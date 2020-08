Testissä hehkua ja kaunistusta lupaavat meikkivoiteet – yksi oli lähes täydellinen

Otimme testiin joukon meikkivoiteita, jotka lupaavat kasvoille niin hehkua, kuultoa, kaunistusta kuin kiinteytystä.

Meikattu iho saa näyttää nyt hehkuvalta ja hohtavalta, terveen kuultavalta, kevyen luonnolliselta ja tietysti mahdollisimman täydelliseltä ja kauniilta. Moni meikkivoide lupaakin näitä asioita.

Kuivuuteen ja pintakuivuuteen taipuvaisen ihon omaava kolmekymppinen toimittaja otti kokeiluun meikkivoidepullot, joiden kyljissä toistuvat sanat glow, flawless, dewy, radiance, natural, perfecting ja illuminating.

Tällaisia tuloksia meikkivoiteilla sai.

Wet n Wild Photofocus Dewy Foundation, 9,90 € / 28 ml

Arvosana: 3- / 5

Lupaus: Kevyt ja ravitseva meikkivoide, joka antaa todella luonnollisen lopputuloksen. Silkinpehmeä ja täyteläinen koostumus antaa keskivoimakkaan tai täyden peittävyyden. Sopii normaalille tai kuivalle iholle. Meikkivoide supistaa ihohuokosia. Meikkivoide on gluteeniton, vegaaninen eikä se sisällä talkkia.

Kokemus: Halpismerkki yllättää ihan positiivisesti. Olen kuullut muutamista brändin tuotteista, kuten poskipunasta, hyvää, mutten uskalla odottaa suuria ihomeikiltä. Voide kuitenkin asettuu iholle helposti, saa kaverin kehumaan kasvoja ja pysyy mukavasti iltaan asti. Tällä saa kasvoille hehkua ja kuultoa, mutta testin parhaimmille tuotteille halpa voide ei valitettavasti pärjää millään. Passeli perusmeikkivoide arkeen.

By Raili Pro Glow Perfecting Foundation, 42 € / 30 ml

Arvosana: 4+ / 5

Lupaus: Kevyt meikkivoide aikuiselle iholle. Antaa hehkua, hoitaa ihoa ja tekee ihosta kauniin heleän ja tasaisen. Voiteen titaanioksidi tuo UVA- ja UVB-suojaa.

Kokemus: Suomen tunnetuin meikkitaiteilija Raili Hulkkonen on lanseerannut oman meikkilinjan. Erityisesti aikuiselle iholle suunnatun sarjan meikkivoide ihastuttaa myös vaille kolmekymppisen testaajan. Luonnonkosmetiikkavalmistaja Naviterin tehtaalla syntyvä meikkivoide muistuttaa paljon muiden samaa tehdasta käyttävien brändien hyviä värivoiteita, mutta tämä voide on niitä kevyempi. Levittyy iholle ohueksi ja luonnollisesti kaunistavaksi kerrokseksi, tuo tervettä sävyä ja saa kasvot todella hehkumaan. Kuultoa tuova meikkivoide ei välttämättä tarvitse edes puuteria. Tämä jää käyttöön!

Korento Age Defying Serum Foundation, 39 € / 20 ml

Arvosana: 3+ / 5

Lupaus: Seerumimeikkivoiteen valoa heijastavat pigmentit tasoittavat ihonsävyä ja häivyttävät epätasaisuuksia ja juonteita. Heleä ja luonnollinen lopputulos. Sisältää antioksidanttisen ja vitamiinipitoisen yhdisteen arktisia marjoja ja ihoa ravitsevia öljyjä.

Kokemus: Kotimaisen luonnonkosmetiikkamerkin meikkivoiteessa on erikoinen seerumikoostumus. Hyvin juoksevana ja öljymäisenä kasvoille levittyvä väriseerumi tuntuu hoitavalta ja kosteuttavalta, mutta peiteteho epäilyttää. Huolellisesti levittämällä ja kerrostamalla hyväihoinen saa kuitenkin kauniin meikin. Yhtään suurempaa peittävyyttä tarvitsevalle tai rasvaiselle iholle tätä ei uskalla suositella, mutta öljymäistä kuultoa haluavalle hehku ja kevyt ehostus on taattu. Miinusta heikon tuntuisesta riittoisuudesta vieläpä pienessä pullossa.

Clarins Everlasting Youth Fluid Illuminating & Firming Foundation, 48 € / 30 ml

Arvosana: 4+ / 5

Lupaus: Puolipeittävä anti-aging-meikkivoide tuo esiin ihon nuorekkaan hehkun. Antaa iholle hehkua, häivyttää ihon virheitä ja tasoittaa väriä. Kasviuutteet hoitavat, kosteuttavat ja kirkastavat ihoa. Suojakerroin 15.

