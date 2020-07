Janette: ”En enää ujostele värien käyttöä” – suomalaisnaiset esittelevät upeat silmämeikkinsä

Luomiväreillä voi ilmaista itseään, testata meikkitekniikoita ja piristää päivää.

Meikata voi myös värikkäästi – upeat luomivärit piristävät paitsi kasvoja myös mieltä. Pyysimme suomalaismeikkaajia esittelemään rohkean värikkäät silmämeikkinsä.

”Olin jo yläasteella aikamoinen näky rohkeine meikkeineni”

Jennistä on aina tuntunut melko luonnolliselta käyttää värikkäitä luomivärejä. Värit saavat näkyä myös sisustuksessa ja pukeutumisessa.

– Olin jo yläasteella välillä aikamoinen näky rohkeine meikkeineni. Värit tuntuvat luonnolliselta osalta minua, Jenni kertoo.

Jenni vinkkaa, että kannattaa kokeilla rohkeasti yhdistellä erilaisia tekstuureja. Matta ja kimalle voivat sopia yllättävän hyvin yhteen.

– Oma meikkini eroaa vuodenaikojen mukaan. Syksyllä ja talvella pidän lämpimimmistä väreistä, keväisin ja kesäisin taas suosin kirkkaita sävyjä, Jenni sanoo.

”Nyt vanha, ruskea silmämeikki näyttääkin tylsältä”

Janette kertoo, ettei ole suinkaan käyttänyt värikkäitä sävyjä silmämeikissä. Hän halusi kuitenkin poistua tutusta ja turvallisesta ruskean värimaailmasta kohti värikkäämpiä sävyjä. Yllätyksekseen Janette huomasi, että väreihin jää koukkuun.

– Nyt ruskea silmämeikki näyttääkin tylsältä. En enää ujostele värien käyttöä, Janette sanoo.

Janeten mielestä silmien väri tulee upeasti esiin värikkäiden luomivärien ansiosta. Piristystä ne tuovat myös mielelle.

– Kesällä on ihana käyttää värikkäitä sävyjä luomien lisäksi myös poskilla ja huulilla. Pinkki, oranssi ja keltainen saavat aikaan ihanan kesäisen yhdistelmän, Janette vinkkaa.

”Ilmaisen itseäni ja päivän mielialaa meikillä”

Saara sai idean näyttävään silmämeikkiinsä värikkäistä korvakoruista.

– Olen aina tykännyt meikkaamisesta ja väreistä. Instagramissa olen seurannut jo pitkään mielenkiintoisia meikkitilejä ja koronakeväänä päädyin perustamaan oman meikkitilin. Värikkäillä meikeillä ilmaisen itseäni ja päivän mielialaa. Meikit voi myös sovittaa helposti päivän asuun tai asusteisiin, Saara kertoo.

Saara kiinnittää luomivärien hankinnassa huomiota laatuun. Hänelle tärkeää on, että luomiväri pysyy paikollaan koko päivän ja on runsaspigmenttinen. Saara kannustaa muitakin kokeilemaan rohkeasti värejä.

– Ei kannata liikaa miettiä sitä, mitä muut ajattelevat, vaan tehdä niin kuin itsestä tuntuu hyvältä.

”Aloita yhdellä, neutraalilla sävyllä”

Viime aikoina yhden tai kahden sävyn helppoihin lookeihin tykästynyt Tuija ajattelee, että värit tuovat mielenkiintoa yksinkertaisiinkin meikkeihin. Tuija tekee kauneussisältöjä sosiaaliseen mediaan, joten hän toteuttaa aktiivisesti uusia meikkikokeiluja. Meikit saavat olla kesäisin kevyempiä.

Luomivärien kanssa vasta-alkajaa Tuija neuvoo aloittamaan aluksi yhdellä neutraalilla sävyllä. Sitä voi levittää luomivakoon ja häivyttää ylöspäin niin, että reunoista tulee pehmeät. Sävyn pitäisi näkyä myös luomen ollessa rentona. Liikkuvalle luomelle voi lisätä värikästä, hohtavaa sävyä.

– Kesällä toimivat voidemaiset luomivärit. Suosittelen myös käyttämään luomivärin pohjustajaa. Hyvät siveltimet auttavat tarkan jäljen toteuttamisessa, Tuija vinkkaa.

”Värit auttavat tekniikoiden harjoittelussa”

Hannan elämässä värikkäät luomivärit ovat luonnollista jatkumoa muille väripilkuille, jotka näkyvät naisen vaatteissa, hiuksissa, sisustuksessa ja muissakin meikeissä. Hannasta värien käyttäminen piristää mieltä.

– Väreistä on myös apua meikkitekniikoiden harjoittelussa. Parasta värikkäissä meikeissä on niiden tuoma haaste meikkaamiseen. Huonosti häivytetty luomiväri tai epätasaisuus on helpompi huomata värikkäästä luomiväristä, joten siksi niillä on helpompi harjoitella erikoisempia lookeja neutraalimpien sävyjen sijaan, Hanna kertoo.

Hannan tämänhetkinen lempiväriyhdistelmä on violetti mattaluomiväri yhdistettynä pinkkiin, taittavaan shimmeriin.

– Suosikkiväriyhdistelmäni vaihtelevat kausittain – välillä eniten silmää miellyttää viininpunainen, välillä taas metsänvihreä.

”Epäonnistuneen meikin voi aina pestä pois”

Jonna on aina tiennyt rakastavansa visuaalisia asioita. Halu piirtää, maalata ja luoda on kulkenut naisen mukana lapsesta asti, joten meikkaaminen oli näille asioille luonteva jatkumo.

– On ihana kokeilla uusia asioita ja saada kasvot näyttämään meikin avulla erilaisilta. Värikäs silmämeikki on mielestäni mielenkiintoinen, Jonna sanoo.

Jonnan mielestä parhaita meikkivinkkejä ovat hyvät välineet ja rohkea asenne kokeilla uutta. Lopun oppii harjoittelemalla ja tekemällä.

– Meikkaaminen on siitä ihanaa, että meikin voi aina pestä pois, jos lopputulos ei miellytä. Itse opettelin kissarajauksen niin, että tein rajaukset joka ilta ennen kasvojenpesua. Siitä se sitten alkoi sujua, Jonna kertoo.

”Ensimmäiset luomivärini olivat väreiltään violetti ja vihreä”

Enni ei ole koskaan tuntenut rauhallista nude-lookkia omakseen. Tosin tilanteen niin vaatiessa hän tarttuu värikkään paletin sijasta neutraalimpiin sävyihin.

– Ensimmäiset luomivärit, joita käytin jo 2000-luvun alussa, olivat violetti ja vihreä. Värikäs meikki on minulle itseilmaisua ja saa hyvälle tuulelle, Enni sanoo.

Enni vinkkaa, että hyvän lopputuloksen luomivärimeikkiin saa laadukkaalla värillä ja hyvällä siveltimellä.

– Jos väri ei sitä testatessa tartu kunnolla kämmenselkään, tuskin se levittyy luomellekaan. Omalle ihotyypille sopiva luomivärin pohjustus takaa kestävän lopputuloksen koko päiväksi, Enni sanoo.