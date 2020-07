Stylisti Sohvi Nyman listaa, mistä viidestä pukeutumiseen liittyvästä uskomuksesta olisi hyvä päästä eroon.

Työkseen suomalaisia eri tilanteisiin stailaava Sohvi Nyman on huomannut, että usein monet suomalaisille tyypilliset luonteenpiirteet, kuten ujous ja vaatimattomuus, ilmenevät myös vaatekaappiin kurkistaessa.

Näyttäviä ja juhlavia vaatevalintoja halutaan karttaa ja asuihin kohdistuvaa huomiota vältellä. Asiallisiin ja siistiä pukeutumista vaativiin tilanteisiin ei välttämättä osata pukeutua niiden vaatimalla tavalla.

– Suomalaiset ovat edelleen alipukeutumisen mestareita monessa pukeutumiseen liittyvässä tilanteessa.

Etenkin juhlapukeutuminen ja työhaastattelutilanteet aiheuttavat suomalaisille päänvaivaa vaatekaapilla.

Onneksi pukeutumista voi opetella – Nyman listaa, mistä viidestä turhasta pukeutumiseen liittyvästä uskomuksesta suomalaisten olisi hyvä päästä eroon.

Farkuista on tullut vaivihkaa koko kansan suosima arkivaate, jotka jalassa voi mennä minne vain.

1. ”Farkuissa voi mennä minne vain”

Stylisti paljastaa huomanneensa, että farkuista on vaivihkaa tullut yleisesti hyväksytty vaatekappale, jotka jalassa kuvitellaan voivan mennä minne vain.

– Olen ollut oopperassa, ja nähnyt siellä lukuisia suomalaisia farkut jalassa ja nuhjuinen villapaita päällä. Mielestäni esimerkiksi oopperan kaltaisiin tilaisuuksiin tulisi pukeutua siististi.

Farkut kiteyttävät ammattilaisen mukaan hyvin muutoksen, joka muutaman viime vuosikymmenen aikana on suomalaisten pukeutumisessa tapahtunut.

– Ennen ihmisillä oli selkeät juhla- ja pyhävaatteet, mutta enää näin ei ole. Ei välttämättä osata erotella arkipukeutumista juhlapukeutumisesta.

Noudatatko pukukoodia? Niin pitäisi tehdä, jos kutsussa on siitä maininta.

2. ”Pukukoodien kanssa ei tarvitse olla tarkkana”

Jos suomalainen saa kutsun juhlaan, jonka järjestäjä on esittänyt toiveen pukukoodista, ei ole itsestään selvää, että sitä osataan noudattaa.

– Moni ei tiedä, mitä mikäkin pukukoodi tarkoittaa, eikä asiasta välttämättä viitsitä tai kehdata ottaa selvää, stylisti sanoo.

Niin kuitenkin pitäisi tehdä. Pukukoodin noudattaminen on arvostusta juhlaa ja sen järjestäjää kohtaan, eikä asiassa pitäisi olla epäselvyyksiä. Jos pukukoodin merkitystä ei tiedä käytännössä, sen voi vaikkapa googlettaa tai soittaa juhlan järjestäjälle. Aina kannattaa kysyä.

– Jos vaatekaapista ei satu löytymään esimerkiksi iltapukua juhlaa varten, voi puvun lainata vaatelainaamosta tai vaikkapa samankokoiselta kaverilta. Aina ei tarvitse hankkia uutta.

Yksi sana leimaa suomalaisten pukeutumista: mukavuus.

3. ”Tyylikäs vaate ei voi olla mukava”

Stylistin mukaan moni sortuu ajattelemaan, ettei tyylikäs vaate voi olla mukava.

– Tietysti tyylikäskin vaate voi olla mukava. Mukavuuden ei tarvitse tarkoittaa pelkkiä verkkareita, tunikoita tai leggingsejä. Esimerkiksi joustavat stretch-farkut ja jakku, jonka materiaalina on käytetty venyvää elastaania, tuntuvat erittäin mukavilta päällä. Kannattaakin selvittää, millaiset vaatteen materiaalit ja ominaisuudet ovat.

Iso laukku ei stylistin mielestä sovi juhliin.

4. ”Valtava työlaukku olalla voi mennä juhliin”

Nymanin mielestä on kummallista, että juhliin tai after workeille mennessä olalla on valtava työlaukku, joka on nielaissut sisäänsä läppärin, neuletakin ja muuta tavaraa.

– Juhliin mentäessä sopiva laukun koko on pieni. Juhlatilanteisiin ei tarvitse raahata koko omaisuutta, vaan tilanteeseen sopii pieni kirjekuorilaukku, johon mahtuu puhelin, huulipuna ja lompakko. Ei juhlissa tarvitse muuta.

Jos suoraan töistä haluaa lähteä vaikkapa ravintolaan tai baariin, mutta vaatetuksen vaihtaminen ja suunnitteleminen tuottaa tuskaa, on stylistilla tilanteeseen hyvä vinkki.

– Töihin voi pukea siistin kotelomekon, jonka päälle pukee vaikkapa jakun, neuletakin tai neuleen. Työpäivän jälkeen voi vaihtaa laukun pienempään ja kengät korkeampiin. Näin asu muuttuu aivan erilaiseksi pienillä asioilla.

5. ”Työhaastatteluun ei voi pukeutua rennon tyylikkäästi”

Myös ajatus työhaastattelutilanteeseen pukeutumisesta on monelle kinkkinen. Tilanteessa, jossa muutenkin pitäisi vaikuttaa asialliselta, osaavalta ja mukavalta, pitäisi osata huomioida myös pukeutuminen. Sillä voi vaikuttaa huomattavankin paljon ensivaikutelmaan, jonka itsestään antaa.

Moni tekee työhaastatteluun pukeutuessaan saman virheen.

– Suomalaisille on haastavaa pukeutua rennon tyylikkäästi. Joko pukeudutaan liian rennosti tai hieman liian tyylikkäästi. Pukeutuminen riippuu toki työnkuvasta ja työpaikan fiiliksestä, mutta rennon tyylikäs pukeutuminen sopii kaikkialle. Ainoastaan hyvin tiukkaan bisnesmaailmaan hakeutuessa pitää olla selvästi tarkempi pukeutumisen kanssa.

Esimerkkivaatekappaleita rentoon mutta tyylikkääseen asuun ovat esimerkiksi chino-puuvillahousut, siisti valkoinen t-paita ja joko nahka- tai farkkutakki. Jakulla asuun saa enemmän bisneslookia.

Väreillä asun ”vakavuutta” voi säädellä.

– Mitä tummempi asu on, sen virallisempi on myös vaikutelma, sanoo Nyman.

Jos hame tuntuu mukavammalta vaihtoehdolta kuin housut, Nyman neuvoo pukemaan työhaastattelutilanteeseen siistin kynä- tai tulppaanihameen.