Kiiltääkö iho nopeasti meikkauksen jälkeen? Näillä meikkivoiteilla iho pysyy mattaisena

Öljyttömät meikkivoiteet pitävät kiillon kurissa ja sopivat kosteilla keleillä kaikille ihotyypeille.

Öljyttömät meikkivoiteet sopivat erityisesti rasvoittuvalle ja sekaiholle, mutta näin elokuun lämpimän kosteina päivinä ne voivat olla ratkaisu pitkäkestoisen meikkipohjan varmistamiseksi iholle kuin iholle.

Parhaimmillaan öljytön meikkivoide on oikea sekaihon kaikkien haasteiden moniottelija: se ehkäisee kiiltoa, saa ihohuokoset näyttämään pienemmiltä ja pitää ihon mattaisena, vaikka ilmankosteus hipoisi huippulukemia.

Öljyttömät voiteet eivät suinkaan ole raskaan tuntuisia iholla tai kuivattavia, kuten ehkä vielä vuosikymmen sitten. Tuoreet tulokkaat sulautuvat kauniisti ihoon ja pitävät kasvot raikkaan tuntuisina. Öljyttömissä, kuten monissa muissakin uusissa meikkivoiteissa, on nykyisin huomattavan usein mukana myös ihoa hoitavia aineosia.

Ikääntyvälle iholle

CC-voiteiden peittävyys vaihtelee paljon brändien välillä, mutta useimmiten ne ovat melko kevyitä. IT Cosmeticsin CC-voide on kuitenkin peittävä ja siinä on mukana aineosia, jotka imevät iholta ylimääräistä talia sekä häivyttävät huokosia. Mukana on myös kosteuttavaa ja hoitavaa anti-age-seerumia.

IT Cosmetics Your Skin But Better CC+ Oil-Free Matte SPF 40 -meikkivoide, 39,50 € / 30 ml.

Kuulaaseen lopputulokseen

Öljytön meikkivoide ei tarkoita automaattisesti täysin mattaista pintaa iholle. Sisleyn meikkivoide vie iholta kiillon, mutta kasvoille jää silti kuulas ja sopivasti heleä viimeistely. Voide kestää kasvoilla kauniina iltaan asti. Mukana on sekä kosteuttavia että ilmansaasteilta suojaavia ainesosia.

Sisley Phyto-Teint Ultra Eclat -meikkivoide, 85 € / 30 ml.

Herkälle iholle

Öljytön meikkivoide voi olla paras valinta myös herkälle iholle, joka helposti kutisee tai punoittaa meikin levityksen jälkeen. Cliniquen meikkivoide on allergiatestattu, ja siinä on puolipeiton lisäksi mukana erilaisia antioksidantteja ja mineraaleja hoitamassa ihoa.

Clinique Even Better SPF 15 -meikkivoide, 37,50 € / 30 ml.

Täydelliseen peittoon

Maailmalla supersuosittu Maybellinen meikkivoide on somen kauneusgurujen kestosuosikki. Vaikka voide on nimensä mukaisesti täysin peittävä, istuu voide todella nätisti iholle ja tuntuu kasvoilla miellyttävältä.

Maybelline Superstay Photofix 24h Full Coverage -meikkivoide, 15,90 € / 30 ml.

Kerrostamiseen

Lumenen meikkivoiteessa on mukana puuteri- ja mattapigmenttejä, jotka takaavat, että kiilto ei pääse hiipimään kasvoille hikisessäkään paikassa. Meikkivoide on lähtökohtaisesti puolipeittävä, mutta siitä voi kerrostamalla tehdä myös peittävän meikkipohjan. Voiteessa on mukana mesiangervoa ja lähdevettä kosteuttamassa ja tasapainottamassa ihoa.

Lumene Matte Oil-Control -meikkivoide, 15,90 € / 30 ml.

Kuvat: Valmistajat

Lähteet: Cosmopolitan ja Byrdie.