Hieman tuntemattomampi prinsessa pukeutuu rennosti – Maria-Olympian, Lady Amelian ja Grace Kellyn tyttärentyttären ihanat kesätyylit

Nuoremmat siniveriset haluavat pukeutua rennosti.

Kuninkaallisetko muka tylsiä ja ennalta-arvattavia pukeutujia, jotka suosivat vain hulmuavia helmoja, takuuvarmoja leikkauksia ja ainaista tummansinistä? Ehei!

Vinkkasimme aiemmin tänä kesänä tuttujen kuninkaallisten, Catherinen ja Madeleinen, kesämekkotyyleistä, joihin on helppo ihastua.

Euroopan tunnetuimpien kuninkaallisten varjosta löytyy kuitenkin myös muita kiinnostavia pukeutujia, joiden tyyli on kenties hieman nuorempaan makuun.

Nämä nuoret pukeutuvat vailla sen suurempia kuninkaallisen elämän luomia paineita ja näyttävät kadulla kuvattuina oikeastaan kuin keneltä tahansa ikäiseltään – kenties tarkoituksellisesti?

Kaikki kolme pukeutujaa ovat kuitenkin kiinnostuneita muodista ja antavat senkin näkyä omassa tyylissään.

Esittelemme alla kolme kiinnistavaa eurooppalaista siniveristä pukeutujaa ja vinkit, joilla luot saman tyylin.

Lady Amelia Windsor

Tänä vuonna 25 vuotta täyttävä Lady Amelia Windsor lukeutuu brittihoviin, mutta hyvin kaukaisesti: hänen isoisänsä on kuningatar Elisabetin serkku. Teknisesti Lady Amelia Windsor ei siis kuulu kruununperimysjärjestyksessä edes 30 ensimmäisen kruununperijän joukkoon.

Lady-arvonimeä käyttävä nuori nainen onkin lähtenyt tekemään uraa muualla – hän on menestynyt muun muassa mallina ja opiskellut ranskaa ja italiaa Edinburghin yliopistossa. Nuorta sukupolvea edustava siniverinen on myös suosittu Instagramin puolella.

Hän on kertonut haastatteluissa, että arvostaa muotiteollisuudessa brändejä, jotka kiinnittävät huomiota myös kestäviin ja ekologisiin valintoihin.

Lady Amelie Windsorin tyyliin kuuluu heleät sävyt ja trendikkäät vaatteet – näyttää siltä, että nainen haluaa taustastaan huolimatta suosia ikäisilleen sopivia valintoja ja olla trendien aallonharjalla. Hänen tyylistään on erotettavissa tietynlainen rentous, romanttisuus ja naisellisuus.

Heleät sävyt sopivat Lady Amelia Windsorille. Juhlamekon pariksi hän on kuitenkin uskaltanut yhdistää astetta urheilullisemmat kengät.

Muhkea mekko on trendikäs valinta, joka kelpaa myös kuninkaallisen ylle.

Sininen mekko näyttää jopa hieman boheemilta, kun siihen on yhdistetty ruskeat bootsit.

Näin luot tyylin:

Vaaleansininen mekko 29,99 €, Stradivarius / Zalando.

Vilan mekko 54,99 €, Stockmann.

Cayman Mini -laukku 58,95 €, Hvisk / Nelly.

Donitsi 9 €, R/H.

Pernille Corydonin Lagoon-sormus 63 €, Stockmann.

Prinsessa Maria-Olympia

Vastikään 24-vuotta täyttänyt prinsessa Maria-Olympia on myös malli ja varsinkin seurattu seurapiirikaunotar, joka jakaa aktiivisesti ylellistä elämäänsä Instagramissa.

Sekä Kreikan että Tanskan kuninkaalliseen sukuun kuuluva prinsessa on opiskellut valokuvausta synnyinkaupungissaan New Yorkissä ja suoritti harjoittelujakson Diorilla 17-vuotiaana käydessään aiempaa koulua Sveitsissä. Prinsessa Maria-Olympialla on neljä nuorempaa veljeä.

Myös Maria-Olympian tyyli on nuorekas ja rento.

Prinsessa valitsee ylleen mukavia vaatekappaleita, joissa on helppo liikkua. Vaaleat ja hieman murretut, persikkaiset sävyt taitavat olla hänen suosiossaan.

Maria-Olympia viilettää New Yorkin Sohossa kuin kuka tahansa kaupunkilainen – ainakin tyylinsä perusteella.

Kreikassa lomaillessaan prinsessa luotti valkoiseen niin vaatteessa kuin asusteissakin.

Vaaleat värit sopivat Maria-Olympialle.

Näin luot tyylin:

Pehmoinen ja pörröinen neuletakki 19,99 €, H&M.

Rennot farkut 39,99 €, Lindex.

Samsøe Samsøe -merkin pilkullinen Linetta-mekko 119,95 €, Samsøe Samsøe / Nelly.

Biancon bikernilkkurit, 74,95 €, Bianco / Zalando.

Vedensininen ja nahkainen Hialmina-laukku 295 €, Marimekko.

Hannoverin prinsessa Alexandra

Monacon hallitsijan, prinssi Albertin, sisaren tytär eli Hannoverin prinsessa Alexandra on vasta 21-vuotias. Suorastaan ikonisen pukeutujan, Grace Kellyn, lapsenlapsi suosii pukeutumisessaan klassisia valintoja, jotka ovat aina tyylikkäitä.

Monacossa sääolosuhteet eivät erityisesti rajoita pukeutumista, joten ilmavat ja helposti yhdisteltävissä olevat elegantit mekot ovat Alexandran mieleen. Usein poikaystävänsä kanssa liikkeellä oleva Alexandra suosii myös naisellisia yksityiskohtia, kuten hentoja kukkakuvioita, pieniä röyhelöitä ja kiilakorkokenkiä

Valkoisessa mekossa on upeita kirjailuja. Kiilakorkokengät ovat korkeat, mutta mukavat.

Alexandra viihtyi Italian Amalfilla pitkässä ja peittävässä rantamekossa.

Upean romanttinen ja feminiininen look sopii Alexandralle.

Näin luot tyylin:

Valkoinen mekko 49,99€, Lindex.

Tilava raitalaukku 34,95 €, Vero Moda / Nelly.

Ellis-aurinkolasit 58,95 €, Komono / Nelly.