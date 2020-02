Pelaajalegenda Charles Barkley sanoo sen suoraan: Lauri Markkanen on taantunut – ”Hänen piti olla seuraava iso juttu”

Loukkaantumiset ja epätasaisuus vesittivät Lauri Markkasen kolmannen NBA-kauden.

Oikein mikään ei ole onnistunut Chicago Bullsilta tällä kaudella. Vaikeuksien kautta ovat värittäneet alisuorittaminen, loukkaantumiset ja nuorten lahjakkuuksien ailahtelu.

Bulls on viiden voiton takamatkalla itäisen konferenssin viimeiseen pudotuspelipaikkaan, kun 27 ottelua on pelaamatta. Toisin sanoen pudotuspelipaikka on vielä mahdollinen, mutta se olisi todellinen matka loppupeleihin siitä, mistä rima on matalin, sillä Bullsilla on 19 voittoa ja 36 tappiota, voittoprosentti on surkea 34,5.

Tämä piti olla se vuosi, kun Bulls taistelee tosissaan – uskottavalla voittosuhteella – pudotuspelipaikasta.

NBA-legenda Charles Barkley otti USA Todayn haastattelussa suorasukaiseen tyyliinsä kantaa Bullsin ongelmiin.

– Minulla ei ole mitään hajua siitä, mitä Bullsissa tapahtuu. En aio valehdella. Olen todella pettynyt Bullsiin, eikä minulla ole mitään hajua, mitä he oikein tekevät, Barkley latasi.

Yksi julkisen kritiikin keihäänkärjistä on ollut joukkueen suomalaistähti Lauri Markkanen. Kolmatta kauttaan Pohjois-Amerikassa pelaava 22-vuotias on tuskaillut useiden eri vammojen ja epätasaisuuden kanssa. Myös Barkley on hämillään siitä, mitä suomalaiselle on tänä vuonna tapahtunut.

– En ymmärrä, mitä Lauri Markkaselle on tapahtunut. Hänen piti olla seuraava iso juttu, mutta hän on taantunut.

Entinen Philadelphian, Phoenixin ja Houstonin tähtipelaaja ei edes lähde puolustamaan valmentaja Jim Boylenia, vaikka Barkley sanoo hänen ja Boylenin olevan ystäviä. Tähtipelaaja Zach LaVinella ei Barkleyn mielestä ollut mitään asiaa tähdistöotteluun, vaikka Bullsin väki ja LaVine valinnan puolesta kovasti kampanjoivatkin.

– Kun tililläsi on viisi voittoa ja 75 tappiota niin sinulla ei ole oikeutta tuntea oloasi loukatuksi. Kaikki nämä tyypit, jotka vinkuvat tähdistövalintojen menneen väärin pelaavat surkeissa joukkueissa. Ette ole edes kilpailukykyisiä. Jos olet sarjan hännillä, et ansaitse paikkaa.

Barkley ja suurlegenda Michael Jordan (oik.) vuonna 1996.

Barkley on toiminut peliuransa loppupuolelta alkaen TNT-televisiokanavan NBA-lähetysten asiantuntijakommentaattorina.

Kauden 1992–93 liigan arvokkain pelaaja on voittanut kolmesti Emmy-palkinnon parhaan urheiluohjelman studioasiantuntijan työstään Inside The NBA-ohjelmassa.

Barkley otti myös kantaa paljon puhuttaneeseen aiheeseen eli siihen, pitäisikö NBA:n sallia pelaajille marihuanan polttaminen, joka on dekriminalisoitu monessa eri osavaltiossa Yhdysvalloissa.

Tähänkin aiheeseen Barkley antoi tyypillisen persoonallisen vastauksen.

– En ole pilven polttelun ystävä. Olen kokeillut tyyliin viisi kertaa, ja se saa vain minut haluamaan sipsejä. Mutta on oltava edistyksellinen. Jos pilven polttelu auttaa kropan toipumisessa ja sellaisissa asioissa, niin se on minulle ihan ok.