Kokemus: Tällä voiteella saavuttaa takuutuloksen: suhteellisen tuhti voide peittää virheet alleen ja meikkaa kasvoille kunnon filtterikerroksen. Kiinteyttä lupaava nimi ei olekaan vain sanahelinää – kasvot näyttävät todella tasaisilta. Hoitaa hommansa mallikkaasti ja meikkaa ihon niin, että tulokseen voi luottaa koko päivän. Kasvot pitävät kuosinsa aamusta iltaan. Varma tuote niin normaalille kuin rasvoittuvammallekin iholle, myös iltameikkiin. Ei lainkaan kiiltoa, varsinkaan puuterin kanssa. Mattainen lopputulos.

IsaDora Skin Beauty Perfecting & Protecting Foundation, 23,90 € / 30 ml

Arvosana: 3½ / 5

Lupaus: Suojaava, korjaava, hoitava ja ilmavan kevyt meikkivoide. Tasoittaa ihon sävyä ja häivyttää ihon epätäydellisyyksiä, kuten juonteita ja näppylöitä, luoden kasvoille efektin, joka näyttää ja tuntuu kuin toiselta iholta. Suojakerroin 35.

Kokemus: Kaunistusta lupaava tuote ei tuo kasvoille heleyttä vaan huomattavan mattaisen pinnan. Mattaisuudesta huolimatta meikkivoide levittyy iholle automaattisesti niin ohuena kerroksena, että mietin, olenko törmännyt vastaavaan aiemmin. En laita lainkaan puuteria, mutta silti iho pysyy kiillottomana koko päivän. Kasvoille tulee kuin kaunistava, blurraava filtteri. Hyvä tavaratalotuote! Kuivaihoinen jää kaipaamaan vain hieman lisää kosteutta, muuten suosituksen arvoinen.

Boho Green Make-Up Fluid Foundation, 18,50 € / 30 ml

Arvosana: 3 / 5

Lupaus: Kosteuttaa ja rauhoittaa ihoa. Antaa silkkisen mattapinnan. Lopputulos on tasainen ja luonnollinen sekä iho joustava. Helppokäyttöinen, nestemäinen, hyvin levittyvä. Sopii kaikille ihotyypeille, erityisen hyvä sekaiholle ja rasvoittuvalle iholle.

Kokemus: Luonnonkosmetiikka näyttää pärjäävän tässä testissä. Ranskalaisen luonnonkosmetiikkamerkin meikkivoide on kermainen ja silti kevyt, mutta toimii ihan kivasti myös peittävyydeltään. Kasvot näyttävät kauniilta, ja iho näyttää luonnollisen hehkuvalta. Muistuttaa enemmän BB-voidetta kuin kunnon meikkivoidetta.

Mádara Skin Equal Foundation, 37,90 € / 30 ml

Arvosana: 4 / 5

Lupaus: Ihoon sulautuva, luonnollisen kuulas lopputulos. Kerrostamalla saat peittävämmän lopputuloksen.

Kokemus: Mádaran voiteen jäljiltä kasvoni näyttävät siltä, kuin olisin juuri tullut täydellisestä kasvohoidosta – ihon epätasaisuuksien peitto on pieni, mutta hehkua ja kuulautta on sitäkin enemmän. Myös tämä luonnonmeikkivoide taikoo kasvot luonnollisen kauniiksi. Kaikkia testin luonnonkosmetiikkatuotteita yhdistää samankaltainen lopputulos: iho on lähes meikittömän mutta hyvin hoidetun näköinen. Tuotteen nimi kuvastaa meikkivoiteen vaikutusta täydellisesti. Kuin toinen, pehmeästi hohtava iho. Ilta- tai instameikkiin liian kevyt, mutta arkena loistava. On paikoillaan yhä pyörälenkin ja hikitreeninkin jälkeen.

Laura Mercier Flawless Lumiere Radiance Perfecting Foundation, 52 € / 30 ml

Arvosana: 5- / 5

Lupaus: Luonnollisen hehkuva lopputulos, joka näyttää kauniilta kaikissa valaistusolosuhteissa. Kevyt ja kestävä koostumus näyttää ja tuntuu kuin toiselta iholta. 15 tuntia kosteutusta. Sopii kaikille ihotyypeille, erityisesti normaalista kuivaan.

