Rattijuoppo törmäsi hengenvaarallisesti NBA-tähteen – ”Ura ammattilaisurheilijana saattoi päättyä”

Chandler Parsonsin ura on ollut loukkaantumisten riivaama jo ennen onnettomuutta.

Chandler Parsons loukkaantui vakavasti auto-onnettomuudessa.

NBA-joukkue Atlanta Hawksin laituri Chandler Parsons joutui viime viikolla vakavaan auto-onnettomuuteen. Yhdysvaltalainen lakifirma Morgan & Morgan tiedotti, että humalassa ajanut henkilö aiheutti kolmen auton kolarin, jossa Parsons oli osallisena. Kolari sattui keskellä päivää.

Lakifirma kertoi Parsonin saaneen kolarissa aivovamman ja välilevypullistuman. Lisäksi koripalloilijan olkanivel meni sijoiltaan ja nivelen rustorengas repeytyi. Atlanta Hawks tiedotti, että Parsons on asetettu NBA:n aivotärähdysseurantaan.

– Rattijuoppoudesta syytetty kuljettaja aiheutti täyden kaaoksen tiellä vaarantaen lukemattomien tienkäyttäjien hengen turhaan. Hän on myöntänyt juoneensa ja hänellä oli alkoholia autossaan. Parsons loukkaantui vakavasti kolarissa ja hänen uransa ammattilaisurheilijana saattoi päättyä, lakifirma kertoi tiedotteessa ESPN:n mukaan.

Parsonsin, 31, ura on ollut loukkaantumisten täyttämä jo ennen onnettomuutta. Hän teki Memphis Grizzliesin kanssa 94,8 miljoonan dollarin arvoisen sopimuksen kesällä 2016, mutta on ollut valtaosan peleistä sivussa polvivammojen vuoksi. Parsons on pelannut tällä kaudella Atlantassa vain viisi ottelua. Hänet kaupattiin Hawksiin viime kesänä.

– Chandlerin on vaikeaa hyväksyä tapahtuneen seurauksia. Parsons työskentelee lääkärien kanssa parantuakseen. Tällä hetkellä on epäselvää, voiko hän jatkaa pelaamista, Morgan & Morgan tiedotti.