Uutta tietoa Kobe Bryantin ja tyttären viimeisistä hetkistä – kävivät kirkossa ehtoollisella yhdessä vain tunteja ennen kuolemaansa

Kobe ja Gigi Bryant kävivät mediatietojen mukaan kirkossa tunteja ennen kuolemaansa.

Urheilumaailma pysähtyi sunnuntaina, kun Kaliforniasta kantautui tieto koripallolegenda Kobe Bryantin kuolemasta. Bryant, 41, menehtyi traagisessa helikopterionnettomuudessa. Onnettomuudessa menehtyi Bryantin lisäksi kahdeksan muuta ihmistä, mukaan luettuna Bryantin 13-vuotias tytär Gianna Maria Onore.

Gigi-lempinimellä tunnettu tytär oli isänsä tavoin lahjakas koripalloilija. Hän unelmoi ammattilaiskoripalloilijan urasta.

Jo aiemmin on ollut tiedossa, että helikopteri oli matkalla Thousand Oaksissa sijaitsevaan Bryantin urheiluakatemiaan, Mamba Sports Academyyn.

Gigi pelasi koripalloa akatemian joukkueessa, ja sunnuntaina hänen oli tarkoitus osallistua akatemiassa pidettävään nuorten koripalloturnaukseen. Kobe Bryant valmensi tyttärensä joukkuetta.

Mamba Sports Academyn edusta täyttyi kukista onnettomuuden jälkeen.

Isän ja tyttären viimeisestä päivästä on nyt kerrottu lisätietoa. Yhdysvaltalaismedian mukaan kaksikko kävi kirkossa ennen kohtalokasta helikopterimatkaa.

Muun muassa People ja ABC ovat raportoineet Koben ja Gigin osallistuneen sunnuntaiaamuna kello seitsemän messuun. Heidän on kerrottu käyneen jumalanpalveluksessa vakikirkossaan, Newport Beachilla sijaitsevassa katolisessa Cathedral of Our Lady Queen of the Angelsissa.

Pappi Steve Sallot vahvisti Kobe Bryantin kirkkovisiitin ABC:lle. Peoplen mukaan myös Gigi oli mukana, ja he osallistuivat messuun ja kävivät ehtoollisella.

Sallotin mukaan Bryant poistui kirkosta kymmentä yli seitsemän.

DailyMail sai vahvistuksen koripallotähden kirkkovierailulle Our Lady Queen of Angelsin tiedottajalta Julie Hermesiltä. Hänen mukaansa Bryant istui perinteiseen tapaansa takarivillä ja poistui aikaisin jottei häiritsisi muita seurakuntalaisia.

– Hän osallistui kello seitsemän messuun ennen kuin lähti John Waynen lentokentälle, Hermes kertoi.

Hänen käsityksensä mukaan Bryant lähti kirkolta suoraan lentokentälle. Hermes kertoi, että Bryant oli seurakuntalaisten parissa hyvin rakastettu.

– Hän oli hyvin omistautunut uskolleen, Hermes sanoi.

Helikopterionnettomuus tapahtui paikallista aikaa vähän ennen kymmentä Calabasasissa. Ensimmäisten hälytysten on kerrottu tulleen kello 9.47. Lento lähti Orange Countyssä sijaitsevalta John Waynen lentokentältä hieman aamuyhdeksän jälkeen.

Bryantien lisäksi turmassa menehtyi Gigin joukkuetoveri Alyssa Altobelli, 13, ja tämän vanhemmat Keri ja John, koripallovalmentaja Christina Mauser, kopterin lentäjä Ara Zobayan sekä Sarah Chester ja tämän teini-ikäinen tytär Payton. Payton harjoitteli Gigin ja Alyssan tavoin Mamba Sports -akatemiassa.

ABC:n mukaan suurin osa kuolleista asui Bryantien tavoin Orange Countyssa. Perheet tunsivat toisensa lasten urheiluharrastusten kautta.

Suplan NBA-podcastissa valmentaja Kristian Palotie ja toimittaja Janne Oivio keskustelevat Kobe Bryantin urasta, saavutuksista ja hänen jättämästään perinnöstä. Jos alla oleva soitin ei näy selaimellasi, voit kuunnella jakson tästä.