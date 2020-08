Suomalaiset ostavat nyt kelloja, jotka on tehty Helsingin Mechelininkadun ja Tampereen Hämeenkadun puista – ”Käytännössä jo varattu loppuun”

Rannekello on klassikkoasuste, mutta näyttävä kello on kuulunut viime vuosina myös muodikkaaseen asukokonaisuuteen. Suomessakin kellomerkit kasvattavat määräänsä. Kuva Pariisin muotiviikoilta.

Suomeen on syntynyt 2010-luvulla lukuisia uusia kellomerkkejä. Materiaalina innostutaan nyt erityisesti puusta.

Suomalainen kellobrändi Aarni kertoo monille suomalaisille tuttujen, kaupunkiuudistusten tieltä kaadettujen puiden uudesta kodista: hetki sitten Helsingin Mechelininkadun ja nyt Tampereen Hämeentien lehmuksista on tehty rannekelloja.

Aarni-kellobrändin erikoiserät revitään merkin mukaan käsistä. Helsingin Mechelininkadun lehmusversiot (kuvassa) myytiin hetkessä. Tulevaksi hitiksi se ennustaa Manse Limited Edition -kelloa, joka on käytännössä jo varattu loppuun.

Lehmuskellojen menestyksen takana on merkin mukaan kasvava ilmiö: kun ennen oli lähi- ja kotiruoka, nyt tulevat lähidesigntuotteet, kuten kotikaupungin puista tehdyt kellot.

Kysyntä yllätti toimitusjohtaja Niklas Tuokon.

– Suosion ja ilmiön takana on selvästi jotakin muutakin kuin vain kello tai koru. Ihmiset haluavat tavaroilta nykyisin merkityksellisyyttä ja muiston, jonka materiaali on mahdollisimman aito. Myös kotiseuturakkaus, yllätyksellisyys ja ekologisuus puhuttelevat, Tuokko sanoo tiedotteessa.

Aarni on klaukkalalaislähtöisen ystäväporukan Pyryn, Niklaksen ja Samulin perustama kellomerkki. Kellojen lisäksi valikoimaan kuuluu aurinkolaseja, lompakoita ja rannekkeita. Aarnin Manse Limited Edition -kello tulee myyntiin elokuun loppupuolella.

Aarni käyttää kellojensa rannekkeissa eri puulajeja ja hirvennahkaa. Tuotteet ideoidaan kotimaassa ja kootaan Kiinassa. Kuvan kello eebenpuuta. Hinnat vaihtelevat 150 ja 300 euron välillä.

Tunnetko myös nämä kotimaiset kellomerkit?

Leijona

Leijona-kello on vanhin, tunnetuin ja käytetyin suomalainen kellomerkki, joka suunnitellaan yhä edelleen Suomessa kuten yli satakaksitoista vuotta sitten, kerrotaan merkin sivuilla. Leijonan edullisemmat kellot valmistetaan Kiinassa, mutta muutaman hintavamman mallin valmistus tapahtuu Sveitsissä.

Leijonan Swiss-malliston kellot valmistetaan Sveitsissä. Kuvassa yksi naisten malleista, 399 €.

S.U.F Helsinki

SarpanevaUhrenFabrik eli S.U.F Helsinki on kelloseppä Stepan Sarpanevan kellobrändi. Sen kellot suunnitellaan ja kootaan Helsingissä, ja ne saavat inspiraationsa merkin sivujen mukaan skandinaavisesta perinnöstä, sisusta ja suomalaisista tekniikan, vauhdin ja designin pioneereista.

Myrsky-malli, 2500 €.

Havu

Kellomerkki Havun tarina alkoi vuonna 2019, kun perheyritys Kellon Lume Oy:n omistajat Eetu ja Teemu Kylmäluoma etsivät rannekelloa, jossa käyttömukavuus, tyylikkyys ja asenne löytyisivät samasta paketista. Yrittäjät ja vannoutuneet kelloharrastajat loivat brändin, jonka kelloja halusivat käyttää itse.

Havun Savu-mallinen miesten rannekello, 199 €.

Rohje

Rohje on suomalainen rannekellomerkki, joka käyttää rannekkeissaan suomalaista poronnahkaa. Perustajat ja ystävykset Antti, Henry, Ville ja Arno aloittivat brändin ja kellojen suunnittelutyöt syksyllä 2017, ja vuoden 2019 alussa rannekellot tulivat saataville. Kellojen rannekkeet tuotetaan Tampereella.

