Testasimme kasvojen kuorintavoiteet ja teimme löydöt kahdelle eri budjetille: Markettituote ”vie ajatukset ylelliseen kasvohoitoon”

Pintakuivan sekaihon omaava toimittaja otti testiin kahdeksan kasvojen kuorintavoidetta eri hintaluokista. Näin ne suoriutuivat.

Kasvojen kerran viikossa tai parissa suoritettava kuorinta kirkastaa ja pehmentää ihon muutamalla pyörivällä liikkeellä. Kasvoille suunnitellut hellävaraiset kuorintavoiteet vievät iholta päällimmäiset, jo kuolleet ihosolut pois, jolloin kasvot näyttävät tasaisemmilta ja raikkaammilta, muut ihonhoitotuotteet pääsevät vaikuttamaan paremmin ja meikki näyttää kauniimmalta.

Otimme testiin kahdeksan erilaista kuorintavoidetta. Missään tuotteista ei käytetä kuorivana ainesosana mikromuovia.

Cattier Paris Clay Scrub, 9,90 € / 100 ml

Arvosana: 4½ / 5

Lupaus: Sertifioitua luonnonkosmetiikkaa. Poistaa iholta epäpuhtaudet ja kuolleet ihosolut, tekee ihosta kirkkaan ja pehmeän. Valkoinen savi imee itseensä epäpuhtauksia ja luovuttaa iholle tarpeellisia mineraaleja, aloe vera kosteuttaa, laventeli puhdistaa ja bambu-uute ravitsee ihoa.

Kokemus: Valkoista savea ja aloe veraa sisältävä kuorintavoide tuntuu ja näyttää kuin aavistuksen rakeiselta savinaamiolta. Koostumus ja puhdas tuoksu vie ajatukset kauneushoitolaan ja ylelliseen, klassiseen kasvohoitoon. Rakeet ovat pieniä ja hellävaraisen mutta toimivan tuntuisia. Iho tuntuu kuorinnan jälkeen pehmeältä ja kuoritulta, muttei lainkaan kuritetulta. Taattua, luonnollista laatua.

Clarins Comfort Scrub, 29,90 € / 50 ml

Arvosana: 4½ / 5

Lupaus: Rauhoittava öljykuorinta kuivalle iholle. Sokerin mikrokiteet kuorivat hellävaraisesti, mangovoi ravitsee ja pehmittää ihoa. Sopii myös huulten kuorintaan.

Kokemus: Yllättävä, jopa sokerisen makea tuoksu. Pirteän keltainen, geelimäinen öljykuorinta, jonka todella hienot sokerirakeet ovat niin pieniä, ettei niitä melkein edes näe. Mutta ne tuntuvat hellinä ja toimivina, ja kokemus on ylellinen ja hemmotteleva. Peseytyy hyvin pois, ja iho jää ihanan pehmeäksi ja sileäksi. Tässä on elämystä!

Nivea Purify Rice Scrub, 7,20 € / 75 ml

Arvosana: 3 / 5

Lupaus: Kasvojenkuorintavoide sekaiholle sisältää ekologisesti viljeltyä riisiä ja Aloe Veraa, tukee ihon luonnollista uudistumisprosessia. Kuorii ihon tehokkaasti vahingoittamatta sitä, poistaa mustapäitä, syväpuhdistaa ihohuokosia ja häivyttää niitä. Poistaa iholta ylimääräisen öljyn ja tekee siitä mattapintaisen.

Kokemus: Sekaiholle suunnattu kuorintavoide tuoksuu ja tuntuu puhtaan saippuaiselta ja hieman vaahtoavalta. Rakeet tuntuvat pieniltä ja hellävaraisilta ja iho tulee kuorituksi. Perustoimiva markettituote vailla ekstraelämyksiä. Nivean kuorintauutuuksista löytyy myös mustikkakuorintavoide normaalille ja vadelmakuorintavoide kuivalle iholle. Kaikissa on miedot, raikkaat ja puhtaat tuoksut. Koostumuksissa en huomaa suurtakaan eroa, ja myös inci-listoista löytyy aika pitkälti samoja ainesosia hieman eri järjestyksessä. Kuivan ihon versiossa rakeet ovat aavistuksen pienemmät.

Lumene Deeply Purifying Birch Scrub, 9,90 € / 75 ml

Arvosana: 4 / 5

Lupaus: Hellävarainen, koivun kaarnaa luonnollisena kuorinta-aineena hyödyntävä kasvokuorinta syväpuhdistaa ihoa ja häivyttää ihohuokosten näkymistä. Jättää ihon raikkaan, tasaisen ja mattapintaisen näköiseksi. Öljytön koostumus sopii rasvoittuvalle ja sekaiholle.

