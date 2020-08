Tomaatit tulevat! Tämän takia tuttua ruokasuosikkia kannattaa kokeilla ihonhoidossa

Yes To -brändin sekaiholle tarkoitetun tomaattilinjan päivävoide kosteuttaa ja hoitaa ihoa lykopeenin avulla, ja mukana buustamassa tehoja on myös vesimelonia sekä punaista teetä tasapainottamassa talintuotantoa sekä ehkäisemässä epäpuhtauksia. Daily Balancing Moisturiser -kasvovoide, 19,90 € / 50 ml.