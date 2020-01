Kobe Bryant, 41, kuoli upporikkaana – sijoitusyhtiön arvo 20-kertaistui!

Sunnuntaina kuollut Kobe Bryant oli yksi kaikkien aikojen parhaista koripalloilijoista, mutta kovaa kulki talouspuolellakin.

Sunnuntaina traagisessa helikopterionnettomuudessa menehtynyt Kobe Bryant jätti jälkeensä miljardiluokan jättiomaisuuden.

Talouslehti Forbes arvioi, että Bryantin, 41, peliuran aikaiset ansiot olivat eri lähteiden mukaan 680–770 miljoonaa dollaria, mikä on joukkuelajien urheilijoiden keskuudessa toistaiseksi kaikkien aikojen suurin summa.

Pelkkinä palkkoina Bryant ansaitsi koripallon palkkasivuston Hoopshypen mukaan yli 328 miljoonaa dollaria, joka nykyrahassa vastaa 400:ää miljoonaa dollaria (362 miljoonaa euroa). Yhteistyösopimuksina tuli toinen mokoma lisää.

Bryant oli peliuransa kuusi viimeistä vuotta NBA:n parhaiten palkattu pelaaja. Suurin vuosipalkka Bryantilla oli kaudella 2013–14, jolloin hän Hoopshypen mukaan ansaisti Los Angeles Lakersissa lähes 30,5 miljoonaa dollaria (nykyrahassa 33,4 miljoonaa dollaria = 30,3 miljoonaa euroa) eli suunnilleen kolminkertaisesti kovimpien NHL-palkkojen verran. Bryant edusti Lakersia koko NBA-uransa ajan.

Peliuran jälkeenkin Bryantilla oli merkittävät yhteistyösopimukset urheiluvälinevalmistaja Niken, luksuskelloja valmistavan Hublot’n ja keräilykortteja valmistavan Paninin kanssa.

Peliuran ohella Bryant lähti myös liike-elämään. Hän perusti omaa nimeään kantavan Kobe Inc. -yrityksen, joka keskittyi urheiluteollisuuteen. Ensimmäinen sijoitus oli 10 prosentin osuus urheilujuomayhtiö Bodyarmoriin vuonna 2016, arvoltaan kuusi miljoonaa dollaria.

Kobe Bryant (vas.) oli aikansa valovoimaisin tähti NBA:ssa.

Virvoitusjuomayhtiö Coca-Cola osti kesällä 2018 vähemmistöosuuden Bodyarmorista, jolloin Bryantin sijoituksen arvo nousi yli 30-kertaiseksi noin 200 miljoonaan dollariin.

Vuonna 2016 Bryant ja sijoittaja Jeff Stibel perustivat yhteensä 100 miljoonalla dollarilla sijoitusrahastoyrityksen, joka keskittyi mediaan, tietotekniikkaan, tietokonepeleihin ja teknologiaan.

CNN arvioi, että Bryantin ja Stibelin sijoitusyhtiön varallisuus on tätä nykyä mielettömät yli 2 miljardia dollaria eli 100 miljoonan alkupääoma on 20-kertaistunut. Yhtiöllä on sijoituksia kymmenissä teknologia-, tietotekniikka-, media- ja pelialan yrityksissä.

Bryantin ensimmäinen yhteistyösopimus oli kuuden vuoden pituinen ja 48 miljoonan dollarin arvoinen yhteistyökumppanuus urheiluvälinevalmistaja Adidaksen kanssa vuonna 1996. Uran alkuvaiheen sopimuksiin kuuluivat myös diilit Coca-Colan, pikaruokaketju McDonald’sin, koripallovalmistaja Spaldingin, italialaisen suklaavalmistajan Ferrero SpAn ja videopeliyhtiö Nintendon kanssa.

Moni yhteistyökumppani kuitenkin purki sopimuksen Bryantin kanssa, kun raiskausepäilyt Bryantia kohtaan tulivat julki kesällä 2003. Moni yritys kuitenkin palasi Bryantin taakse reilua vuotta myöhemmin, kun syyttäjä ei nostanut Bryantia vastaan syytettä.

Bryant tuli tunnetuksi myös viihde-elämän puolella. Vuonna 2018 hän voitti Oscar-palkinnon parhaan lyhytelokuvan sarjassa 6 minuutin pituisesta elokuvasta Dear Basketball, jonka hän oli käsikirjoittanut. Hän oli myös yksi elokuvan tuottajista.

Kobe Bryant ja vaimo Vanessa Laine juhlivat Bryantin Oscar-coittoa maaliskuussa 2018. Bryant palkittiin parhaasta lyhytelokuvasta.

Bryantia pidetään yhtenä kaikkien aikojen parhaana koripalloilijana.

Bryant pelasi koko 20-vuotisen ammattilaisuransa Los Angeles Lakersissa ja voitti seurassa viisi NBA:n mestaruutta. NBA:n kaikkien aikojen pistetilastossa hän on neljäntenä edellään vain Kareem Abdul-Jabbar, Karl Malone ja LeBron James.

Bryant pelasi NBA:n tähdistöottelussa peräti 18 kertaa. Bryant myös voitti kaksi olympiakultaa (Pekingissä 2008 ja Lontoossa 2012) USA:n Dream Teamin mukana. Bryant lopetti peliuransa kesällä 2016.

Kobe Bryant voitti viiden NBA-mestaruuden ohella kaksi olympiakultaa. Tässä Bryant (vas.) maistelee Dwayne Waden kanssa Pekingin kisojen kultamitalia 2008. Toinen kulta tuli neljä vuotta myöhemmin Lontoossa.

Bryant sai jo peliuransa aikana lempinimen ”Mustamamba” maailman nopealiikkeisimmän käärmeen mukaan. Bryant rakensi mustanmamban brändiä johdonmukaisesti jo peliuransa aikana yhdessä päätukijansa Niken kanssa.

Peliuransa jälkeen vuonna 2017 Bryant perusti Niken kanssa Los Angelesiin nuorille tytöille ja pojille tarkoitetun Mamba-liigan, mikä takasi sadoille tytöille ja pojille mahdollisuuden tulla koripalloilun pariin ilmaiseksi.

Kobe Bryant perusti peliuransa jälkeen lempinimeään kantavan Mamba-urheiluakatemian tukemaan nuorten urheiluharrastusta.

Vähän myöhemmin Bryant perusti Mamba-urheiluakatemian, joka tarjosi laajaa urheilu- ja elämäntapaharjoittelua monessa lajissa ja usealla eri tasolla kilpaileville nuorille.

Bryant oli sunnuntaina matkalla seuraamaan urheiluakatemiansa ottelua, kun häntä kuljettanut helikopteri syöksyi tuhoisasti maahan Kaliforniassa.