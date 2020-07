Testissä 11 kosteuttavaa kangasnaamiota: Marketista löytyi yllättäjä, ja yksi naamio valmistelee kasvot treffejä varten

Pariksikymmeneksi minuutiksi kasvoille aseteltava kangasnaamio imeyttää tehoaineet iholle huolellisesti. Kuivaihoinen toimittaja otti kosteutta lupaavat naamiot testiin.

Kocostar Waffle Mask Honey, 3,90 €

Arvosana: 3½ / 5

Lupaus: Puuvillasta valmistettu vohvelipintainen kangasnaamio sisältää 40 grammaa geelimäistä seerumia. Hunajauutetta sisältävä naamio kosteuttaa ja ravitsee ihoa.

Kokemus: Kivan paksu kangasmaski – asettuu hyvin kasvoille ja pysyy kunnolla paikoillaan. Tuoksu on aivan ihana hunaja, ja naamio tuntuu alusta loppuun hyvältä iholla. Ei ehkä superkosteuttava, mutta voisin käyttää uudelleen!

Lumene Hellä Kosteuttava kangasnaamio, 3,90 €

Arvosana: 3½ / 5

Lupaus: Hyaluronihappoa sisältävä seerumi kosteuttaa ihoa ja tekee siitä raikkaamman näköisen. Biohajoava kangasnaamio. Sopii kaikille ihotyypeille.

Kokemus: Naamiossa on kiinni verkkomainen paksumpi kalvo, jonka kanssa henkäyksenohut kangasnaamio on helpompi asettaa. Itse käyttökokemus on ihan kiva ja tuoksu ok – kunnon vaikutuksen näkeekin sitten seuraavana päivänä. Normaalisti hyvin kuiva ihoni on kasvojen pesunkin jälkeen vielä sileä, pehmeä ja kostea. Hyvä perustuote.

Yes To Coconut Paper Mask, 4,90 €

Arvosana: 1 / 5

Lupaus: Yksittäispakattu kangasnaamio, jonka kookosuute kosteuttaa ihoa tehokkaasti.

Kokemus: Kasvomaski on aika paksua ja karkeaa paperia, eikä asetu iholle kovin hyvin. Tuoksu on vahvan kookoksinen. Maski alkaa aluksi hieman poltella iholla, mutta hetken odottelun jälkeen kirvely loppuu ja naamion jättämä jälki on ihan hyvä. Aamulla kuitenkin huomaa, ettei kosteutus ole testin parhaimpia.

Masque Bar Gold Foil Sheet Mask, 4,50 €

Arvosana: 2- / 5

Lupaus: Kultainen kangasnaamio sisältää laventeli- ja kameliauutetta, jotka rauhoittavat ja tasoittavat ihoa saaden sen näyttämään nuorekkaalta ja raikkaalta. Sopii kaikille ihotyypeille.

Kokemus: Ajatus kuulostaa kivalta, mutta todellisuudessa kultainen metallimaisen näköinen naamio on kömpelö. Kangas on paksua ja sen verran jämäkkää, ettei se asetu kasvoille saumattomasti, vaan jää täyteen vekkejä. Naamio ei tämän takia pysy kasvoilla erityisen hyvin, ja käyttökokemus on kökkö. Itse neste on hyvin vesimäistä ja ohutta, mutta tuntuu kosteuttavan hyvin ja jättää kasvot kauniin hehkuviksi. Tuoksussa on jotakin mentolmaista, mikä voi miellyttää. Itse en kaipaa kasvoille näin raikasta mentolia.

Missha Super Aqua Cell Renew Snail Sheet Mask, 7,90 €

Arvosana: 4½ / 5

Lupaus: Virkistävä geelinaamio, joka kosteuttaa, vahvistaa, ravitsee ja rauhoittaa kaikkia ihotyyppejä. Baobab-, teepuu-, kamomilla- ja portulakkauutteet, hyaluronihappo ja etanamusiini kosteuttavat, ravitsevat ja uudistavat ihoa tehden siitä terveen näköisen.

Kokemus: Korealaisen kosmetiikkamerkin naamio on testin laadukkainta luokkaa. Naamio on kahdessa kasvoille aseteltavassa osassa, kangas on ohutta ja malli kasvoille loistavasti asettuva. Naamio pysyy paikoillaan hyvin ja tuntuu tehokkaalta. Iho näyttää hoidon jälkeen kimmoisalta ja tasaiselta. Käyttäisin uudelleenkin, mutta puhtaan kosteutuksen sijaan ennemmin valmistautuessa vaikkapa juhliin tai treffeille!

Garnier Hyaluron Shot Fresh-Mix Tissue Mask, 3,90 €

Arvosana: 4 / 5

Lupaus: Kasvonaamio koostuu kahdesta osasta: hyaluronihappoa sisältävästä kosteuttavasta tehokoostumuksesta sekä erillisestä, kuivasta levänaamiosta. Kun yhdistät ne toisiinsa, voit käyttää naamiota. Hoitaa ihoa intensiivisesti ja saa sen näyttämään pehmeältä ja heleän raikkaalta.

Kokemus: Markettimaski yllättää. Naamio on kaikin puolin perustuote, mutta hoitaa tehtävänsä mallikkaasti. Muoto ja leikkaus ei ole testin kärkeä, mutta naamio asettuu kasvoille kivasti ja pysyy paikoillaan. Erityisen kiitettävä on runsas kosteutuksen tuntu: jos tämän jälkeen kasvoilla ei ole kunnon kerrosta kosteutta, ei sitten milloinkaan. Erittäin hyvä perustuote.

