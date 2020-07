”Rukoilin, että pääsisin pian pois siitä tuolista” – suomalaiset avautuvat kamalimmista kampaamokokemuksistaan

Permanentti on aiheuttanut monille suomalaisille pettymyksiä.

”Aloin itkeä. Minun ei tarvinnut maksaa, mutta se ei paljoa lohduttanut. Nyt naurattaa, silloin ei”, kertoo eräs.

Tukkalääkärillä vierailu voi olla sekä terapeuttista että itsetuntoa kohottavaa. Moni poistuu kampaajalta niin upeissa hiuksissa, ettei niitä välttämättä edes tunnista vanhoiksi.

Kaikilla ei kuitenkaan ole kampaamon penkistä yhtä positiivisia kokemuksia. Toisinaan myös ammattilaisen loihtima lopputulos voi olla kaikkea muuta kuin onnistunut.

Suomalaiset ovat avautuneet Vauva.fi-keskustelupalstalla kamalimmista kampaamokokemuksistaan. Samaistutko stooreihin vai ovatko omat kokemuksesi huomattavasti parempia?

”Siihen ylikalliiseen kampaamoon en enää mennyt”

– Pikkukaupungissamme oli paljon ylistetty, ulkomailtakin oppia hakenut kampaaja. Muutama tuttu kävi hänen salongissaan ja he ylistivät kampaajan maasta taivaaseen. Minäkin rohkaistuin menemään. Annoin tähtikampaajan ehdottaa mallia ja suostuin siihen. Tulos oli lätsähtänyt latvoista hapsutettu kauhistus. Ei vastannut sitä mitä suunniteltiin. Siitä piti vielä maksaa monta kymppiä enemmän paikkakunnan yleiseen hintatasoon nähden. Kun tuttuni näkivät hiukseni, he eivät sanoneet oikein mitään, mumisivat vain jotain. Olivat valmistautuneet kiittelemään ja kehumaan, mutta hiuksissani ei ollut kehumista. Selvää on, että siihen ylikalliiseen kampaamoon en enää mennyt.

”Olin kampaajille kuin ilmaa”

– Halusin hiuksiin jotain uutta väriä ja mallia ja menin kalliille ”julkkiskampaajalle”, jolla siis on asiakkaana jos jonkinlaista naistenlehtijulkimoa. Hiukset pestiin, mutta mitään muuta ei tapahtunut. Odotin puoli tuntia ja sitten tunnin, tukka oli jo ihan kuiva, mutta ketään ei kiinnostanut tehdä sille mitään. Olin kampaajille kuin ilmaa. Lopulta lähdin sitten vain kotiin. En maksanut pesusta, ei minua huomattu silloinkaan, kun kävelin vain ulos.

”Hiuksia lähti tupoittain”

– Muutama vuosi sitten olin kestovärjäyksessä kampaajalla, jolla olin käynyt jo useamman kerran. Aina laitettiin sama väri. No tällä viimeisellä kerralla väri reagoi päässäni jotenkin oudosti ja hiuksia lähti tupoittain pesussa ja sen jälkeen. Toki tukkaa jäi päähän, joten en vallan kaljuuntunut, mutta esimerkiksi takaraivoon tuli kalju kohta ja tukka oheni huomattavasti. Kampaaja oli sitä mieltä, että minulla on kotona suihkuvedessä metallia, joka on jäänyt hiuksiin ja aiheuttanut reaktion hiusvärin kanssa. Olin eri mieltä, koska olin asunut samassa paikassa vuosia ja värjäyttänyt hiuksiani, eikä mitään vastaavaa ollut tapahtunut koskaan. Ei ole muuten tapahtunut jälkeenkään. Kampaaja otti täyden hinnan pilalle menneestä käynnistä. En ole tämän jälkeen hänellä asioinut.

Charlize Theronin upea lyhyt hiustyyli sopii monille. Kuitenkin jos hiukset muuttuvat kampaajan käsittelyssä lyhyiksi ilman lupaa, voi pettymys olla melkoinen.

