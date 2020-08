Tiesithän, miten ihovoiteet kuuluu levittää? Asiantuntija vinkkaa myös levityskikan, joka estää karvojen sisäänpäin kasvamisen

Iho on ihmisen suurin elin, ja sille on hyväksi kevyt ja hellävarainen kosketus.

Kysyimme kosmetologilta, miten voiteet tulisi levittää kasvoille ja keholle.

Iho on ihmisen suurin elin, jonka kosteutuksesta ja hoitamisesta on syytä huolehtia. Pääasia on, että vartalon ja kasvojen aluetta rasvaa säännöllisesti.

Voiteiden levitystapaankin kannattaa kiinnittää huomiota. Varsinkin vartalovoiteen oikeaoppisella levityksellä voi olla yllättävä positiivinen vaikutus – se voi estää monelle tutun, sheivauksen jälkeen ilmenevän ongelman.

– Vartalovoide tulisi levittää vartalolle alhaalta ylöspäin suuntautuvin liikkein. Lopuksi voide pyyhkäistään kevyesti takaisin alaspäin eli karvan kasvusuuntaan. Tämä kevyt sipaisu estää karvojen sisäänpäin kasvamista, sanoo kosmetologi Kristiina Huvinen lahtelaisesta Kauneushoitola Bellamarista.

Tiedä paras aika rasvata ja oikeanlainen liike

Paras aika rasvata sekä vartalon että kasvojen iho on tehdä rasvaus ihon ollessa kostea ja puhdistettu.

– Suihkusta tullessa ihoa ei tarvitse taputella täysin kuivaksi, sillä vartalovoide imeytyy parhaiten kosteaan ihoon, sanoo Kristiina Huvinen.

Sama on myös kasvovoiteen kanssa – kasvot saavat olla kosteat esimerkiksi kasvovedellä kosteutetulla vanulapulla pyyhkimisen jäljiltä.

Iho on herkkä elin, ja sitä täytyy muistaa käsitellä hellävaraisesti. Kaikenlaiset kovakouraiset liikkeet kannattaa suosiolla unohtaa rasvoja levitettäessä.

– Oikeanlainen liike kasvoille on voiteen taputteleminen ja kevyt, hierova liike. Kasvoja ei tule esimerkiksi venyttää rasvatessa, jotta iho ei pääse venymään ennenaikaisesti, muistuttaa Huvinen.

Ohutta silmänympärysihoa rasvattaessa voidetta voi kevyesti pumpata iholle. Painelemista tulee kuitenkin välttää.

Myös kasvot kannattaa vartalon lailla rasvata ylöspäin kohdistuvalla, nostattavalla liikkeellä. Kaulan ja dekolteen aluetta ei tule unohtaa.

– Rasvoilla ei tarvitse läträtä liikaa. Jos voide ei tunnu imeytyvän, voi se olla merkki ihon kuivuudesta tai liian paksusta voiteesta. Usein ohut voidekerros riittää, sanoo Huvinen.