Voidemaiset luomivärit ovat parhaita ja helpoimpia kesämeikkejä – tältä ne näyttävät iholla

Voidemaiset värit kestävät iholla kauniina kosteillakin keleillä, ja niitä on helppo korjailla päivän mittaan.

Kesällä ainut kauneudenhoitotuote, jota haluaa laittaa runsaasti iholle, on todennäköisesti aurinkosuoja. Meikkiä sen sijaan tekee mieli käyttää kevyemmällä kädellä, sillä lämpiminä ja kosteina päivinä näyttävä ehostus kirjaimellisesti sulaa pois kasvoilta.

Paras keino ehkäistä meikin katoamista ja iholle kakkuuntumista kesäkeleillä on valita tuotteille voidemainen koostumus.

Voidemaiset luomivärit pysyvät kosteallakin luomella kauniina. Voidemainen koostumus on myös ihanan armollinen: jos väri alkaa päivän mittaan hieman kerääntyä luomivakoon, on meikki helppo korjata taputtelemalla väri jälleen tasaiseksi.

Voidemaisissa väreissä on yleensä sen verran hohtoa ja hehkua, että jo yhdellä värillä saa tehtyä kesäisen kevyen meikin. Jos voidemaiselle luomivärille haluaa taata mahdollisimman pitkän keston, voi sen päälle levittää vielä ohuen kerroksen saman sävyistä puuteriväriä.

Katso myös video yltä: Näin meikkitaiteilija meikkaa silmät voidemaisella luomivärillä

Mádara Guilty Shades Eye & Cheek Multi Shadow -luomiväri, sävy Lizard, 25 €

Metallinhohtoinen luomiväri on helppo levittää huulikiiltosivellintä muistuttavalla sudilla. Värissä on todella paljon pigmenttiä, joten jos levittämisestä on yhtään epävarma, kannattaa luomiväri laittaa ensin sormenpäähän ja taputella se siitä luomelle. Koostumus on aluksi melko märkä, mutta se kuivuu nopeasti iholle ja jättää hohtavan lopputuloksen.

L’Oréal Paris Age Perfect -luomiväri, sävy Celestial Blue, 10,90 €

Vedenkestävä luomiväri on suunniteltu erityisesti aikuiselle iholle, ja se on koostumukseltaan ihanan kevyt. Kesän hittiväri taivaansininen näyttää kauniilta päivettynyttä ihoa vasten. Yhdellä kerroksella luomiväriä saa tehtyä läpikuultavan lopputuloksen, mutta kun väriä hieman kerrostaa, saa siihen hyvin intensiteettiä.

Lumene Nordic Noir Longwear Eyeshadow Stick -luomiväri, sävy Hopeakuura, 18,90 €

Puikkomainen luomiväri levittyy suoraan pakkauksesta todella sujuvasti iholle, ja jo yksi kerros väriä riittää näyttävään meikkiin. Väri tarttuu iholle todella hyvin, eikä lähde liikkelle kuin vasta meikinpoistoaineella: tämä luomiväri kestää takuulla kohdallaan läpi lavatanssien ja terassi-iltojen.

Makethemake Vitamin E Illuminating Balm + Hyaluronic Gloss Pot -hohto- & kiiltovoide, 24 €

Vaikka tämä tuote kulkee hohtovoiteen nimellä, on se täydellinen kuulaan kesäsilmämeikin tekoon. Voiteessa on aavistuksen pinkkiin taittava, hohtava jälki, mikä näyttää upealta auringonvalossa. Mikä parasta: samalla tuotteella saa freesattua päivän mittaan sekä silmämeikin että lisättyä hehkua poskipäille.