Mansikkamekko nousi yllättäen hitiksi – naiset ympäri maailman pukeutuvat nyt siihen

Lirika Matoshin mekkokuosi on nostalginen ja tuo mieleen lapsuuden kesät.

Kesän 2020 ”kulttimekko” on ihanan tyttömäinen!

”Kesän mekko” on viime vuosien ilmiö. Viime vuonna naiset ympäri maailman pukeutuivat Zaran 50 euroa maksavaan mustavalkoiseen pilkkumekkoon. Mekosta tuli jopa niin suosittu, että se sai oman Instagram-tilin.

Tänä vuonna näytti pitkään siltä, ettei vuonna 2020 saataisi ollenkaan uutta ”ilmiömekkoa” – peruutinhan suurin osa mekkojen ulkoiluttamiseen tarkoitetuista tapahtumista ja kesämenoista.

Kuitenkin koronatilanteesta huolimatta yksi mekko näyttää nyt nousseen niin sanotuksi kesän mekoksi. Muotiraamattu Vogue kertoo Lirika Matoshi -merkin 490 dollarin ”mansikkamekon” nousseen yllättäen hurjaan suosioon tänä kesänä. Mekko on tällä hetkellä merkin suosituin tuote.

Lirika Matoshi myy aikaan kuuluvasti myös mekkoon sopivaa kasvomaskia.

Tylliä ja röyhelöitä

Kyseessä ei ole mikä tahansa mekko. Vaikka koronakesän ”ykkösmekon” voisi ehkä olettaa olevan hillitty ja yksinkertainen, ”mansikkamekko” on kaikkea muuta. Mekko on todellinen vaaleanpunainen tylliunelma ja siinä on syvä v-kaula-aukko, röyhelöitä sekä paljetteja.

Miten näyttävästä ja suhteellisen hintavasta mekosta sitten tuli niin suosittu kansainvälisen pandemian aikana?

Kaikesta huolimatta muotitrendit eivät ole pysähtyneet kokonaan vuonna 2020. Erityisesti mekkoa on näkynyt sosiaalisessa mediassa, kuten Instagramissa, Twitterissä ja TikTokissa, joten myös sosiaalisen media näyttää jälleen osoittaneen voimansa trendien suunnannäyttäjänä.

Vogue myös uskoo, että mekon suosion taustalla on se, että ihmiset haluavat poikkeusaikoina ostaa jotain kaunista ja piristävää.

Vaikka mansikkamekko on varsin omaperäinen ja yksityiskohtainen tylliunelma, samaa mekkotyyliä voi jäljitellä myös hieman edullisemmin ja yksinkertaisemmin. Kokosimme mansikkamekon hengessä yhteen hempeitä ja tyttömäisiä printtimekkoja loppukesän rientoihin.

Näin luot tyylin

