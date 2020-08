Moni haluaa nyt saman suositun hiusmallin, kampaajat kertovat – kehystää kaikenmuotoisia kasvoja erityisen kauniisti

Katy Perry on suosinut skarppia lobia jo vuosia. Laulaja asustaa kampauksen trendikkäästi.

Hiusmalleissa yksi leikkaus on erityisen suosittu.

Onko vastaasi tullut viime aikoina hartioiden seudulle laskeutuvia, pitkäksi kasvaneita polkkatukkia?

Ei ihme jos on, sillä edellä kuvailtu, rento lob eli long bob -malli on tällä hetkellä suomalaisnaisten yleisin toivoma hiusmalli, on kampaaja Anni Kosunen työssään huomannut.

– Pitkäksi kasvanutta polkkatukkaa eli lobia pyydetään tällä hetkellä todella paljon, Anni Kosunen lappeenrantalaisesta Kauneushoitola Illusiasta kertoo.

Myös turkulaisen Yazz Hair -kampaamon kampaaja Sirkku Lampiniemi sanoo samaa: polkkamalli eri pituuksissa on erittäin suosittu, ja erityisesti asiakkaat pyytävät sitä lob-mittaan leikattuna.

Monipuolinen malli sopii kaiken ikäisille

Yksi suosio jo pari vuotta pinnalla olleen mallin suosiolle saattaa olla se, että se kehystää kaiken muotoisia kasvoja kauniisti ja sopii eri-ikäisille naisille.

Sitä on myös helppo hoitaa ja muotoilla.

Long bob -mallia on helppo soveltaa eri tilanteisiin ja kampauksiin. Keskipitkät hiukset yltävät hyvin kiinni niskan taakse, takaraivolle tai päälaelle, ja lisäksi mallia voi vielä kihartaa, suoristaa tai muotoilla muutenkin haluamallaan tavalla.

– Mallia voi muotoilla eri tavoilla ja se on monipuolinen myös viimeistelyn suhteen, sanoo Sirkku Lampiniemi.

Maren Morris on yhdistänyt lobiin sivulle kaartuvan jakauksen.

Long bob kelpaa myös kuninkaallisille. Mallia näyttää Lady Amelia Windsor.

Taylor Swift luottaa lobiin.

Myös vastikään kihlautunut Demi Lovato viihtyy lob-mallissa.

Pidempi polkka sopii mainiosti kaikenikäisille naisille.

Otsatukissa oma suosikkinsa – malli, josta on tarvittaessa myös helppo päästä eroon

Tällä hetkellä otsahiukset leikataan trendikkäästi verhomalliin. Kyseessä on leikkaus, jota kutsutaan englanniksi nimellä ”curtain bangs”.

– Kyseessä on otsatukkamalli, joka pidentyy voimakkaasti sivuille. Se saa olla tyylikkäästi epätasainen, eli suoruutta vältellään. Otsatukka saa olla hieman pitkä sivuilta ja lyhimmillään se on heti kulmakarvan yläpuolella, Anni Kosunen kertoo.

Mallin suurin hyöty on Kosusen mukaan se, että sillä saa helposti vahvuutta ja volyymia hiuksiin – eli juuri niitä elementtejä, joita suomalaiset yleensä hiuksiinsa toivovat lisää.

Sirkku Lampiniemi muistuttaa myös, että verhomaisesta, pehmeälinjaisesta otsiksesta pääsee myös helposti eroon, jos se alkaa kyllästyttää. Kasvattaminen on nopeaa.