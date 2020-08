”Suomi-perheen lomaillessa pukukoodit ovat selvät” – nämä asiat suomalaisten pukeutumisessa ärsyttävät

Oletko nähnyt jotain näistä yhdistelmistä Suomen kesässä? Moni on.

Tummat sävyt, juhlapukeutumisen vaikeus ja legginsit. Muun muassa nämä asiat ärsyttävät muiden suomalaisten pukeutumisessa.

Julkaisimme viime viikolla stylistin haastattelun, jossa pukeutumisen ammattilainen Sohvi Nyman paljasti suomalaisten erikoisia pukeutumisuskomuksia. Nyman esimerkiksi kertoi havainneensa, että suomalaiset kuvittelevat farkkujen olevan sopiva vaate tilaisuuteen kuin tilaisuuteen. Suomalaisille haastavaa on myös työhaastatteluun pukeutuminen.

Jutun kommenttikenttä täyttyi suomalaisten mielipiteistä puolesta ja vastaan. Osa oli vahvasti eri mieltä asiantuntijan kanssa, osan mielestä suomalaisten tulisi ryhdistäytyä pukeutumisessa.

– Suomalaiset eivät välitä mistään, mitä ei ole kielletty. Suomalaisten käsitys on, että farkuissa voi mennä mihin vain, jos kukaan ei ole sitä ovella estämässä. Sama koskee muutakin pukeutumista, niin naisilla kuin miehilläkin, kirjoittaa eräs kommentoija.

Kokosimme alle lukijoiden osuvimpia kommentteja. Nämä asiat muiden suomalaisten pukeutumisessa ärsyttävät!

Suomalaiset tuntuvat pitävän tummista vaatteista kaikkina vuodenajasta riippumatta.

”Suomi-perheen lomaillessa asukoodit ovat selvät”

– Miksi aina mustaa? Suomi-perheen lomaillessa äidillä on musta trikoomekko ja mustat legginsit. Pojilla ja isällä on musta t-paita, ehkä pääkallokuvilla. Eikö voisi leikitellä väreillä, ilolla, yhdistelmäasulla? Miksi kesän ihanin aika pitää viettää mustissa? Se on tylsää ja yksitoikkoista.

– Suomalainen nainen osaa keskimäärin pukeutua hyvin. Mutta sitten on miehet. Kun katsoo suomalaisen miehen pukeutumista, niin siinä on paljon parantamisen varaa. Ajatellaan, että pukeutuminen tarkoittaa sitä, että on jotain päällä. En tarkoita, että koko ajan pitäisi olla puku päällä, mutta rennosti ja tyylikkäästikin voisi opetella pukeutumaan. Suomessa yleissivistykseen pitäisi myös kuulua, että paidattomana ei tule liikkua kaupungilla.

– Eilen juuri katselin torikahvilassa kesän menoa. Monilla naisilla oli päällä vanha, kiva kesämekko, jonka alta näkyivät painavat ja puristavat alusvaatteet. Suomalainen nainen ei juurikaan panosta alusvaatteisiin, ja sen huomaa. Itsekin myönnän, että perheen auton huoltamiseen menee paljon enemmän rahaa kuin minun pukeutumiseeni.

– Suomalaisilla ei ole tyylitajua eikä käsitystä siitä, miten eri tilaisuuksiin pukeudutaan. Naisilla hienompi kesäasu tarkoittaa esimerkiksi häissä valkoisia housuja ja t-paitaa. Miehillä vastaava on shortsit tai cargo-housut ja t-paita. Jos taas oikein hienoksi aletaan, niin sitten ehkä jopa lyhythihainen, kirjava kauluspaita. Sekä naisilla että miehillä on jaloissaan terveyssandaalit, sillä ”ne ovat niin mukavat.”

Sukat ja sandaalit -yhdistelmä on helppo ja mukava.

