison Square Gardeniin työntekijöiden sisäänkäynnin kautta. Tällä viikolla Knicksin henkilökunta kuitenkin eväsi Leen sisäänpääsyn. Ohjaajaa kehotettiin käyttämään tästedes VIP-vieraille tarkoitettua ovea.

Ratkaisu ei ilahduttanut erikoiskohteluun tottunutta Leetä. Hän ilmoitti, ettei aio saapua Knicksin kotipeleihin enää tällä kaudella.

Lee kunnioitti tämän vuoden Oscar-gaala-asullaan tammikuussa traagisesti kuolleen Kobe Bryantin muistoa.

Suomessa viime vuonna Pääkkösen vieraana piipahtanut Hollywood-legenda on nähnyt vajaan 30 vuoden aikana organisaation ylä- ja alamäet. Lee on kannustanut omiaan uskollisesti vuosikausia kestäneestä syöksykierteestä huolimatta.

– Voitimme edellisen mestaruuden vuonna 1973. Kuolenko ennen kuin näen Knicksin seuraavan mestaruuden, kuoleeko minun 24-vuotias poikanikin ennen sitä? tuohtunut Lee avautui ESPN:n lähetyksessä.

Leen kohtelu raivostutti monet muutkin. Pelillisessä suossa pitkään tarponut Knicks menetti päätöksen myötä ainakin hetkeksi kenties sen valovoimaisimman tukijansa.

Knicks julkaisi tapahtuneesta nopeasti oman tiedotteensa. Siinä todettiin, että Leen uhriutuminen asian tiimoilta on naurettavaa. Hänen on nimittäin pyydetty useita kertoja aiemminkin käyttämään nimenomaan työntekijöiden sisäänkäynnin sijaan VIP-ovea.

– Oli pettymys, että Spike teki tästä draamaa. Hän on jatkossakin tervetullut, kunhan vain käyttää VIP-sisäänkäyntiä, kuten kaikki muutkin peleihin tulevat julkkikset, tiedotteessa sanottiin.

Lee ja Knicksin johtoporras on sittemmin saanut sovittua suurimmat erimielisyytensä, mutta kaunis rakkaustarina saattoi saada tapahtuneesta pysyvän kolhun.

Knicks on selviytynyt NBA:n pudotuspeleihin viimeksi 2013. Se on tällä hetkellä NBA:n itäisen konferenssin kolmanneksi viimeisenä.