Adventurister Gold -rannekello vaalealla poronnahkarannekkeella, 249 €.

Ilmar

Kellomerkki Ilmarin perustajat ovat lapsuuden ystävät Mathias Lassfolk, Kenny Ronkainen, Oliver Rotko ja Jouni Säilä. Kaksi heistä on kelloseppiä. Kello & Kulta -lehti kertoo, että kellon muotoilu ammentaa inspiraationsa Suomen luonnosta. Kellojen hinta on noin 5500 euroa – koneistot tulevat Sveitsistä, kellotaulu on visakoivua, teräksiset kuoret valmistaa suomalainen puukkoseppä ja ranneke on käsityötä ja poronnahkaa.

Alava

Kellomerkki Alavan perustaja ja suunnittelija on suomalainen Nikke Smith. Vuonna 2016 perustetun yrityksen kotikaupunki on Kööpenhamina, mutta syntyjään Smith on Helsingistä. Suurin osa suunnittelijan aikuisiästä on kulunut ulkomailla, muun muassa 14 vuotta kellovalmistajien Mekkassa Sveitsissä, jonne laskettelu ja elämänkatsomus alkujaan veivät ja jossa ihastus kelloihin syntyi.

Alavan malliston kellot kantavat pohjoisten pääkaupunkien nimiä. Tässä on Helsinki-malli, 169 €.

De Motu

De Motu on suomalainen itsenäinen korkealaatuisten rannekellojen valmistaja, joka ammentaa ilmailumaailmasta. Merkki nousi otsikoihin viime kesänä, kun se lahjoitti Helsingissä Malmin lentokentällä esiintyneelle huippuartisti Ed Sheeranille 12 000 euron kellonsa. Asiasta kertoi tuolloin muun muassa Helsingin Sanomat.

De Motu on kehittänyt muun muassa maailman ensimmäisen G-voimia mittaavan rannekellon. Merkin pääsuunnittelijalla Valdemar Hirvelällä on taustaa esimerkiksi ilmavoimien teknillisestä koulusta ja palveluksesta koelentueessa sekä töistä robotiikkasovellusten ja mekatroniikka-alan tuotekehitystehtävissä ja esimerkiksi TAG Heuerin ja Suunnon projekteissa. De Motun toinen perustajaosakas Markku Lehti toimii puolestaan osan ajastaan lentokapteenina.

De Motu R42 MK II, 1440 €.

Pook Watches

Pook-kellojen inspiraationa on merkin perustajan Andreaksen kokema sukelluksen ilo, seikkailu suomalaisessa luonnossa ja perheen rakkaus lapsuudessa 70-luvulla. Isän kanssa tehdyt sukellusretket innoittavat nykyistä kellodesignia. Andreas kertoo merkin nettisivuilla, että isän sukelluskello toimi tajuamatta alkusysäyksenä myöhempään kelloharrastamiseen. Brändin nimi tulee Lyökin pookista, joka on Suomen vanhimman saariston majakan nimi.

Ilmari 39 -malli, 199,50 €.

Woobs

Woobs-kellomerkki on perustettu Turussa vuonna 2014. Myös se hyödyntää tuotteissaan puuta, metallia ja nahkaa. Kellojen lisäksi valikoimasta löytyy aurinkolaseja, rusetteja, silmälaseja ja koruja ja vaatteita. Kellot suunnitellaan Suomen Turussa ja valmistetaan Kiinan Shenzenissä. Koneistot tulevat Sveitsistä ja Japanista.

Cloud Kirsikkapuu -malli metallirannekkeella, 179 €.

Galvin Watch Company

Suomalainen Susan Galvin on ensimmäinen mikrobrändikellofirman perustaja Australiassa. Suomalaiskelloseppä on saanut koulutuksensa Leppävaaran kelloseppäkoulussa ja työskennellyt kymmenen vuotta Manchesterissa ja Sydneyssä. Koronapandemian aikaan äitiyslomallaan potkut Sydneyssä saanut nainen päätti perustaa nyt oman kellomerkkinsä. Galvin Watch Companyn ensimmäinen mallisto on nimeltään Alku, jossa yhdistyvät 40- ja 50-lukujen vintage-tyylit, suomalainen minimalismi ja japanilainen Miyota-koneisto.