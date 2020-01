Lehtiväite: Kobe Bryantin ja Vanessa-vaimon tekemä sopimus saattoi estää vielä suuremman tragedian

Koripallotähti Kobe Bryant matkusti usein helikopterilla, mutta hänen mukanaan ei koskaan ollut koko perhe.

Asiasta uutisoi yhdysvaltalainen People-lehti, joka vetoaa nimettömään sisäpiirilähteeseen.

– Hän [Kobe Bryant] ja Vanessa olivat sopineet siitä, että eivät koskaan nouse samaan helikopteriin, Peoplen lähde sanoo.

Kobe Bryant, 41, kuoli sunnuntaina helikopteriturmassa Kaliforniassa. Hänen lisäkseen onnettomuus vaati kahdeksan muun ihmisen hengen. Heidän joukossaan oli myös Bryantien 13-vuotias Gianna-tytär, jonka koripallo-otteluun kopteri oli matkalla.

Kobe ja Vanessa Bryantilla oli Giannan lisäksi kolme muuta tytärtä, Natalia, Bianka ja Capri. Vanhempien sopimus saattoi estää vielä suuremman perhetragedian.

Kobe Bryantia ja seitsemää muuta matkustajaa kuljettanut helikopteri törmäsi kukkulan rinteeseen Calabasasissa, Los Angelesin piirikunnassa.

Kobe Bryant käytti usein helikopterikyytiä. Hän aloitti tavan jo vuonna 2016 päättyneen NBA-uransa aikana, koska kyllästyi Los Angelesin ruuhkiin.

– Istuin ruuhkassa ja myöhästyin muun muassa lasten koulunäytelmästä. Minun piti keksiä keino, jonka avulla pystyisin harjoittelemaan täysillä ilman, että joutuisin tinkimään yhteisestä ajasta perheeni kanssa.

– Silloin tajusin, että helikopterin kyydissä pääsisin perille ja takaisin varttitunnissa. Siitä se lähti, Bryant kertoi entisen baseballtähden Alex Rodriguezin haastatteluohjelmassa vuonna 2018.

Video: Jutun pääkuvana olevalla videolla on animaatio Kobe Bryantin hengen vaatineesta helikopteriturmasta.

Kobe Bryantilla (kolmas oik.) ja Vanessa Laine Bryantilla (toinen vas.) oli neljä tytärtä. Tässä kuvassa on heistä kolme: Gianna Maria-Onore (oik.), Natalia Diamante (vas.) ja Bianka Bella (Koben sylissä).

Bryantin pariskunnan sopimus muistuttaa monien maiden valtiojohdon käytäntöjä. Esimerkiksi Suomessa presidentti ja pääministeri eivät saa lentää samalla lennolla. Ruotsissa kuningas ja kruununprinsessa eivät koskaan lennä yhdessä.

Myös Iso-Britanniassa on periaatteena, että kaksi kruununperillistä ei saa matkustaa samassa lentokoneessa, mutta Hello-lehden mukaan prinssi William on perheineen rikkonut tätä sääntöä ainakin kerran.

