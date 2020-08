Kampaaja kertoo, mitkä trendit hiustenhoidossa nyt villitsevät – suosittu metodi on tuonut muutoksen

Kysyimme kampaajalta, millaisia trendejä hiuksissa ja niiden laitossa nyt on pinnalla.

Lyhyt pixie-malli, latvavärjäys ja helmillä kuorrutetut hiuspinnit – hiuksissa on nähty viime vuosikymmenenä jos jonkinlaista trendiä. Kuten vaatteissa ja asusteissa, myös hiuksissa ja niiden hoitamisessa trendit muuttuvat sesongin mukaan.

Miten hiukset laitetaan ja hoidetaan loppuvuonna 2020?

Kampaaja Anni Kosunen lappeenrantalaisesta Kauneushoitola Illusiasta kertoo, millaiset asiat kampaamon tuoliin istahtavia asiakkaita nyt kiinnostavat.

1. Curly girl -metodin lieveilmiö näkyy hiustenhoidossa

Viime vuonna supersuosioon noussut curly girl -metodi on tuonut muutoksen koko hiusten hoitoon. Metodissa suoristakin hiuksista saadaan kiharat käyttämällä tiettyjä, tarkasti määriteltyjä hiustenhoitotuotteita tietyissä vaiheissa.

Kampaaja Anni Kosunen on työssään huomannut, että metodi on vaikuttanut suomalaisten tapaan hoitaa hiuksiaan. Moni on entistä tietoisempi ja kiinnostuneempi hiusten hoitamisesta ja oikeanlaista hoitotuotteista.

– Suositun metodin lieveilmiö on ollut se, että ihmiset ovat alkaneet panostaa hyviin hoitotuotteisiin. Työläältä tuntuvia suoritusrautoja tai kihartimia ei enää välttämättä jakseta käyttää samalla tavalla, vaan panostetaan laadukkaisiin tuotteisiin, joilla voi vaikuttaa hiusten hoitamiseen, laittamiseen ja ulkonäköön, Kosunen sanoo.

Työläiden muotoiluvälineiden sijaan moni haluaa nyt vaikuttaa hiusten kuntoon ja muotoilemiseen oikeanlaisilla, laadukkailla tuotteilla.

2. Aktiivinen elämäntapa sanelee hiustenlaittoa

Viime vuosien liikunta- ja terveystrendit sekä monen hektinen ja aktiivinen elämäntyyli ovat vaikuttaneet siihen, että moni kaipaa hiustenhoidolta helppoutta. Kampauksista on tullut yksinkertaisempia ja moni haluaa hiuksista käytännölliset.

– Kampaus ei saa rajoittaa liikkumista tai menemistä, Anni Kosunen sanoo.

Terveys- ja liikuntatrendit näkyvät myös hiustrendeissä. Hiustenhoito ei saa viedä liikaa aikaa.

3. Luonnollisuus kiinnostaa

Luonnonkosmetiikan suosio näkyy myös kampaamoalalla. Moni haluaa esimerkiksi värjätä hiuksensa ekologisilla kasviväreillä ja kokeilla luonnollisia öljyjä.

– Hiuksille tehtävät öljyhoidot yleistyvät. Perinteinen, ruokaöljynä käytettävä oliiviöljy tuo kosteutusta ja kiiltoa hiuksille. Kookosöljy taas vahvistaa hiusten rakennetta, sillä siinä on proteiineja.

Luonnollisuus kiinnostaa myös värisävyissä – kampaajan mukaan hiuksista halutaan puhtaan, luonnollisen ja terveellisen näköiset.

4. Hiusharjalla on merkitystä

Kampaaja arvioi, että suurin hiuskoruihin, kuten koristeellisiin pinneihin ja ponnareihin, liittyvä suosio taitaa olla jo takanapäin. Sen sijaan hiusharjat herättävät kiinnostusta entistä enemmän.

– Hiusharjoja on tarjolla paljon erilaisia, ja harjan ominaisuuksista ollaan entistä kiinnostuneempia. Pinnit ja ponnarit saavat yhä olla kauniita, mutta niiden pitää myös hoitaa alkuperäinen tehtävänsä, Kosunen sanoo.

Hiusharjalla on merkitystä.

5. 90-luvut trendit voimistuvat

Anni Kosunen kertoo, että usean viime vuoden ajan hiusten värjäämiseltä toivottiin huomaamattomuutta ja luonnollisuutta, eikä värien haluttu olevan liian huomiota herättäviä.

Nyt asiaan on havaittavissa muutosta.

– Tällä hetkellä kuluttajat ovat uskaliaita kokeilemaan voimakkaitakin sävyjä esimerkiksi tietyissä osissa kampausta. Juuri nyt on esimerkiksi trendikästä värjätä tukan yläosa luonnollisemmalla värillä ja alaosa kirkkaalla shokkivärillä. Tällaiset palkkivärjäykset kielivät 90-luvun trendien paluusta. Hiuksiin halutaan särmää, sanoo Kosunen.