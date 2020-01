Sydäntäsärkevä haastattelu vuodelta 2018 – Kobe Bryant kertoi Gianna-tyttären unelmasta jatkaa isänsä jalanjäljissä

Kobe Bryant menehtyi kopteriturmassa. Kuolleiden joukossa oli myös hänen tyttärensä Gianna.

Kaliforniasta kantautui Suomen aikaa sunnuntai-iltana järkyttävä suru-uutinen. Yhden kaikkien aikojen parhaimman koripalloilijan, legendaarisen Kobe Bryantin kerrottiin kuolleen helikopterionnettomuudessa vain 41 vuoden ikäisenä.

Kuoleman ovat vahvistaneet lukuisat mediat. Ensimmäisenä siitä uutisoi yhdysvaltalaismedia TMZ.

Tragediassa on kerrottu kuolleen yhteensä viisi ihmistä. Kuolleiden joukossa on Bryantin tytär Gianna Maria Onore. Gigi-lempinimellä tunnettu Gianna oli 13-vuotias.

TMZ:n mukaan Kobe ja Gianna olivat matkalla Bryantin koripalloakatemian harjoituksiin. Gianna pelasi koripalloa Mamba Academyn juniorijoukkueessa. Kobe Bryant valmensi joukkuetta.

– Ennen kuin Gigi kiinnostui koripallosta, en juurikaan katsonut sitä. Nyt kun hän on kiinnostunut siitä, katsomme sitä yhdessä joka ilta, Bryant kertoi Peoplen mukaan taannoin.

Bryant vei tytärtään myös Los Angeles Lakersin otteluihin.

Lempinimellä Black Mamba tunnettu Bryant kutsui tytärtään Mambacitaksi. Sosiaalisessa mediassa hän on jakanut videoita Giannan otteluista.

Vuonna 2018 Bryant kertoi Jimmy Kimmel Live -talkshowssa Giannan haaveilevan urasta ammattilaiskoripalloilijana WNBA:ssa.

– Kun käymme ulkona ja fanit tulevat juttelemaan minulle, he sanovat, että ”teidän on saatava poika jatkamaan perintöäsi”. Ja hän (Gianna) on että, ”hei, minulla on homma hallussa, ei siihen tarvita poikaa”, Bryant vitsaili ohjelmassa.

Voit katsoa haastattelun täältä.

Neljä tytärtä

Kobe Bryantilla oli vaimonsa Vanessan kanssa yhteensä neljä tytärtä. 13-vuotias Gianna oli sisarussarjan toiseksi vanhin. Pariskunnan esikoinen Natalia Diamante täytti viikko sitten 17 vuotta.

Bianka Bella on kolmevuotias, kuopus Capri Kobe seitsemän kuukautta.

Kobe Bryantin tyttäret ovat olleet näkyvästi esillä isänsä Instagram-tilillä. Bryant on jakanut paljon otoksia lapsistaan. Tyttäriä on nähty julkisuudessa myös erilaisissa tapahtumissa, muun muassa elokuvien ensi-illoissa ja urheilugaaloissa.

Kobe ja Vanessa tapasivat vuonna 1999. Läpimurron kynnyksellä ollut Kobe oli tuolloin 21-vuotias, mallina ja tanssijana työskennellyt Vanessa 17. He kihlautuivat vain puolen vuoden seurustelun jälkeen. Häitä juhlittiin huhtikuussa 2001.

TMZ on kertonut, ettei Vanessa Bryant ollut turmakoneessa.