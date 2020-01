CNN:n meteorologilta synkkä kuvaus Kobe Bryantin hengen vieneen kopteriturman olosuhteista: ”Ilma oli kuin hernerokkaa”

Sääolosuhteiden vaikutusta helikopterionnettomuuden syntyyn ei ole vielä pystytty rajaamaan pois.

Koripallolegenda Kobe Bryant sai surmansa sunnuntaina Yhdysvaltain Kalifornian osavaltiossa tapahtuneessa helikopteriturmassa. Sunnuntaiaamuna Calabasasissa tapahtuneessa helikopterin maahansyöksyssä kuoli viranomaisten mukaan kaikkiaan yhdeksän ihmistä, joista yksi oli Bryantin 13-vuotias Gianna-tytär.

Viranomaiset eivät ole toistaiseksi halunneet paljastaa Kobe Bryantin ja hänen Gianna-tyttärensä lisäksi muiden uhrien nimiä.

Maahan syöksynyt helikopteri hajosi kappaleiksi ja syttyi tuleen.

Helikopterin maahansyöksyn syy ei toistaiseksi ole selvillä ja viranomaiset tutkivat asiaa. Yhdysvaltain ilmailuhallinto FAA:n mukaan Sikorsky-turmakopteri oli valmistunut vuonna 1991 ja oli malliltaan S-76B.

Sikorsky S-76 -helikopterimalli nousi Suomessa uutisotsikoihin elokuussa 2005, kun Copterline-yhtiön matkustajahelikopteri putosi mereen Suomenlahdella Tallinnan edustalla. Vuonna 2005 tapahtuneessa turmassa kuoli 14 ihmistä, joista 12 oli matkustajia ja kaksi miehistön jäsentä.

Sunnuntain traagisen turman syyn ollessa vielä hämärän peitossa esimerkiksi sääolosuhteiden vaikutusta onnettomuuden syntyyn ei ole vielä pystytty rajaamaan pois. Esimerkiksi yhdysvaltalaismedia CNN:n meteorologi Michael Guy on kertonut sääolosuhteiden olleen Calabasasissa turman aikaan haastavat. Guyn mukaan sää turmapaikalla oli onnettomuuden aikaan sumuinen ja näkyvyys oli erittäin huono sumun sekä tihkusateeen yhteisvaikutuksesta.

– Suhteellinen ilmankosteus oli 100 %, mikä tarkoittaa, että ilma oli kuin hernerokkaa [the air was like a soup], Guy kertoo vapaasti suomennettuna CNN:llä.

Koneen osia levisi laajalle alueelle maastoon.

Näiden lisäksi lento-olosuhteisiin ovat voineet vaikuttaa Kaliforniassa parhaillaan riehuvien maastopalojen aiheuttamat savupäästöt.

CNN:n meteorologin lisäksi turmapaikan ympäristössä vallinneista heikoista sääolosuhteista on raportoinut myös Los Angeles Timesin toimittaja Richard Winton. Hän kertoo istuneensa kotinsa ruokapöydän ääressä ja kuulleensa helikopterin äänen, jota seurasi vuorenrinteeltä kantautunut massiivinen räjähdys. Wintonin mukaan kello oli tuolloin 9.52 paikallista aikaa ja ulkona vallitsi sankka sumu, jonka vuoksi näkyvyyttä oli heikoimmillaan vain parikymmentä metriä.

Räjähdysäänen kuultuaan Winton lähti turmapaikalle, mutta hyvin pikaisesti hänelle selvisi, että uhrien hyväksi ei ole enää mitään tehtävissä, sillä helikopteri oli hajonnut kappaleiksi ja hylyn jäänteet olivat syttyneet tuleen.