Hanno Möttölä syyttää Chicagoa Lauri Markkasen kykyjen rajoittamisesta – ”Nyt pitää toimia”

Hanno Möttölä kertoo kotimaisessa podcastissa toivovansa, että mikäli Chicago Bulls ei ala hyödyntää Markkasen monipuolisuutta, hänet kaupattaisiin eteenpäin.

Suomen kaikkien aikojen ensimmäinen NBA-ammattilainen Hanno Möttölä on huolissaan entisestä suojatistaan, Chicago Bullsin Lauri Markkasesta. Möttölä vieraili NBA-tuokio-podcastissa keskustelemassa omasta urastaan, mutta myös Markkasen tilanteesta. Markkasen piste- ja levypallokeskiarvot ovat hänen kolmannella kaudellaan tähän astisen NBA-uran heikoimmat.

– Pitää vain toivoa, että Chicago tajuaa sen, että nyt pitää toimia. Tai muuten treidata Markkanen veke. He missaavat aika huikean pelaajan, Möttölä sanoi.

Möttölä uskoo Markkasen voivan olla NBA:n huippujoukkueen toiseksi tai kolmanneksi paras pelaaja, joka takoo yli 20 pistettä ottelua kohden. Kunhan sellainen joukkue vain tulisi eteen.

Markkasen roolina Bullsin hyökkäyksessä tällä kaudella on lähinnä ollut kaarella seisominen, skriinien tekeminen ja kolmosten heittäminen. Möttölä kertoo ymmärtäneensä, että Bulls-päävalmentaja Jim Boylenin alaisuudessa Markkasen roolia on rajoitettu aiemmasta. Markkanen ei esimerkiksi juurikaan leikkaa korille tai pelaa hyökkäyspäässä korin alla. Boylen otti Bullsin komentoonsa vuosi sitten joulukuussa, kun Fred Hoiberg sai kenkää.

– Me kaikki olemme nähneet, miten hyvä ja monipuolinen pelaaja Lauri on, kun hänen sitä annetaan olla. Laurin monipuolisuus pitää saada käyttöön. Kyse ei ole vain 210-senttisestä heittäjästä, Möttölä penäsi ja teki vertauksen uransa lopettaneeseen saksalaistähteen Dirk Nowitzkiin. Jos superheittäjänä tunnetulta Nowitzkilta olisi Markkasen tapaan rajoitettu sisäpelaaminen pois, uran pistemäärät olisivat tippuneet tuhansilla.

Möttölän mielestä Chicagon päävalmentaja Jim Boylen rajoittaa Markkasta pelaajana.

Möttölä tuntee Markkasen erinomaisesti, sillä hän valmensi Markkasta lukiojoukkue HBA Märskyssä vuodet 2014–2016. Antti Koskelaisen kakkosvalmentajana työskennellyt Möttölä opasti Markkasta erityisesti korinaluspelaamisessa, joka oli nuoren heittäjän heikkous.

Lisäksi Möttölä oli viestinviejänä, kun Markkanen valitsi itselleen yliopistoa Yhdysvaltojen NCAA-sarjasta. Möttölän vanha yliopisto Utah oli lähellä kiinnittää Markkasen, mutta suomalainen superlupaus päätyi Arizonaan.

”Lauri katsoo kyllä itse peliin”

Möttölältä kysyttiin podcastissa, onko syy Markkasen alle odotusten sujuneeseen alkukauteen myös pelaajassa itsessään. Markkasta on syytetty esimerkiksi röyhkeyden puutteesta. Möttölä totesi, että isona pelaajan Markkasen on vaikeaa vaikuttaa hyökkäyskuvioihin, sillä takamiehet tekevät valtaosan pelistä ja Markkanen vain päättää hyökkäyksiä. Kun pallo tulee suomalaistähden käsiin, hän on yksi harvoja joukkueessaan, joka laittaa pelivälineen myös eteenpäin.

Möttölän mukaan Markkasella on silti oikein hyvä määrä itsekkyyttä, vaikka onkin ennen kaikkea joukkueen etua ajatteleva urheilija. Jos vikaa on myös Markkasessa, Möttölä uskoo hänen tietävän sen itsekin.

– Lauri on suomalainen ja katsoo kyllä itse peiliin. Toivottavasti jossain vaiheessa joku Bullsin johtohahmo katsoo siihen samaan peiliin, Möttölä lataa.

Tällä kaudella Markkanen on tilastoinut 14,8 pistettä ja 6,9 levypalloa ottelua kohden. Kumpikin lukema on heikompi kuin 213-senttisen jyväskyläläisen tulokaskaudella, jolloin hän keräsi 15,2 pistettä ja 7,5 levypalloa per peli. Toisella kaudella lukemat olivat Markkasen tähänastisen uran parhaat: 18,7 ja 9,0.

Hanno Möttölä (vas.) valmensi Lauri Markkasta HBA Märskyssä vuosina 2014–2016.

Myös Markkasen kovin ominaisuus, kolmen pisteen heittäminen, on takkuillut aavistuksen suhteessa hänen kykyihinsä. Tällä hetkellä Markkanen on osunut 33 prosentilla kaukoheitoistaan. Laskua edelliskausiin on kolme prosenttiyksikköä, mikä tekee Markkasen heittotahdilla muutama kymmenen onnistunutta kolmosta per kausi.

Markkanen on kärsinyt kauden aikana erilaisista pienistä vammoista. Markkanen kertoi Yle Urheilulle marraskuussa, että hänen isona tavoitteenaan on pelata runkosarjan jokainen ottelu. Susijengin tähti on pelannut kahdella ensimmäisellä kaudellaan vain 68 ja 52 ottelua. Hän on siis ollut sivussa joka neljännestä pelistä.

Markkanen on iso osa Chicago Bullsin matelevaa jälleenrakennusprojektia. Bulls on Markkasen vuosina voittanut parhaimmillaan 27 peliä 82:sta. Tällä kaudella joukkueen tilasto on 12 voittoa ja 19 tappiota. Itäisen konferenssin kehnoudesta johtuen Chicago kärkkyy silti pudotuspelipaikkaa.