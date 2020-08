Voiko ihonhoitotuotteita ostaa tutustumatta etänä? Näillä viidellä vinkillä shoppailet purkit onnistuneesti verkosta

Seerumi- ja voideostoksilla netissä kannattaa kiinnittää huomiota sisällysluetteloihin ja aloittaa tutuista tehoaineista.

Pandemia-aikoina ihonhoitotuotteiden shoppailu ja uusien tuotteiden testailu on helppo siirtää muiden ostosten tapaan nettiin.

Näillä Good Housekeepingin vinkeillä seerumeiden, voiteiden ja muiden ihonhoitotuotteiden ostaminen verkosta onnistuu helposti, ja kasvot pysyvät hehkeinä vaihtelevasta maailmantilanteesta huolimatta.

1. Mieti, mistä ostat

Netti on nykyisin täynnä pelkästään kosmetiikkaan erikoistuneita kauppoja. Kosmetiikkaa on tarjolla myös useimpien vaatteista tunnettujen sivustojen alla. Valitse laajasta kirjosta kaksi tai kolme luotettavaa sivustoa. Tärkeänä kriteerinä kannattaa tarkastella, miten kosmetiikkatuotteet esitellään sivustolla: kerrotaanko tuotteen yhteydessä miten sitä käytetään, mitkä sen tehoaineet ovat ja kenelle se erityisesti sopii? Kun info löytyy myynti-ilmoituksen yhteydestä, säästät huomattavasti aikaa ja energiaa.

2. Luota tunnettuihin tehoaineisiin

Etänä uusia tuotetuttavuuksia tehtäessä on varminta luottaa hyviksi todettuihin aineosiin, joilla on taustalla myös todistetusti tehoja. Esimerkiksi anti-age-tuotteissa tällaisia ovat hyaluronihappo, C-vitamiini sekä aurinkosuoja. Kun tuotteissa on mukana tutkitusti hyödyllisiä aineita, tiedät, mistä hintalappu muodostuu.

3. Tarkasta inci-lista

Inci-lista eli tuotteen sisällysluettelo kertoo, mitä kaikkea purkkiin on pakattu. Useimmilla sivustoilla inci-lista löytyy tuotteen lisätiedoista. Varmista, että inci-lista on nähtävillä ja katso sitten, missä kohtaa luetteloa tuotteen lupaamat tehoaineet lukevat. Mitä aiempana ne tulevat vastaan listaa alusta luettuna, sitä suurempi on tuotteen tehoainepitoisuus. Jos esimerkiksi hyaluronihappo keikkuu seerumin inci-listalla kymmenentenä jonossa, kannattaa ehkä etsiä tilalle toinen purkki.

4. Tutustu testereillä

Monet kosmetiikan nettisivustot myyvät brändeiltä tutustumispakkauksia, joissa on mukana montaa eri ihonhoitotuotetta matkakoossa. Matkapakkaukset ovat mitä mainioin tapa tutustua uuteen brändiin: pakkaukset on yleensä suunniteltu ihotyyppien mukaisesti, jolloin ne on kasattu valmiiksi, eikä itse tarvitse miettiä, mikä tuote sopii minkäkin kanssa, ja jos tuotteet jostain syystä eivät sovi omalle iholle, ei rahallinen menetys ole suuri. Useat sivustot myös lähettävät ostosten mukana testeripakkauksia ja jopa kysyvät, millaiselle iholle testeripakkaukset kannattaa suunnata.

5. Pidä silmät auki alen varalta

Netissä aleja saattaa olla melkeinpä milloin vain, eivätkä ne noudattele samalla tavalla kausialeja kuin tavaratalot tai kivijalkaliikkeet. Moni nettikauppa saattaa esimerkiksi pistää viikonlopun ajaksi tietyn brändin tai koko valikoimansa tuntuvaan aleen. Nettisivustoille kirjautuessa saa usein myös vähintäänkin kymmenen prosentin alennukseen oikeuttavan koodin, joka kannattaa napata talteen sähköpostista.