Suora lähetys: Kobe Bryantin muistotilaisuus käynnissä Los Angelesissa – pääsyliput maksoivat yli 200 euroa: ”Sirkustunnelma”

Yli 100 000 ihmistä halusi päästä Kobe Bryantin muistotilaisuuteen.

Entisen huippukoripalloilijan Kobe Bryantin kunniaksi järjestetty muistotilaisuus on parhaillaan käynnissä Los Angelesin Staples Centerissä.

Tilaisuuteen pääsi noin 20 000 ihmistä, mutta tiettävästi ainakin 100 000 ihmistä olisi halunnut paikalle. Osto-oikeuden lippuihin saaneet arvottiin.

Pääsyliput tilaisuuteen maksoivat jopa 224 dollaria (noin 207 euroa) kappaleelta.

Paikallista aikaa aamulla alkanut tilaisuus pääsi käyntiin hiukan suunniteltua myöhemmin, koska ihmiset joutuivat jonottamaan sisäänpääsyä halliin suunniteltua pidempään.

Ilta-Sanomien avustaja Tomi Hinkkanen on paikalla Los Angelesissa. Hän kuvaili tunnelmia hallin ulkopuolella erikoisiksi.

– Täällä on enemmän karnevaalitunnelma kuin surutunnelma. Ihmiset huutavat Koben nimeä ja ottavat selfieitä. Sillä tavalla tämä on vähän kuin sirkustunnelma. Sikäli täällä on liikutusta, että Kobe Bryant on selvästi vaikuttanut monien elämään – ollut esikuva heille, Hinkkanen kertoo tunnelmista hallin ulkopuolella.

Los Angelesissa kun ollaan, hienot autot kuuluvat tietysti katukuvaan.

– On urheiluautoja, esimerkiksi Lamborghineja ja Maserateja, jotka on maalattu Koben ja hänen tyttärensä Giannan kuvilla.

Kobe Bryant, hänen 13-vuotias tyttärensä Gianna ja seitsemän muuta henkilöä kuolivat helikopterionnettomuudessa Kalifornian Calabasasissa 26. tammikuuta.