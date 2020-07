Klassisin vaate ympäri vuoden! 3 tyylikästä tapaa pukea perinteinen valkoinen t-paita

Valkoinen t-paita on todellinen klassikkovaate.

Valkoinen t-paita sopii niin farkkushortsiasuun kuin rentoihin kesäjuhliinkin maksihameen ja korkokenkien kanssa.

Klassikkovaatteet ovat vaatekappaleita, jotka toimivat kaudesta toiseen ja melkein asussa kuin asussa. Parhaita ovat klassikot, jotka toimivat oikeastaan missä tahansa asukokonaisuudessa, läpi vuoden.

Yksi tällainen arkivaate on valkoinen t-paita. Vaikka t-paita voi tuntua turhankin rennolta ja arkiselta vaatekappaleelta, sopii se hyvinkin hienostuneisiin asuihin, kun paidassa panostaa laatuun ja vaatteesta pitää huolta. Laadukas t-paita on tarpeeksi tukevaa kangasta ja sen yksityiskohdat ovat viimeistellyt. Luonnonkuituinen, valkoinen t-paita on ilmava ja hengittää kuumallakin helteellä.

Tämä luottopaita näyttää tyylikkäältä missä tahansa asussa! Näin puet sen loppukesään.

Pellavahousut + mustat tikatut lipokkaat = 61,99 €

Hienostunut mutta mukava kesäasu syntyy vaaleista pellavahousuista, laadukkaasta t-paidasta ja mustista tikatuista lipokkaista.

Pitkät farkkushortsit + kangastennarit = 43 €

T-paita, pitkät farkkushortsit ja kankaiset tennarit muodostavat rennon, mutta tyylikkään kesäasun. Pitkät ja leveälahkeiset shortsit toimivat niin kuumana kuin viileämpänäkin päivänä.

Pitkä punainen röyhelöhame + mustat sandaalikorkokengät = 55,98 €

T-paita sopii myös kesäjuhla-asuun yhdessä maksimittaisen röyhelöhameen ja sandaalikorkokenkien kanssa.

Kuvat: Valmistajat

