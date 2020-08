Syksyn neljä trendikkäintä kynsilakkasävyä – löytyvätkö nämä sinulta jo?

Yves Rocher on tuonut markkinoille biopohjaiset kynsilakat, joiden sisältämät liuottimet ovat peräisin luonnosta. Perinteiset kynsilakkojen liuottimet on korvattu juurikkaista, sokeriruo’osta ja puusta koostuvalla biomassalla. Nail Polish Go Green -kynsilakat saatavilla 32 sävyssä, 9,90 €.