Kokemus: Kuin kesäinen, hieno hiekkaranta iholla! Hyvin mieto ja miellyttävä ja varsin luonnollinen tuoksu, jossa on häivähdys koivua. Tuntuu ja tuoksuu Suomen kesältä, täydellinen mökkisaunaan! Geelimäinen kuorinta, jossa on kunnolla ja tiheästi hienon hiekkaisen tuntuisia rakeita. Kuorinta jättää hetkeksi kevyen viilentävän tunteen iholle, mikä on tervetullut ominaisuus etenkin kuumina kesäpäivinä. Iho tuntuu kuorinnan jälkeen sileältä ja syväpuhdistetulta.

Jowae Oxygenating Exfoliating Cream, 14,90 € / 75 ml

Arvosana: 3 / 5

Lupaus: Kasvojen kuorintavoide kaikille ihotyypeille, myös herkälle iholle. Lisää ihon hapenottokykyä ja poistaa iholta kuollutta ihosolukkoa ja ilmansaasteita. Antioksidanttinen lumifenoli, pioni ja luonnolliset rakeet kuorivat ja saavat ihon näyttämään ja tuntumaan puhtaalta ja heleältä. Runsaasti vaahtoava voide, ei kuivata ihoa. 96 prosenttia luonnollisia ainesosia.

Kokemus: Sanoisin, että tämä sopii nimenoman herkälle iholle – oma sekaihoni kaipaisi hieman tujumpaa tavaraa. Tuote on voidemainen, ja sen pienet rakeet ovat aika harvassa. Tuntuu erittäin hellältä, minulle melkein liiankin. Melko voimakas ja sinänsä suht hurmaavallakin tavalla jotenkin vanhanaikainen kukkaistuoksu voi olla hajuherkimmille liikaa. Käytön jälkeen paksu sekaihoni ei tunnu erityisen kuoritulta, mutta herkkäihoinen kukkaistuoksujen ystävä voisi tykätä tästä.

Skinfood Black Sugar Perfect Essential Scrub 2X, 24,90 € / 210 g

Arvosana: 4 / 5

Lupaus: Yksi korealaisen kosmetiikkamerkin kulttituotteista. Mustaa sokeria sisältävä kuorintavoide poistaa iholta kuolleen ihosolukon ja epäpuhtaudet. Musta sokeri sisältää mineraaleja ja vitamiineja, jotka kosteuttavat ja hoitavat ihoa. Sisältää muun muassa voipuun ja pähkinäpuun öljyjä, jotka tekevät ihosta pehmeän.

Kokemus: Ihana sokerikuorinta! Öljyisen sokerinen kuorinta liukuu iholla ja kuorii tehokkaasti ja hellästi. Kuorivaa sokeria on kunnolla, mutta se sulaa nopeasti ihon lämmössä. Pidempää työstöä tällä ei siis saa tehtyä, mutta hyvän, tehokkaan ja silti hellän kuorinnan kyllä. Jälkifiilis on hoidettu ja hieman öljyinen. Tuoksu on pikemminkin vihreä kuin makean sokerinen. Iso purkki kestää pitkään. Ei suotta jonkun sortin kulttituote, tämän käytän loppuun!

Skinfood Soft Scrub Rice Mask Wash Off, 14,90 € / 100 g

Arvosana: 3 / 5

Lupaus: Sopii kaikille ihotyypeille, erityisesti kuivalle ja herkälle iholle. Riisiä sisältävä kuoriva kasvonaamio kirkastaa, kosteuttaa ja pehmentää ihoa. Riisin sisältämä E-vitamiini auttaa vähentämään ikääntymisen merkkejä ja pitämään ihon pehmeänä. Riisi vähentää myös ihoärsytystä, joten tuote sopii myös akneen taipuvaiselle iholle.

Kokemus: Todella hellävarainen tuote, jonka koostumus on vähän kuin löysää puuroa: mistään terävistä rakeista ei ole tietoakaan. Myös tuoksu on hyvin mieto ja puhdas, lähes olematon. Uskallan siis suositella tätä herkkäihoiselle, jolle mikä tahansa kuorinta ei sovi. Hellää kuorintaa hakevalle laadukkaan oloinen tuttavuus, oma sekaihoni kaipaa vahvempaa toimintaa.

Organic Shop Organic Ginger & Cherry Cleansing Face Scrub, 1,90 € / 75 ml

Arvosana: 1 / 5

Lupaus: Kuorii ihon hellävaraisesti ja auttaa sitä uudistumaan. Orgaaniset inkivääri- ja kirsikkauute kosteuttavat ja ravitsevat ihoa ja tekevät siitä kauniin ja tasaisen.

Kokemus: Rakeet ovat melko teräviä, eikä niitä oli erityisen tiuhassa. Tuoksu on esanssinen ja vahva, koostumus hyvin tyypillinen tällaisille edullisemmille, ”perinteisille” markettikuorinnoille: vastaavia käytin jo 2000-luvun taitteessa teini-ikäisenä. Hoitanee hommansa, mutta ominaisuuksiltaan tämä jää selvästi testin jumbosijalle.

Kuvat: Valmistajat

