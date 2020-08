Pidä yllä loman hehkua – näillä ihanilla aurinkopuutereilla se onnistuu

Helmiäisenä hehkuvat ja luonnollisen mattaiset aurinkopuuterit pitävät yllä päivetystä, vaikka kesä veteleekin jo viimeisiään.

Vaikka vuodenaika vaihtuu pian, kulkee aurinko mukana meikkipussissa puuterin muodossa onneksi läpi vuoden. Näillä viidellä hyväksi todetuilla aurinkopuuterilla saa luotua kasvoille helposti kolmiulotteisuutta ja pikaiseen arkimeikkiinkin lisää syvyyttä.

Kevyttä ja mattaista

Täydelliset, mattaiset aurinkopuuterit tuppaavat olemaan kiven alla, mutta tämän Guerlainin puuteri kuuluu tuohon harvinaisuuksien joukkoon. Puuteri on todella helppo häivyttää ja sen antama kevyt väri näyttää kauniin luonnolliselta. Vaikka puuteria laittaisi parikin kerrosta, tuntuu iho raikkaalta.

Guerlain Terracotta Matte -aurinkopuuteri, 59 €.

Trio joka tilanteeseen

Miksi hankkia yksi, jos samalla voi saada kolme? Estée Lauderin puuteritrion kolmella sävyllä saa muotoiltua kasvoja aina yhdellä värillä kerrallaan tai kaikkia voi pyyhkäistä kerralla isolla sudilla tuomaan hehkua poskipäille. Sävyjä sekoittamalla saa luotua aina sopivan päivetyksen syksyn edetessä.

Estée Lauder Bronze Goddess Matte & Glow Trio -aurinkopuuteri, 53 €.

Siloiseen ihoon

Laajentuneet ihohuokoset tuppaavat glitterpuuterin kanssa vain korostumaan kasvoilta, ja supermattainen puuteri taas voi kakkuuntua iholle. IT Cosmeticsin aurinkopuuteri on suunniteltu nimenomaan häivyttämään huokosia ja se jättää ihon todella sileän tuntuiseksi. Mukana on myös runsaasti kosteuttavia ainesosia, kuten hyaluronihappoa.

IT Cosmetics Bye Bye Pores Bronzer -aurinkopuuteri, 35 €.

Kunnon hohtoon

Kun iholle ja keholle kaipaa näyttävää hehkua ja varjostusta, on NYX Professional Makeupin iso aurinkopuuterikiekko nappivalinta. Kasvojen lisäksi väri näyttää erityisen hyvältä dekolteella: isolla sudilla levitettynä puuterilla saa luotua kauniit varjot korostamaan avarampaa kaula-aukkoa.

NYX Professional Makeup California Beamin’ Face & Body Bronzer -aurinkopuuteri, 12,95 €.

Hempeään hehkuun

Aavistuksen helmiäishohtoinen Yves Rocherin aurinkopuuteri sulautuu ihoon kauniisti ja pienen hehkun ansiosta toimii myös kevyenä korostusvärinä. Puuterissa on mukana brändin klassinen monoïn tuoksu, joka kuljettaa ajatukset saman tien takaisin teinivuosiin.

Yves Rocher Exhilarating Bronzing Powder -aurinkopuuteri, 18,90 €.

Kuvat: Valmistajat