Kokemus: Tältä merkiltä ja meikkivoiteelta odotan paljon, enkä joudu pettymään. Sävy on kaunis, iho ja mahdolliset virheet peittyvät meikin alle varmasti mutta luonnollisesti, meikki pysyy muuttumattomana koko päivän eikä vaadi korjailua. Tämän kanssa olo on varma. Erityistä kuultoa kuivaihoinen ei tällä voiteella saa aikaan, mutta hehkuefektin hoitavat voiteen päälle kauniisti asettuvat muut meikkituotteet.

Gosh Chameleon Foundation, 21 € / 30 ml

Arvosana: 2 / 5

Lupaus: Meikkivoide sisältää ihon kosteuspitoisuutta parantavaa hyaluronihappoa sekä hoitavan Multi-moist-yhdisteen, joka kosteuttaa ja suojaa ihoa koko päivän. Mikrokapseleihin pakatut pigmentit vapautuvat iholle meikkivoidetta levitettäessä ja antavat meikkivoiteelle sen sävyn. Raikas tunne ja luonnollinen lopputulos.

Kokemus: Meikkivoide saa sävynsä vasta ihon kanssa kosketuksiin joutuessaan. Alkujaan vaaleanharmahtava ja melko juokseva voide vaatii huolellista ja pidempää levittämistä, eikä siksi ole testin nopein tai näppärin tuote. Hyvin monesta muusta ”ihon sävyyn täydellisesti sulautuvasta” meikkivoiteesta poiketen tämä asettuu kasvoille todella oman ihoni sävyisenä. Siitä huomattava plussa. Lopputulos on ihan nätti, muttei kovin peittävä. Iltaan mennessä meikkiä tuntuu häipyneen kasvoilta jo reippaasti.

Lierac Teint Perfect Skin, 29,90 € / 30 ml

Arvosana: 3 / 5

Lupaus: Heleyttävä ja hoitava meikkivoide. Luonnollisen tasainen läpikuultava lopputulos. Kosteuttaa ihoa. Iho näyttää sileämmältä, raikkaammalta ja tasaisemmalta. Jättää mattapinnan. Sopii kaikille ihotyypeille, myös herkälle iholle. Suojakerroin 20.

Kokemus: Tämä voide nappaa helposti kiinni ihon kuiviin kohtiin, joten täytyy huolehtia, että iho on hyvin hoidettu, kuorittu ja kosteutettu. Voide voisi toimia paremmin normaalilla ja rasvoittuvalla kuin kuivalla iholla. Levittyy kohtalaisen mukavasti ja jättää nätin jäljen. Ei kaipaa lainkaan puuterointia, sillä lopputulos on valmiiksi melko kuiva ja kiilloton. Pysyy hyvin, eikä kiiltoa esiinny loppupäivänäkään. Muistuttaa silti enemmän BB- kuin meikkivoidetta.

Diego dalla Palma Milano Nudissimo Glow Foundation, 43,20 € / 30 ml

Arvosana: 4½ / 5

Lupaus: Hehkua antava ja kosteuttava meikkivoide tekee ihosta heleän raikkaan. Luonnollisen ja terveen näköinen ihoon. Meikkivoide antaa täydellisen second skin -efektin.

Kokemus: Hiljattain Suomen markkinoille rantautuneen meikkimerkin voiteelle ei ole minkäänlaisia ennakko-odotuksia. Siksi se yllättää täydellisesti – kaikki lupaukset täyttyvät täysin! En osaa markkinointikieltä oikeammin kuvata lopputulosta: meikkivoide todellakin tekee ihosta terveen näköisen, se tuntuu kosteuttavalta, näyttää hehkuvalta ja kaunistaa luonnollisesti. Lisäksi meikki pysyy hyvin. Pyöräilen reippaat parikymmentä kilometriä, eikä meikille ole tapahtunut mitään.

Lumene Natural Glow Heleyttävä meikkivoide, 19,90 € / 30 ml

Arvosana: 4 / 5

Lupaus: Ilmavan kevyt meikkivoide antaa viimeistellyn, luonnollisen hehkuvan lopputuloksen. Hengittävä koostumus auttaa kosteuttamaan, kirkastamaan ja silottamaan ihoa. Suojakerroin 20. Sopii kerrostettavaksi peittävämmän lopputuloksen saavuttamiseksi.

Kokemus: Kotimaisen suosikkimerkin voiteesta saa halutessaan luottokumppanin. Voide todellakin tuntuu kosteuttavalta, levittyy kevyenä ja kermaisena iholle ja meikkaa kasvot kauniisti. Hehkua ja kuultoa saa kostean voiteen kanssa reilusti, joten tämän parina kuivaihoinenkin tarvitsee puuterin. Ei pahaa sanottavaa!

