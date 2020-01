Lauri Markkasen seura Chicago Bulls voitti – valmentaja hehkutti pistelinkoaan: ”All-Star -ihminen”

Chicago Bulls oli voitokas.

Lauri Markkasen seura Chicago Bulls vei kotikentällään voiton Washington Wizardsista 115–106.

Bullsille voitto oli kaivattu, sillä joukkue oli ennen illan peliä voittanut tämän vuoden puolella kerran. Wizards ei kuitenkaan kaatunut helpolla, ja aika ajoin joukkueiden välillä oli eroa vain muutama piste.

Markkanen nakutteli 13 pistettä ja onnistui kahdesti kolmen pisteen heitoissa. Levypalloja hän kaapi kahdeksan.

Bullsille eniten pisteitä säkitti joukkueen tuttu pistenikkari Zach LaVine. Hänelle kirjattiin 30 pistettä. LaVine on kerännyt viidessä ottelussa putkeen vähintään 25 pistettä.

– Minua on siunattu sillä, että olen valmentanut monia All-Stars-joukkueita, ja mielestäni LaVinen pitäisi olla pelissä mukana. Hän on All-Star-kaliiperin pelaaja, hän on All-Star-kaliiperin ihminen, sanoi Bullsin päävalmentaja Jim Boylen joukkueen tviitin mukaan.

Bullsin voittoa varjosti Daniel Gaffordin loukkaantuminen.

Itälohkossa Washington on aivan Bullsin tuntumassa.