Lauri Markkaselle on tulossa tilipäivä, joka jättää jokaisen NHL-tähden taakseen

Lauri Markkanen saa neuvotella kesällä jatkosopimuksesta. Asiantuntija Nate Duncan kertoi Urheilulehdelle, että suomalaisten haaveilemaa jättitilipäivää ei ole tulossa.

Urheilulehti tarkastelee Lauri Markkasen tilannetta Chicago Bullsissa viime viikon ja tämän viikon lehdissä. Viime viikolla UL:n haastattelussa asiantuntija Nate Duncan kertoi Markkasen sopimusnäkymistä.

Ensi kesänä Lauri Markkanen ja Chicago Bulls voivat istua ensimmäisen kerran neuvottelupöytään keskustelemaan jatkosopimuksesta.

Markkanen allekirjoitti 2+1+1-mallisen sopimuksen kesällä 2017 pian varaamisensa jälkeen. Ensi kauden hän pelaa vielä tuota sopimusta ja tienaa 6,7 miljoonaa dollaria. Jatkosta voi sopia kuitenkin jo silloin, kun vanhaa sopimusta on vuosi jäljellä.

Kuluva kausi on muuttanut tulevat neuvottelut kimuranteiksi. Näin arvioi Urheilulehdelle NBA:n kiemurat läpikotaisin tunteva asiantuntijatoimittaja Nate Duncan. Duncan on koulutukseltaan lakimies ja tuntee NBA:n työehtosopimuksen yksityiskohtaisesti. Työehtosopimuksen koukerot ja niiden vaikutukset pelaajamarkkinoihin ovat usein aiheena hänen suosituissa podcasteissaan.

Suurimmillaan Markkanen voi allekirjoittaa sopimuksen, jonka suuruus vastaa 25 prosenttia kauden 2020–21 palkkakatosta. Katon suuruudeksi on arvioitu 115 miljoonaa, eli parhaimmillaan Markkasen tilipäivä voisi olla neljän tai viiden vuoden sopimus, joka toisi järisyttävät 28,75 miljoonaa taalaa ja kahdeksan prosentin vuosikorotukset päälle.

Markkasen kausi on ollut loukkaantumisten ja epätasaisten peliotteiden värittämä. Se tekee tulevan sopimuksen arvioimisesta vaikeaa. Duncanin mukaan maksimisopimukseen ei tämän hetken näytöillä ole edellytyksiä, vaan palkka asettuisi 15–18 miljoonan luokkaan.

– Tämän hetken tiedoilla tarjoaisin Bullsin edustajana alle 20 miljoonaa, jotain 15–18 miljoonan paikkeilla. Elämän mullistava raha sekin on, vaikka alle 20 miljoonaa, Duncan painottaa.

Duncanin mielestä on selvää, että jos Markkanen ja Bulls pääsevät kesällä yhteisymmärrykseen jatkosta, suomalaisen on hyväksyttävä odotettua matalampi palkka. Tämä johtuu siitä, ettei Chicagolla ole kiire. Vaikka he antaisivat sopimuksen umpeutua 30. kesäkuuta 2021, seura omistaisi yhä Markkasen pelaajaoikeudet.

Toisin sanoen jos Markkanen haluaa turvata mullistavan sopimuksen vuoden etuajassa esimerkiksi sen varalta, että hän loukkaantuisi kaudella 2020–21 tai pelkäisi jäävänsä marginaaliin Jim Boylenin pelitavassa, pitäisi hänen antaa jotain Bullsille vastineeksi.

NHL-tähdet varjoon

Kuten oli viime kesänä esimerkiksi Sebastian Ahon ja Patrik Laineen osalta NHL:ssä, myös Chicagolla olisi oikeus vastata mihin hyvänsä kilpailevan seuran tekemään tarjoukseen NBA:ssa.

Toisin kuin jääkiekossa, Bulls menettäisi Markkasen ilman hyvitystä, jos se ei vastaisi tarjoukseen. Se tekee pelaajasta kiinni pitämisestä entistä todennäköisempää. Ja tämä on siis edessä vasta puolentoista vuoden kuluttua.

Optimistisimmat suomalaisarviot kuuluivat talvella, että Markkanen voisi saada reilusti yli 20 miljoonaa dollaria kaudessa, mutta Duncan pitää sitä – ainakin vielä – epätodennäköisenä. Markkasen loukkaantumiset ja epätasainen peli ovat siihen suuria syitä, vaikka parhaimmillaan suomalainen onkin ollut loistava.

– Lauri on pelannut tähän saakka urallaan ehkä kuukauden verran, helmikuun 2019, sellaisella tasolla, mikä oikeuttaisi yli 20 miljoonan dollarin vuosipalkkaan. Haluaisiko Bulls sitoutua tuollaiseen summaan neljäksi vuodeksi vuoden etuajassa? En tekisi heidän asemassaan niin, vaan odottaisin ensi kauden.

Markkanen voi aloittaa jatkosopimusneuvottelut ensi kesänä.

Joka tapauksessa on hyvin todennäköistä, että Markkasen uusi sopimus tulee aikanaan jättämään varjoonsa kaikki suomalaisten NHL-pelaajien – ja muidenkin NHL-pelaajien – keskiansiot. NHL:ssä suurin keskipalkka ja cap hit on Edmontonin supertähdellä Connor McDavidilla, 12,5 miljoonaa taalaa.

Missä kunnossa Markkanen on?

Ennen jatkosopimuksen solmimista Duncan pitää todennäköisimpänä, että Bulls pitää Markkasen riveissään ja kerään mahdollisimman paljon tietoa sekä suomalaisen kyvystä pysyä pelikunnossa että kyvystä pelata korkealla tasolla mahdollisimman tasaisesti.

– Jos Markkanen pelaa ensi kaudella superkauden, Bullsia ei haittaa varmasti ollenkaan maksaa yli 20 miljoonaa kaudessa, mutta juuri nyt sille ei ole kunnon perusteita, Duncan muistuttaa.

Lauri Markkasen tehot ovat laskeneet tällä kaudella.

Duncan vertaa Markkasen tilannetta Aaron Gordonin asetelmaan Orlando Magicin riveissä muutama vuosi sitten. Gordon tiedettiin erittäin lahjakkaaksi pelaajaksi, joka väläytteli suomalaisen tapaan, mutta tasaisuus puuttui. Lisäksi hänen paras pelipaikkansa oli epäselvä. Gordon sai lopulta neljän vuoden, yhteensä 80 miljoonan dollarin sopimuksen.

– Tiedä häntä miten vilkas markkina Markkasella on vuoden kuluttua. Usein käy niin, että seura, joka on varannut pelaajan, pitää häntä parempana kuin muut seurat. Jos on kehittänyt varaamaansa pelaajaa, sitä tavallaan uskottelee itselleen tämän olevan ehkä vähän parempi kuin mitä hän todellisuudessa on. Omaa kehitystyötä yliarvioidaan.

Todennäköisintä siis on, että Markkanen pelaa ensi kauden vielä ilman jatkosopimusta. Se jättää valtteja myös suomalaisen käteen, sillä jos hän onnistuu silloin nappiin, osuisi hänelle huikea tilipäivä.

