Kaipaatko pientä päivetystä kasvoille? Superluonnollinen väri syntyy nyt tietyllä tuotteella

Itseruskettavat tuotteet ovat viimeistään kuluvana kesänä saavuttaneet suuren kansan suosion. Jos purkkipäivetys on ensimmäistä kertaa työn alla, saattaa takaraivossa kolkuttaa pieni epäilyksen ja pelon siemen. Mitä, jos väristä tuleekin aivan epätasainen tai kasvot muistuttavat parin tunnin päästä porkkanaa?

Valitse itseruskettavat tipat

Yleisesti itseruskettavat ovat kehittyneet huimasti viime vuosien aikana, ja suurin osa pelonaiheista on täysin turhia. Jos toiveissa on maltillinen väri ja helppokäyttöisyys yhdistettynä takuuvarmasti luonnolliseen tulokseen, ovat rusketustipat ihan nappivalinta.

Rusketustipat sekoitetaan päivä- tai yövoiteen joukkoon ennen iholle levittämistä ja ne ruskettavat ihoa vähitellen. Ensimmäisen käyttökerran jälkeen väriä tulee vain vähän, mutta kahden tai kolmen päivän käytön jälkeen kasvoilla ja dekolteella on selkeästi rusketus.

Näin tippoja käytetään

Tipoilla on helppo säädellä rusketuksen syvyyttä: mitä enemmän tippoja voiteeseen sekoittaa, sitä tummempi on lopputulos. Kun väriä on kerrostunut iholle oman maun mukaan tarpeeksi, voi sitä ylläpitää käyttämällä tippoja muutaman kerran viikossa voiteen seassa.

Tipoissa on itseruskettavan vaikutuksen lisäksi yleensä mukana myös erilaisia ihoa hoitavia ja kosteuttavia ainesosia. Niinpä tippojen lisäämisellä ihonhoitorutiiniin saa kuin huomaamatta kasvoille yhden ylimääräisen hoitovaiheen.

Kuten normaalistikin itseruskettavaa käytettäessä on kasvot hyvä kevyesti kuoria ennen tippojen levitystä ja kädet kannattaa pestä huolella varsinkin sormien välistä levityksen jälkeen.

Clarins Radiance-Plus Golden Glow Booster -tipat ovat voittaneet maailmalla useampia palkintoja. Tipat sisältävät kosteuttavaa ja rauhoittavaa aloe veraa, 34,90 € / 15 ml.

Ecooking Self Tanning Drops -tippojen ruskettava aine tulee sokeriruo'osta. Mukana on myös kosteuttavaa hyaluronihappoa, 24,90 € / 30 ml.

Ivy Aïa Tan Drops -tipat sisältävät päivetyksen lisäksi ihoa hoitavia pantenolia ja maitohappoa, 14,20 € / 30 ml.