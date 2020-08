Testissä 14 meikin poistavaa misellivettä eri hintaluokissa – todellinen löytö ja ihanat yllättäjät marketin hyllyltä

Pintakuivan sekaihon omaava toimittaja otti testiin 14 erilaista misellivettä, jotka saivat osoittaa tehonsa tavanomaisen päivämeikin poistossa.

Misellivesi on tarkoitettu kasvojen puhdistamiseen. Misellivesi eroaa kasvovedestä nimenomaan puhdistavien ominaisuuksien vuoksi.

Misellivesi sopii siis hyvin päivämeikin poistamiseen kasvoilta.

Testissä arvioitiin 14 eri tuotetta eri hintaryhmistä.

Cattier Paris Micellar Gel, 15,90 €

Arvosana: 5/5

Lupaus: Puhdistaa lian ja poistaa meikin hellävaroin kasvoilta. Ruusuvesi kosteuttaa ja vahvistaa ihoa.

Kokemus: Rakastan! Geelimäinen tuote liukuu iholla, eikä iho tunnu vanulappukäsittelyn jälkeen tippaakaan hangatulta. Kätevä pumppupullo, loistava koostumus, meikit lähtevät tehokkaasti ja tuote tuntuu toimivan lisäksi myös hoitovetenä. Hypoallergeenista luonnonkosmetiikkaa, kehitetty erityisesti herkälle iholle. Vain ruusuntuoksu voi jakaa mielipiteet. Minulle tämä on löytö.

L’occitane Cleansing 3-in-1 Micellar Water, 19,50 €

Arvosana: 4½ / 5

Lupaus: Ainesosat vievät ajatukset Provencen maakuntaan. Timjami ja kurkku puhdistavat ihoa tehokkaasti.

Kokemus: Raikas, tehokas ja kosteuttava. Puhdistaa tehokkaasti, ja pienen nyhräämisen jälkeen sain tällä irti jopa vedenkestävän ripsivärin. Iho jää pehmeäksi ja kosteutetun oloiseksi. Sisältää mm. raikastavaa kurkkua, ja miellyttävässä tuoksussa onkin jotain makeanvihreää. Kätevästä pumppupullosta tulee yhdellä painalluksella juuri sopiva määrä tuotetta yhteen vanulappuun. Todella toimiva tuote pakkausta myöten.

Jowae Cleansing Micellar Water, 11,90 €

Arvosana: 3/5

Lupaus: Sopii kaikille ihotyypeille. Puhdistaa ihon kuivattamatta ja saa ihosta puhtaan ja terveen näköisen.

Kokemus: Puhdistaa meikit näppärästi ja toimiva pakkaus toimii vaikka yhdellä kädellä. Ei kuivata tai kiristä, raikas jälkifiilis, sopii kaikille ihotyypeille. Vain melko voimakas ja saippuainen kukkaistuoksu voi jakaa mielipiteet. Toisaalta tuo mieleen jonkun klassisen hoitolasarjan, mutta hajuherkimmille tuoksu voi olla liikaa.

Erborian Cleansing Micellar Water, 25,50 €

Arvosana: 4½ /5

Lupaus: Seitsemän yrtin yhdistelmän puhdistusvesi. Tekee ihosta raikkaan, puhtaan ja heleän.

Kokemus: Korealaiset taitavat ihonhoidon, eikä tämä puteli ole poikkeus. Raikas ja hellä tuttavuus: meikki lähtee, iho tuntuu virkistetyltä ja hoidetulta ja näyttää kasteenraikkaalta. Toimiva koostumus, raikas ja mieto vesimäinen tuoksu. Tähän huomaan tarttuvani tämän tästä. Helposti lähestyttävää korealaista kosmetiikkaa.

IDUN Minerals Moisturizing Cleansing Micellar Water, 21,50 €

Arvosana: 2/5

Lupaus: Mieto, puhdistava ja kosteuttava kasvovesi. Sisältää glyseriiniä ja PCA:ta, joka sitoo kosteutta ja säilyttää ihon kosteustason.

Kokemus: En ihan ymmärrä, miksi tuote on pakattu suihkepulloon. Suoraan kasvoille suihkutettuna kirvelee silmänurkissa, vanulapulle vesi olisi nopeampi kaataa tai pumpata. Tuote hoitaa hommansa ihan ok, muttei mitenkään erityisen tehokkaasti, eikä se oikein millään tavalla erotu joukosta tai yllätä positiivisesti. Hajusteeton ja herkälle iholle kehitetty.

BTB13 Gentle Micellar Water Misellivesi, 29 €

Arvosana: 3/5

Lupaus: Korjaa ja uudistaa ihoa. Hoitaa hellävaraisesti ja kosteuttaa. Turvallinen myös silmämeikin poistoon.

Kokemus: Meikki lähtee hyvin, tuote tuntuu hellävaraiselta, pakkaus on toimiva ja pisteitä myös kotimaisuudesta: tuote on tehty Suomessa. Sinänsä neutraalissa ja miedossa tuoksussa on omaan nenään jotain aavistuksen tunkkaista. Tuotteessa ei ole siis periaatteessa mitään vikaa, mutta jättitestissä se ei yllätä tai erotu joukosta.

Supermood Egoboost Pure Micellar Toner, 32,50 €

Arvosana: 2/5

Lupaus: Unelmanpehmeä vaahto raikas ihon ja viimeistelee puhdistuksen. Pieni määrä tuotetta riittää.

