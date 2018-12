NBA

Markkanen upotti yli 30 pistettä toisessa ottelussa perättäin

Markkanen

upotti 31 pistettä ja oli joukkueensa ylivoimaisesti paras pistemies, kun Chicago haki 112–92-vierasvoiton Clevelandista.Markkanen teki edellisessä ottelussa 32 pistettä, joten hän on nyt ensimmäistä kertaa NBA-urallaan yltänyt kahdessa perättäisessä ottelussa yli 30 pisteen.Yhteensä 30 pisteen ylitys on Markkasen NBA-uran neljäs. Hänen ottelukohtainen ennätyksensä, 33 pistettä, on viime kaudelta.Markkanen kirjautti Clevelandia vastaan myös neljä levypalloa ja kolme korisyöttöä.Chicago Bullsin kausi on ollut vaikea, mutta nyt se on voittanut kolme viimeisistä viidestä ottelustaan.