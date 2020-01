Markkasen Bulls katkaisi kuuden ottelun tappioputkensa

Lauri Markkanen upotti tärkeitä koreja, kun Chicago kaatoi Detroitin jo neljättä kertaa tällä kaudella.

Lauri Markkasen Chicago Bulls on katkaissut koripallon NBA-kauden pisimmän tappioputkensa. Kuusi edellistä otteluaan hävinnyt Bulls voitti vieraissa Detroit Pistonsin 108–99.

Voitto on Chicagolle kalenterivuoden 2020 ensimmäinen. Edellisen kerran joukkue voitti 28. joulukuuta.

Markkanen teki 14 pistettä, otti seitsemän levypalloa ja antoi kaksi koriin johtanutta syöttöä. Hän upotti kaksi kolmosta neljällä yrityksellä. Peliaikaa Markkanen sai reilut 28 minuuttia, ja pelitilanneheittoja hänelle kertyi 11.

Zach LaVine oli tuttuun tapaan Bullsin paras pistemies 25 pisteellään. Joukkueen hahmoihin kuului vaihtomies Luke Kornet, joka teki 15 pistettä, niistä peräti 12 avausneljänneksellä. Detroitin pelaajista entinen Chicagon tähti Derrick Rose teki 20 pistettä.

Bulls otti johtoaseman avausneljänneksen puolivälissä ja kasvatti sen nopeasti yli kymmeneen pisteeseen. Bulls ei enää johdosta luopunut, vaikka Detroit kävi päätösneljänneksellä vain kahden pisteen päässä. Markkanen upotti neljännellä neljänneksellä kaksi tärkeää koria Pistonsin hengittäessä niskaan.

Chicago on ollut viheliäinen vastustaja Detroitille. Joukkueet ovat kohdanneet tällä kaudella neljä kertaa, ja joka kerta voitto on mennyt Bullsille. Chicagon 14 voitosta siis lähes joka kolmas on tullut Pistonsin kustannuksella.

Chicago nousi itälohkon sarjataulukossa Detroitin ohi kymmenenneksi.