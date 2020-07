Jenna, 28, ihastui ”kuumaan” tatuointityyliin – 6 naista esittelee reiteen ja pakaraan otetut tatuointinsa: ”Korostaa naisellista muotoa kauniisti”

Jenna, Iina, Oona, Henna-Miia, Anni-Tuulia ja Nea esittelivät tatuointinsa.

Esittelimme aikaisemmin tänä kesänä trendikkäiksi nousseita sternum-tatuointeja.

Rintojen alapuolelle otettavien tatuointien lisäksi useat suomalaiset naiset suosivat nyt sekä näyttäviä että naisellisia reiteen ja sivupakaraan otettavia leimoja.

Lahtelaisen Tear Garden Tattoo -tatuointistudion tatuointiartisti Suvi Alalantela kertoo, että sivupakaran ja reisien kuvat ovat yleisesti enemmän naisten suosiossa. Erityisesti naisellisessa ja korumaisessa tatuointityylissä kyseinen tatuoinnin paikka on trendikäs.

– Korostaahan se hyvin tehtynä naisellista muotoa kauniisti. En varmaan yhtäkään ole tehnyt miehelle, Alalantela pohtii.

Kyseessä on usein iso tatuointi, ja sen suunnitteluun ja asetteluun on tärkeää kiinnittää huomiota.

– Kannattaa kuunnella oman tatuointiartistin neuvoja ja näkemystä kuvan suunnittelussa, valmistautumisessa ja hoidossa, Alalantela neuvoo kyseisestä tatuoinnista haaveilevia.

Kun tatuointiartistin neuvoja noudattaa, on leimasta mahdollista saada sekä sensuelli että tyylikäs. Pyysimme kuutta kyseisen tatuoinnin omaavaa naista esittelemään omansa.

”Niin sanotusti kuuma”

Jenna, 28, otti reiteensä intiaanikalloa esittävän tatuoinnin viime syyskuussa.

–Kerran peilaillessa mietin, miten kivalta näyttäisi jos olisi kuva, joka peittäisi vähän enemmän ja menisi vähän pakarankin puolelle, ja miten se olisi niin sanotusti ”kuuma”, Jenna nauraa.

Hetken tatuointi pohdittuaan Jenna otti yhteyttä tatuoitsijaan.

– Olin löytänyt viime vuoden alussa nykyisen vakkaritatuoijani Lauran, joka on toteuttanut oikeastaan kaikki ideat, mitä olen ehdottanut. Kun kerroin tästä, hän laittoi jo muutaman päivän päästä mallikuvan, joka oli juuri sitä mitä hain.

Jennalta löytyy noin 60 tatuointia, ja reisitatuointi on muodostunut yhdeksi hänen suosikeistaan.

– Monet ovat sanoneet, että varsinkin takareiden ja pakaran alue sattuu. Itselläni on todella korkea kipukynnys, joten ei erityisemmin tämäkään tuntunut.

”Kannan sitä suurella ylpeydellä”

Iinan, 37, tatuointi on mandala-dreamcatcher.

– Haluan uskoa, että juuri mandalan valitseminen oli intuition johdatusta ja liittyy henkiseen kasvamiseen tässä elämässä.

Kukat ovat Iinan tatuoinneissani toistuva teema, joten hän toivoi niitä myös reiteensä.

– Halusin tatuoinnista ison, ja koska sen muoto oli pyöreähkö, oli pakaran sivu kuvan muotoa tukeva alue.

Kuva on tehty syksyllä 2018 kahdessa osassa.

– Omalla kohdallani alueen kipukynnys ylittyi ensimmäisellä kerralla, kun sen teko oli kestänyt seitsemän tuntua. Alue on toisille ihmisille todella herkkä, ja minä olen yksi niistä.

Kipu oli kuitenkin kaiken arvoista.

– Kuva onnistui täydellisesti ja kannan sitä suurella ylpeydellä.