”Kesällä käytetään legginsien kesämallia”

– Suomessa legginsit näkyvät sopivan kaikkiin tilaisuuksiin! Kesällä käytetään niin sanottua legginsien kesämallia, joka näyttää miesten kalsareilta. En ymmärrä miksi siistiä ja nättiä kesämekkoa ei voi pukea ilman legginsejä.

– Suomalaisilla ei ole tyylitajua. Esimerkiksi hautajaisiin pukeutumine on ala-arvoista. Aikuisilla on avokaulainen pusero ja minihame. Yleisilme kaupungilla – tatuoinnit ja legginsit.

– Olisi jo uskottava, että vaikka kuinka mukavat ne legginsit ovatkaan, ne eivät silti ole housuja eivätkä missään nimessä tyylikkäitä. Samoin kuin ei farkuissa eikä tennareissakaan, ei myös legginseissä pitäisi lähteä tärkeisiin tilaisuuksiin.

Legginsit kuuluvat katukuvaan Suomessa.

”Joskus voisi ajatella myös muita ihmisiä”

– Mauttomuus näyttää olevan tämän hetken avainsana. Lenkkarit, hame ja legginsit ovat yleisimmät vaatteet, joita kaupungilla näkee.

– Joskus voisi ajatella myös muita ihmisiä. Tilaisuuteen sopiva pukeutuminen on hyvää käytöstä ja arvostuksen osoitusta muita kohtaan. Farkkujen sijaan voisi käyttää siistejä, pitkiä housuja.

– On hassua, että juhlissa näkee ihan siististi pukeutuneita naisia sukkasillaan sisätiloissa. Ottakaa sisäkengät mukaan!

– Odotin taannoin kumppaniani erään hypermarketin aulassa ja seurasin ihmisiä odotellessani. Melkein kaikilla naisilla oli läpikuultavat legginsit ja hieman liian pieni paita. Huomioni kiinnitti nuori nainen, jolla oli ohuet pellavahousut ja ohut, väljä kangaspusero. Hän kyllä erottui joukosta edukseen.

Treeni- ja urheiluvaatteet vilahtelevat tiuhaan kaupungilla pukeutumista seuratessa.

”Hautajaisvaatteet kielivät enemmänkin bilettämään lähtemisestä”

– Ainut tilaisuus, jossa vaatetus on pistänyt silmään, ovat olleet hautajaiset. Riemunkirjavat, avarakaula-aukkoiset asut ja raskas meikki kielivät mielestäni enemmän siitä, kuin bilettämään oltaisiin tulossa. Miehet valitsevat hautajaisiin t-paidan ja farkut, mikä ei mielestäni myöskään ole millään lailla kunnioittavaa vainajaa kohtaan.

– Enemmistöllä suomalaisista on päällään verkkarit ja joku pusakkamainen paita. Juhlavaatteeksi kelpaavat farkut, villapaita ja bleiseri. Liikemaailmassa sentään näkee vielä pukuja ja solmioita, mutta niitäkin yhä vähemmän. Paniikki iskee, kun saa kutsun johonkin siistiä pukeutumista vaativaan tilaisuuteen, kuten vaikkapa hautajaisiin.

– Juhlissa olisi kohteliasta pukeutua parempiin vaatteisiin. Se ei ole varallisuudesta kiinni, sillä kirppareiltakin löytää hyviä juhlavaatteita. Hautajaisiin en mene farkuissa, vaan mustassa hameessa ja jakussa. Ne ovat klassikkomallia ja ainakin 10 vuotta vanhat. Synttäreille menen myös mekossa tai suorissa housuissa. Haluan kunnioittaa päivänsankaria. Itsekin loukkaannun hieman, jos vieras ei ole pukeutunut kunnolla saapuessaan juhliini.

Juhlapukeutuminen aiheuttaa suomalaisille päänvaivaa.

Mitä havaintoja olet tehnyt suomalaisten pukeutumisesta? Kommentoi alle!