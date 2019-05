NBA

Markkasen joukkueella kovaa epäonnea – Pelicans loikkasi ykköseksi NBA:n varausjärjestysarvonnassa

New Orleans Pelicans on saanut ensimmäisen varausvuoron 20. kesäkuuta järjestettävään koripallon NBA:n varaustilaisuuteen.