Iso tatuointi keräsi ihmettelyjä

Oonan, 19, värikkäässä reisitatuoinnissa on tiikeri ja kolme pionia. Tiikeritatuointi on yhdistävä tekijä Oonan ja hänen isänsä välillä, sillä myös Oonan isällä on olkapäähän tatuoitu tiikeri.

Tatuointi yltää kyljestä reiden yläosaan asti.

– Kyseinen tatuointi on tehty viidessä osassa kokonsa takia ja tatuoijan kiireiden vuoksi. Tatuointi aloitettiin helmikuussa 2019, jolloin syntyivät ääriviivat ja sitten vahvistetut viivat. Saman vuoden loppupuolella oli vielä kaksi kertaa, jolloin tatuointia varjostettiin. Ja pari viikkoa sitten pääsin vihdoin taas tatuoijani penkille ja saimme tatuoinnin loppuun! Oona iloitsee.

Kyseessä on Oonan ensimmäinen tatuointi.

– Sain ihmettelyjä siitä, miksi niin suuri tatuointi ensimmäiseksi. Tatuoinnilla sai olla kokoa, joten siihen se sopi hyvin.

”Olkoon se muistutuksena siitä, että ansaitsen parasta”

Henna-Miian, 34, tatuointi esittää häntä itseään. Tatuoinnilla on varsin syvällinen merkitys.

– Elin aikaisemmin vaikeaa aikaa elämässäni, ja selvisin siitä omin ehdoin. Tatuoinnin taustalla oleva teksti on eräästä elokuvasta, jossa on romanttinen kohtaus. Jo pienenä tyttönä toivoin vastaavaa rakkautta elämääni, sitä toistaiseksi löytämättä. Olkoon se muistutuksena siitä, että ansaitsen vain parasta.

Henna-Miia valitsi tatuoinnin paikan yhtenäisen ihokaistaleen vuoksi. Vielä osin kesken oleva tatuointi alkaa kyljestä ylhäältä ja loppuu nilkkaan.

– Tatuoinnin ottaminen reiteen ei sinällään sattunut niin paljon kuin moni muu paikka. Esimerkiksi kylki, joka minulla on myös tatuoitu, sattui enemmän.

”Olen aina halunnut kyseiseen kohtaan tatuoinnin”

Anni-Tuulian, 19, tatuointi on otettu tämän vuoden toukokuussa. Nuori nainen ei kokenut tatuoinnin ottamista kovinkaan kivuliaaksi.

– Tatuoinnissa on kolme ruusua, joista roikkuu ketjuja. Mitään erityistä merkitystä sillä ei ole, mielestäni se vaan on kaunis ja olen aina halunnut kyseiseen kohtaan tatuoinnin.

– Inspiraatiota tatuointiin hain netistä. Esimerkiksi Pinterestistä ja Tattoodo- sovelluksesta löytää paljon hienoja kuvia, hän vinkkaa.

Pitkäaikainen haave toteutui

Nea, 33, kertoo haaveilleensa pitkään tatuoinnista reiteen ja pakaraan.

– Oikeanlainen kuva oli kuitenkin hankala toteuttaa, koska kuvan piti muistuttaa elämän vaikeista ajoista selviytymisestä ja siitä, kuinka neljän lapsen äiti on noussut vahvempana kuin koskaan.

Lopulta oikeanlaiset kuvat ja tekstit luonnistuvat, ja perheenäidillä on ollut reisissään useampia kuvia jo muutaman vuoden ajan. Nea pitää erityisesti mustista tatuoinneista. Kuvilleen hän on saanut inspiraatiota omista muistoistaan.

– Reisissä olevat kuvat ja tekstit kertovat siitä, ettei kaikki ole aina niin vakavaa ja loppuun asti mennään täysillä.

– Toista reittä koristaa nainen, jonka vierellä kulkee susi. Vaikka sudet ovatkin laumaeläimiä, on oma polkuni ollut yksin raivattua tietä.