Kokemus: Vaahtomaista tuotetta suositellaan käytettäväksi yksinään tai meikinpoiston viimeistelynä. Käyttäisin meikinpoistoon jonkun muun puhdistustuotteen jälkeen, sillä puhdistusteho ei ollut testin parhaimmistoa. Vaahto miellytti ajatuksena, mutta jotenkin en saanut tämän kanssa hommaa ihan toimimaan. Plussaa kuitenkin kotimaisuudesta ja vähän erilaisesta koostumuksesta, uskon että moni tästä tykkääkin. Ihokin jäi jotenkin mukavan napakan tuntuiseksi.

Bioeffect Micellar Cleansing Water, 64 €

Arvosana: 4/5

Lupaus: Hellävarainen tuote puhdistaa tehokkaasti meikin täysin ilman vettä ja on kätevä käyttää missä tahansa. Sopii myös vedenkestävän meikin poistoon.

Kokemus: Puhdistaa meikin ja ihon tehokkaasti ja tuntuu ylelliseltä (varsinkin kun tietää hinnan). Virkistävä, kostea ja puhdas jälkituntu. Hajusteeton, mutta tuoksuu miedosti puhtaan raikkaalta, ei tympeältä, kuten jotkut hajusteettomat tuotteet. Testin tyylikkäin pullo. Kaikin puolin oikein toimiva ja miellyttävä, mutta totta puhuen en koskaan maksaisi misellivedestä näin paljon, kun halvemmallakin saa hyvää.

Garnier SkinActive Micellar Cleansing Water for Sensitive, Combination Skin, 5,95 €

Arvosana: 4/5

Lupaus: Jättää ihon puhtaaksi, raikkaaksi ja mattaiseksi. Hajustamaton.

Kokemus: Testin paras markettituote. Meikki lähtee tehokkaasti, suorastaan imeytyy vanulappuun, ja tuote todella hoitaa hommansa sen enempää koostumuksella tai tuoksuilla kikkailematta. Ei jätä erityisen kosteuttavaa tunnetta, muttei kuivatakaan. Hajusteeton, hypoallergeeninen tuote herkälle sekaiholle. Tätä voisin ostaa lisää. Erittäin hyvä hinta-laatusuhde.

NIVEA MicellAIR Skin Breathe Micellar Water sensitive skin, 7,50 €

Arvosana: 3/5

Lupaus: Tuote on rikastettu dexpantenolilla ja rypäleensiemenöljyllä. Puhdistusvesi, joka syväpuhdistaa, poistaa meikin ja kosteuttaa ihoa.

Kokemus: Toimiva markettituote tämäkin, vaikkakin Garnier tekee puhdistustehossa suuremman vaikutuksen. Puhdistaa ja raikastaa ilman hajusteita – ei siis myöskään ”tuoksu Nivealta”. Suunnattu herkälle iholle. Ihan hyvä tuote, muttei varsinaisesti erotu joukosta.

Lactoline Micellar puhdistusvesi, 6,40 €

Arvosana: 3/5

Lupaus: Kolmitehoinen puhdistusvesi sopii päivittäiseen ihonpuhdistukseen kaikille ihotyypeille. Tuote ei sisällä hajusteita eikä väriaineita, ja sopii myös herkälle iholle.

Kokemus: Yllättävän hyvä. Toimiva, edullinen ja Suomessa tehty perustuote, joka tekee juuri sen minkä lupaa. Mitään ekstraelämyksiä ei kuitenkaan kannata odottaa ja edullinen hinta näkyy myös pakkauksen suunnittelussa. Hajusteeton.

Herbina Miselli puhdistusvesi, 4,60 €

Arvosana: 3/5

Lupaus: Raikkaan hedelmäisen tuoksuinen puhdistusvesi, joka poistaa meikin ja muut epäpuhtaudet sekä virkistää ja kosteuttaa kasvojen ihoa.

Kokemus: Omaan nenään testin ihanin tuoksu. Tässä on jotain niin raikasta ja puhdasta, ehkä ainesosalistalta löytyvät tyrnimehu ja appelsiininkukkavesi? Tykkäsin tästä kasvoilla etenkin aamuisin, koska jälkitunne on niin raikas. Poistaa myös kevyen meikin, vaikkei puhdistusteho testin parhain ollutkaan. Käytän loppuun aamujen ilahduttajana.

Cien Micellar Water Sensitive, 2,80 €

Arvosana: 2½/5

Lupaus: Puhdistaa iholta lian, pölyn ja ylimääräisen talin ja sopii punoittavalle ja herkälle iholle.

Kokemus: Alkuun kiinnostava ja muista tuotteista eroava pumppumekanismi ilahduttaa, mutta lopulta lotraajana tuntuu, että tuotteen kanssa on tuhteerattava jo vähän liikaa, että sitä edes saisi riittävästi vanulappuun. Ei testin tehokkaimpia putsaajia, mutta kyllä tälläkin meikki lähtee. Kuivalle ja herkälle iholle, hajusteeton.

IT Cosmetics Miracle Water Micellar Anti-Aging 3-in-1 Tonic, 35 €

Arvosana: 4/5

Lupaus: Tuote on kehitetty yhteistyössä plastiikkakirurgien kanssa. Maksimoi ihohoitorutiinin tulokset.

Kokemus: Tämän kohdalla pitää jo googlettaa, mikä tämä tuote edes on. Jonkinlainen kasvoveden, miselliveden, essencen ja anti-age-tuotteen yhdistelmä. Meikki lähtee, iho tuntuu hoidetummalta kuin monen muun tuotteen jälkeen ja näyttääkin jotenkin kuulaalta. Tuoksu on mieto ja ”perusmiellyttävä”, muttei tämän tuotteen vahvimpia puolia. Pitkäaikaisempiin lupauksiin on vaikea ottaa kantaa, mutta koska tämä toimii ja tuntuu miellyttävältä, jatkan kiinnostuneena käyttöä. Sopii kaikille ihotyypeille, myös herkälle iholle.

Kuvat: Valmistajat