Exuviance Hydrate Hyaluronic Sheet Masque, 15 €

Arvosana: 4 / 5

Lupaus: Sisältää hyaluronihappoa, joka antaa intensiivisesti kosteutta iholle. Tuloksena on kosteutettu iho, joka näyttää tasaiselta ja täyteläiseltä. Sopii kaikille ihotyypeille ja on täydellinen kuivalle iholle.

Kokemus: Kiitellyn ihonhoitobrändin naamio on kaiken kaikkiaan hyvä ja kiva tuote. Maskin kangas on todella, todella ohutta, joten iho imaisee sen kiinni pintaansa napakasti. Naamio pysyy helposti paikoillaan, eikä – kuten monessa muussa testin tuotteessa – naamioliuosta ole valumiseen asti, vaan juuri sopivasti. Iho näyttää seuraavana aamuna napakalta ja sileältä, aivan kuin ihohuokosetkin olisivat häivyttyneet hieman. Tykkäsin!

Erborian Bamboo Shot Mask, 7 €

Arvosana: 5- / 5

Lupaus: Kangasnaamio tuo raikasta kosteutusta iholle välittömästi. Iho tuntuu kimmoisammalta, pehmeämmältä ja tehokkaasti kosteutetulta.

Kokemus: Tämän brändin tuotteet ovat pärjänneet testeissämme kerta toisensa jälkeen, eikä kangasnaamio ole poikkeus. Kangas on hyvä, ohut ja asettuu ja pysyy hyvin, tuote ei tuoksu lähes miltään ja tuntuu todella hyvältä iholla. Kasvot jäävät raikkaiksi ja kuulaiksi. Käyttäisin ehdottomasti uudestaan!

Bioeffect Imprinting Hydrogel Facial Mask, 15 €

Arvosana: 5 / 5

Lupaus: Kosteuttaa ihoa tehokkaasti, tehostaa saman sarjan seerumien toimintaa, sopii kaikille ihotyypeille. Ei sisällä hajusteita, alkoholia tai öljyjä.

Kokemus: Ihonhoidon luksusbrändin kangasnaamio noudattelee sarjan linjaa: lyömätöntä laatua alusta loppuun. Kangas on testin monen muun naamiokankaan tai paperimassan sijaan geelimäistä pehmeää kalvoa, ja se tarttuu kevyesti mutta napakasti kasvoille kahdessa eri osassa. Tuote ei tuoksu miltään ja tuntuu ihanalta kasvoilla. Lopputulos on kosteutettu ja kaunis. Tästä pussista riittää geelimäistä naamiota vielä seuraavallekin päivälle käytettäväksi ilman kangasta tai runsaasti dekolteelle ja kaulalle levitettäväksi. Ei minkäänlaista miinuspuolta.

Medik8 Ultimate Recovery Bio Cellulose Mask, 57 € / 6 kpl (9,50 € / kpl)

Arvosana: 5 / 5

Lupaus: Hoitaa ja rauhoittaa, parantaa ihon omaa korjausprosessia, kosteuttaa ja palauttaa ihon kosteustason, ravitsee. Sinkki-PCA edistää ihosolujen luontaista puolustusjärjestelmää, auttaa kosteuttamaan ihoa, hoitaa sitä syvältä, säätelee talintuotantoa ja ehkäisee akneen muodostumista. Tuloksena on pehmeä ja sileä iho.

Kokemus: Ihana, tehokas naamio. Medik8:n tuotteisiin olen ihastunut ja luottanut aiemminkin, eikä kangasnaamiokaan petä. Naamio tuntuu herkillä kasvoilla hyvältä ja raikkaalta, ja iho jää kosteutetun ja kuulaan näköiseksi ja tuntuiseksi. Naamio myös pysyy paikallaan erinomaisesti. Jopa pieni täyteläistävä vaikutus on havaittavissa. Aamulla herätessä ilme on edelleen todella freesi.

Huxley Mask: Oil and Extract, 26,90 € / 3 kpl (8,95 € / kpl)

Arvosana: 5- / 5

Lupaus: Sisältää runsaasti ihoa ravitsevia ja kosteuttavia antioksidantteja. Kaksiosainen naamio mahdollistaa merkille ominaisten kaktusuutteen ja viikunakaktuksen siemenöljyn yhdistämisen tuotteeseen juuri ennen käyttöä. Tehokkaasti kosteuttava kasvonaamio kaikille ihotyypeille, erityisesti kosteusköyhälle iholle.

Kokemus: Myös tämä naamio on loistava! Reilu vuosi sitten Suomeen rantautunut korealaisbrändi Huxley tunnetaan kuivan ihon tuotteistaan. Tästä naamiosta puristetaan liuoksen öljyosa juuri ennen käyttöä muun naamion joukkoon, sekoitetaan puristellen, ja geelimäisessä nesteessä ja öljyssä lillunut kangasnaamio asetetaan kasvoille jopa puoleksi tunniksi. Öljymäistä nestettä on niin paljon, että sen saa levitettyä myös kaulalle, dekolteelle ja jopa olkavarsiin asti. Jos tykkäät öljystä ihonhoidossa, voit tykätä tästä. Ihosta tulee hehkuvan kuulas.

Kuvat: Valmistajat

MyStyle julkaisee kosmetiikkatestin joka torstai. Seuraa meitä myös Instagramissa @iltasanomatmystyle!