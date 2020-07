Upeita värejä! 4 kasviväreihin siirtynyttä naista esittelee hiusmuutoksensa: ”Hiukset ovat kasvaneet hurjaa vauhtia”

Mari, Leena, Janina ja Noora luottavat hiustenvärjäämisessä kasviväreihin.

Mitä tulee hiusväritrendeihin, on luonnollisuus ollut jo pitkään in. Yksi luonnollisen lopputuloksen mahdollistaja on hiusten kasvivärjäys. Nykyään kasvivärjäyksiä tekeviä ekokampaamoita löytyy jo lähes jokaisesta kaupungista.

Hiusten kasvivärjäyksestä puhuttaessa tarkoitetaan yleensä hiusten hennaamista. Henna on hennapensaan (Lawsonia Inermis) lehdistä kuivaamalla tehtyä jauhetta, jolla värjätessä hiuksiin saa erilaisia punaisen ja kuparin sävyjä. Hennaan muita kasveja lisäämällä lopputulos voi olla myös ruskea tai lähes musta.

Luonnollisen lopputuloksen lisäksi kasvivärjäyksen puolesta puhuu myös kemikaalikuorman vähentäminen, sillä lähes kaikki perinteiset kestovärit sisältävät PPD-nimistä kemikaalia.

Mutta miltä kasvivärjätyt hiukset sitten näyttävät? Pyysimme neljää kasvivärejä suosivaa naista esittelemään hiuksensa ennen ja jälkeen hennaamisen.

”Tajusin, että leikin vakavalla asialla”

Yksi hiusten kasvivärjäämisestä innostunut on Mari. Ennen kasvivärjäämiseen hurahtamista hän värjäsi pitkään hiuksiaan tavallisilla hiusväreillä.

– Olen värjännyt hiukseni ensimmäisen kerran 90-luvulla, mutta säännöllisesti aloin värjätä hiuksiani 2000-luvun alusta. Pikkuhiljaa kauppojen ja kampaamoiden värit alkoivat ärsyttää päänahkaani, mutta ”kauneuden vuoksi kuului kärsiä”.

Joillakin värjäyskerroilla Marin päänahka tuntui olevan jopa ”tulessa” ja kivut saattoivat jatkua useita päiviä värjäämisen jälkeen. Myös joitakin lieviä allergiaoireita ilmaantui hiljalleen.

– Vasta kun luin lehdestä rajuista, sairaalaan johtaneista värjäykseen liittyneistä allergisista reaktioista, tajusin, että leikin vakavalla asialla.

Marin hiukset ennen kasvivärjäystä.

Kun värjäyksestä tulleet oireet taas pahenivat, Mari siirtyi raidoittamaan hiuksiaan.

– Minulla on luonnonkiharat hiukset. Ne kärsivät todella paljon vaalennusaineesta enkä saanut haluamaani lopputulosta.

Marin värjäyspulma tuli ohimennen puheeksi ystävän kanssa, joka neuvoi kokeilemaan kasvivärejä.

– Aiemmin mielikuvani kasviväreistä oli ollut vain henna, jolla saa kirkuvan oranssit hiukset. Löysin kuitenkin kivan ruskean sävyn ja päätin antaa mahdollisuuden. Tiedän, että ekokampaamoissa on kasvivärjäyspalveluita saatavilla, mutta opiskelijabudjetilla äitini värjäsi hiukseni.

Marin hiukset nykyään.

Nyt Mari on värjännyt hiuksiaan kasviväreillä kaksi kertaa, ja hän on lopputulokseen erittäin tyytyväinen.

– Käyttämäni hiusvärin paketissa on kasveista koostuva jauhe pusseissa, jotka sekoitetaan lämpimään veteen, ja valmiin seoksen saa helposti värjäyspensselin avulla levitettyä hiuksiin. Tuoksusta tulee mieleen koivuvihta. Vaikutusaika on 60–90 minuuttia ja huuhtelun jälkeen hiuksia ei saa pestä shampoolla 48 tuntiin, koska väri tekeytyy vielä.

”Lopputulos on kaiken vaivan arvoinen”

Myös Leena, 37, on innostunut kasviväreistä. Innostuksen taustalla on pelko PPD:tä sisältävien hiusvärien mahdollisista allergisista reaktioista sekä kyllästyminen omaan, maantieharmaaseen hiusväriin.

Upeat punertavat hiukset eivät kuitenkaan syntyneet kasviväreillä hetkessä.

– Ensin kokeilin paria valmisväriä, mutta niillä ei juurikaan tullut muutosta.

Leenan hiukset ennen kasvivärjäystä.

Leena ei kuitenkaan luovuttanut vaan jatkoi hiustenvärjäämistä kotikaupungin marketista löytyneillä väreillä.

– Tähän punaisuuteen on vaadittu useampi värjäyskerta. Henna kerrostuu hiuksiin ja sävy syvenee kerta kerralta.

– Olen ollut hennaukseen tyytyväinen, vaikka vähän vaivalloista tämä kotivärjäys pitkiin hiuksiin onkin. Mutta lopputulos on kaiken vaivan arvoinen.

Leenan hiukset kasvivärjäyksen jälkeen.

”Hiukset ovat kasvaneet hurjaa vauhtia”

Janina, 25, aloitti kasviväreillä värjäämisen kolmisen vuotta sitten.

– Hiukseni olivat hauraat ja huonokuntoiset kaikesta siitä vaalennuksesta ja suoristamisesta. Ne olivat sellaista huonokuntoista pörröä, että niihin oli pakko suoristaa ja laittaa kaikenmaailman tököttejä, jotta ne näyttivät siedettäviltä.

– Olin myös saanut hiusväreistä allergisia reaktioita, mutta tämä ongelma katosi siirryttyäni kasvivärjäykseen.

Janinan hiukset kolme vuotta sitten.

Janinan hiukset nyt.

Hiusten muutos viimeisten kolmen vuoden aikana on ollut Janinan mukaan huikea.

– Hiukset ovat kasvaneet hurjaa vauhtia ja ovat vahvat ja kiiltävät. Hiuksia ei myöskään tarvitse värjätä niin usein, sillä kasviväreillä ei tule hiusten kasvaessa niin selvää rajaa tyveen. Olen hyvin tyytyväinen päätökseeni siirtyä kasvivärjäykseen, paluuta entiseen ei ole!

”Tukka on hyvässä kunnossa”

Noora, 21, kertoo olleensa pitkään värjäämättä hiuksiaan. Lopulta haave oranssista tukasta sai kuitenkin varamaan ajan kampaajalle.

Nooran hiukset ennen kasvivärjäystä.

– Mahdollisuus värjätä luonnollisesti ja vahingoittamatta hiuksia houkutteli, joten päädyin varaamaan ajan ekokampaajalle noin vuosi sitten. Ensimmäisen kerran jälkeen tukkani jäi turhan vaaleaksi ja olen siitä asti värjännyt tukkaani itse.

– Henna kerrostuu hiuksiin tummentaen ja vahvistaen väriä pikkuhiljaa ja olen kyllä ollut tyytyväinen joka värjäyskerran jälkeen. Hiuslaatuni on pysynyt samana – tukka on hyvässä kunnossa eikä värjäys vahingoita hiuksia.