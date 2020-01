Kobe Bryant matkusti jatkuvasti helikopterilla – lapsiin liittyvä oivallus muutti kaiken: ”Minun piti keksiä keino”

Kobe Bryant käytti helikopteria, jotta pystyi viettämään mahdollisimman paljon aikaa lastensa kanssa.

Sunnuntaina helikopteriturmassa menehtynyt koripallolegenda Kobe Bryant oli omistautunut perheenisä neljälle tyttärelleen.

Hän jumaloi lapsiaan, 17-vuotiasta Nataliaa, 13-vuotiasta Giannaa, kolmevuotiasta Biankaa ja seitsemänkuukautista Capria.

Tyttäret olivat yksi iso syy siihen, miksi Bryant lensi niin paljon helikoptereilla. Hän halusi viettää lastensa kanssa mahdollisimman paljon aikaa, ja kopterikyydillä pystyi välttämään Los Angelesin piinaavat ruuhkat. Suurkaupunki on tunnettu pahoista liikenneruuhkista.

Bryant, joka oli kuollessaan 41-vuotias, aloitti kopterien käyttämisen jo koripallouransa aikana. Los Angeles Lakersissa koko uransa pelannut tähti lensi tiiviisti Los Angelesin keskustan ja Orange Countyn Newport Beachilla sijaitsevan kotinsa väliä.

– Liikenne alkoi olla todella paha. Istuin ruuhkissa ja myöhästyin muun muassa lasten koulunäytelmistä. Minun piti keksiä keino, jonka avulla pystyisin harjoittelemaan täysillä ilman, että joutuisin tinkimään yhteisestä ajasta perheeni kanssa.

– Silloin tajusin, että helikopterin kyydissä pääsisin keskustaan ja takaisin varttitunnissa. Siitä se lähti, Bryant kertoi entisen baseballtähden Alex Rodriguezin haastatteluohjelmassa vuonna 2018.

Los Angelesin keskustassa on surtiin Kobe Bryantia. Bryant edusti koko uransa Los Angeles Lakersia.

Bryant oli tunnettu helikopterilennoistaan. Hänen tiedettiin kulkevan koptereilla muun muassa Lakersin kotiotteluihin Staples Centeriin. Näin hän välttyi noin kahden tunnin ruuhkilta.

Säästetty aika tarkoitti sitä, että Bryant pystyi olemaan entistä tiiviimmin mukana lastensa elämässä. Esimerkiksi lasten koulumatkoihin osallistuminen oli hänelle tärkeää.

– Vaimoni sanoi, että hän voi hakea lapset (koulusta), mutta minä olin että ”ei, minä haluan tehdä sen”. Oli vieraspelimatkoja ja aikaa, jolloin en nähnyt lapsia, joten halusin jokaisen tilaisuuden viettää aikaa heidän kanssaan. Vaikka se sitten olisi vain 20 minuutin automatka, Bryant kertoi.

Toinen syy

Helikopterit säästivät aikaa ja mahdollistivat lasten elämään osallistumisen, mutta oli Bryantilla niiden käyttämiseen toinenkin merkittävä syy. Pitkän uran rasitukset tuntuivat kropassa, joten huippu-urheilija halusi välttää parin tunnin ruuhkassa istumisia kaikin keinoin.

– Murtuneen sormen, heikkojen polvien, kipeän selän, kipuilevien jalkojen ja kroonisen närästyksen vuoksi Bryant ei voi istua autossa kahta tuntia. Helikopteri varmistaa sen, että hän pääsee Staples Centeriin fressinä, kroppa lämpöisenä ja irtonaisena, GQ:n vuonna 2010 julkaistussa artikkelissa kuvailtiin.

Bryant päätti menestyksekkään koripallouransa vuonna 2016, mutta kopterikyydit jatkuivat. Kohtalokkaana sunnuntaina hänen oli tarkoitus matkustaa kopterilla Orange Countysta Thousand Oaksiin, jossa hänen tyttärensä koripallojoukkue oli osallistumassa junioriturnaukseen. Gianna-tytär menehtyi turmassa isänsä ja seitsemän muun kyydissä olleen tavoin.

Bryantin vaimo Vanessa ei ollut turmakopterissa. People-lehden nimettömän lähteen mukaan taustalla oli yhteinen sopimus.

– Hän (Kobe Bryant) ja Vanessa olivat sopineet siitä, että eivät koskaan nouse samaan helikopteriin, lähde sanoi.

Kobe ja Vanessa Bryantilla oli yhteensä neljä tytärtä. Toiseksi vanhin, 13-vuotias Gianna (oik.) menehtyi kopteriturmassa isänsä tavoin. Kuvassa myös vanhin tytär Natalia.

Kopterimalli julkkisten suosiossa

Calabasasin kaupungissa vuorenrinteeseen murskaantuneen kopterin on kerrottu olleen Sikorsky S-76B. Samaa mallia Bryantin on tiedetty suosineen jo pelivuosiensa aikana. Vuonna 1991 valmistettu turmakopteri on tunnistettu jo useamman vuoden Bryantin käytössä olleeksi ”Mamba Chopperiksi”. Nimitys juontaa juurensa Bryantin Black Mamba -lempinimeen.

Yhdysvaltalaismedian mukaan Bryant ei omistanut konetta henkilökohtaisesti, vaan sen omistajaksi on merkitty Island Express Holding Corp -niminen yritys. Epäselvää on, liisasiko Bryant kopteria pitkällä sopimuksella vai vuokrasiko hän sitä tarvittaessa. Ennen Island Express Holdingia kopteri oli Illinoisin osavaltion omistuksessa vuodesta 2007 vuoteen 2015.

Kopterimallin hinnaksi kerrotaan uutena 13 miljoonaa dollaria (noin 11,8 miljoonaa euroa). Daily Heraldin mukaan Island Express Holdingin johtokuntaan kuuluva Jim Bagge osti kopterin osavaltiolta 515 161 dollarilla (noin 468 000 eurolla).

Lentodatan mukaan turmakopterilla tehtiin säännöllisiä matkoja Los Angelesin ja Orange Countyn välillä. Tämän vuoden alusta kopterille oli kertynyt 42 lentoa.

Kobe Bryant ja kahdeksan muuta ihmistä kuoli, kun helikopteri iskeytyi vuorenrinteeseen Calabasasissa. Onnettomuuden syy ei ole vielä tiedossa.

Vaikka saman konetyypin helikopteri on pudonnut esimerkiksi Suomenlahdella vuonna 2005, yleisesti sitä on kuvailtu turvalliseksi.

– Kopterimalli on julkkisten suosiossa, ja sitä pidetään mukavana ja turvallisena, Bryantia vuosina 2014–2016 samalla helikopterilla lennättänyt Kurt Deetz kertoi Los Angeles Timesille turmauutisen jälkeen.

Yhdysvaltojen ilmailuviranomaiset tutkivat onnettomuuden syytä. Nyt tiedossa on se, että onnettomuuspaikalla oli sankka sumu.

Suplan NBA-podcastissa valmentaja Kristian Palotie ja toimittaja Janne Oivio keskustelevat Kobe Bryantin urasta, saavutuksista ja hänen jättämästään perinnöstä. Jos alla oleva soitin ei näy selaimellasi, voit kuunnella jakson tästä.

Lähteet: USA Today, Business Insider, DailyBeast, DailyHerald, GQ.