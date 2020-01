Helsingissä asuva Elijah, 24, tapasi Kobe Bryantin usein – legendan käytös yllätti: ”Hän muuttui kentän ulkopuolella”

Juuri nyt

Helsinkiläisen Seagullsin Elijah Stewart tapasi Kobe Bryantin opiskeluaikoinaan useita kertoja.

Helsinkiläisen Seagullsin amerikkalaisvahvistus Elijah Stewart tyrmistyi kuultuaan koripallolegenda Kobe Bryantin kuolemasta. Stewartilla oli helikopterionnettomuudessa 41-vuotiaana menehtyneeseen supertähteen muukin kuin fani- tai idolisuhde.

Hän oli tavannut Bryantin opiskeluaikoinaan useita kertoja, kun Bryant vieraili hänen opinahjoissaan Yhdysvalloissa. Tähtipelaaja teki nuoriin pelaajiin lähtemättömän vaikutuksen.

– Tapasin hänet ensimmäisen kerran 2011 tai 2012 high schoolissa (lukiossa). Saimme uudet pelikengät, ja Kobe oli puhumassa kenkien ominaisuuksista. Kaikki, mitä hän sanoi, upposi heti syvälle. Odotimme vain, että mitä hän sanoo seuraavaksi, 24-vuotias Stewart kertoo.

– Totuimme hänen vierailuihinsa myöhemmin ja osasimme ottaa vähän rennommin.

Jännitys ei johtunut siitä, että kouluun olisi tullut jättiegolla varustettu tähti. Bryant oli kaikkea muuta.

– Hän oli hyvin mukava ja häneltä löytyy aikaa jutella meidän kanssamme – silloinkin, jos hänellä on perhettä mukanaan. Yleensä hän tuli kuitenkin yksin, Stewart kertoo.

– Kobelle pystyi aina esittämään kysymyksiä. Hän kunnioitti meitä.

”Kaksi eri Kobea”

Nuori Stewart näki median välityksellä äärimmäisen voitontahtoisen, rajattomalla itseluottamuksella pelanneen tähden. Opiskelijoiden ja Bryantin tapaamisiin paikalle saapui aivan toisenlainen mies.

– Hän oli hyvin kilpailullinen, mutta hänellä täytyi olla ”katkaisija”, koska hän muuttui kentän ulkopuolella. Hän ei varmasti voinut puhua kotonaan samalla tavalla kuin pukukopissa. Hän oli meidänkin parissamme todella ystävällinen ja mukava persoona.

Kobe Bryantilta löytyi aikaa myös opiskelijoille.

Stewart tapasi Bryantin viimeisen kerran yliopistossa 2018. Bryant oli lopettanut pelaamisen pari vuotta aikaisemmin.

Siitä vierailusta jäi lämpimät muistot.

– Saimme laatikot, ja kun avasimme ne, niissä oli kaksi paria kenkiä: eriväriset koti- ja vierasotteluita varten.

Bryantista puhuminen on Stewartille edelleen vaikeaa. Koripallolegendan aivan liian varhainen kuolema pysäytti.

– Uutinen oli shokki. Olin pelaamassa videopeliä, kun kaverini kertoi uutisesta. Yritimme saada (yöllä) selvää, mitä tarkalleen oli tapahtunut. Onnettomuus muistutti, ettei elämässä voi ottaa mitään itsestään selvyytenä.

”Sydäntä särkevää”

Asian sulatteleminen vie aikaa. Bryant kosketti tavalla tai toisella miljoonia ihmisiä, eikä vähiten koripalloväkeä.

– Me Kobe-fanit oletimme, että olisimme saaneet vanhentua seuraten hänen tekemisiään pitkään. Olisi ollut hienoa, jos hän olisi ollut mukana NBA:ssa ja koripallossa ikuisesti. Nyt hän on poissa, mikä on sydäntä särkevää.

Elijah Stewart edustaa nykyään Seagullsia.

Stewart ei ole aikaeron takia pystynyt seuraamaan viime aikoina paljon NBA:n otteluita.

– Haluaisin kyllä katsoa pelejä, mutta minulla on täällä Suomessa velvoitteeni, enkä voi valvoa öitä.

Työ on kantanut hedelmää. Seagulls johtaa Korisliigaa, ja ensimmäistä kauttaan helsinkiläisjoukkueessa pelaava Stewart on osoittautunut huippuvahvistukseksi.