”Rukoilin, että pääsisin pian pois siitä tuolista”

– Olen tosi säästäväinen ihminen. Periaatteessa hyvä juttu, mutta käytännössä siitä aiheutuu joskus ongelmia, kun yritän väkisin aina päästä halvimmalla – silloinkin, kun olisi helpompaa maksaa edes vähän enemmän. Kuten vaikka hyvästä ja ammattitaitoisesta hiustenleikkuusta. Yhdessä kampaamossa oli opiskelijatyönä hiustenleikkuu 19 euroa, naurettavan halpaa siis. Mikä voisi mennä pieleen? Ensinnäkin opiskelijaparalle ei ollut annettu kunnollista säädettävää penkkiä, joten jouduin istumaan koko hiustenleikkuun ajan aivan järkyttävän huonossa asennossa, muistaakseni pää etukenossa. Jos olisi leikkuussa kestänyt normaalit 30–40 minuuttia, niin olisin kestänyt, mutta tältä opiskelijalta kesti muistaakseni yli kaksi tuntia pitkien hiusten tasoittamiseen. Istuin pää kenossa, niskalihakset krampissa ja rukoilin, että pääsisin pian pois siitä tuolista. Välillä tuli joku mutka matkaan hiusteni kanssa (takkuuntuvat herkästi), joten välillä kävi kokeneempi kampaaja näyttämässä mallia, miten ”haastavaa hiuslaatua” pitää käsitellä. Yritin olla näyttämättä, miten paljon kärsin ja kehuin työtä kyllä sen valmistuttua, mutta jäipä kokemus mieleen esimerkkinä siitä, ettei aina kannattaisi olla niin pihi.

”Otin kaavun pois ja kävelin pihalle”

– Ikää yli 50 vuotta, ja minulla on vyötärön alle ulottuvat laineikkaat hiukset... Siinäpä asia, joka saa kampaajan silmät kiilumaan, kun luulee pääsevänsä lyhentämään kunnolla. Minä haluaisin vain öljyhoidon, kuivat latvat pois ja päänahan hieronnan, mutta aina tarjotaan saksihulluuden kera mummopolkkaa tai lyhyttä niskaa. Viimeinen oma kokemus oli, kun sain lahjakortin joskus 2012, ja kaverini oli kertonut kampaajalle, että olin puhunut kiharoista, joten ”ottaa permanentin”. Kampaaja aikoi lyhentää hiuksiani 30–40 cm ja laittaa tiukat kiharat puoliväkisin, joten otin kaavun pois ja kävelin pihalle. Sain myöhemmin tietää, että kampaaja ja entinen kaverini olivat hyviä ystäviä ja päättäneet yhdessä, mikä kampaus minulle sopii. Onneksi mies osaa tasata latvat ja öljyhoitoja voi tehdä kotonakin.

”Vieressä olevalla oli pokassa pitämistä”

– Joo, ei kauhea mutta outo tapaus. Joskus 20 vuotta sitten otin raitoja ja leikkauksen, mutta se ei mennyt ihan putkeen kummankaan mielestä. Kun valitin, ettei ole sitä mitä yleensä, alkoi kova selittely. Lopulta kampaaja sitten koputti hiusten alla olevaa päätä kammalla ja kysyi, onko tässä luuta. Hölmistyneenä sanoin, että luultavasti ainakin nahkan alla. Vieressä olevalla oli pokassa pitämistä ja sain myös säälivän katseen.

”Näky oli melkoinen”

– Mietin permanenttia varmaan vuoden ennen kuin menin jännityksellä kampaajalle. Vastassa oli nuori tyttö, joka haisi viinan ja hien sekoitukselle. Istuin penkkiin ja kerroin, että haluan todella pitkiin, tummiin, paksuihin ja kiiltäviin hiuksiini suuret kiharat. Noh, tietysti kampaajana hän oletti, että haluan hiuksiini säkkärää niin, että minulla on suurin piirtein afro päässä. En jotenkin tajunnut edes niistä pienistä rullista, että jotain on vialla. En ole ottanut permanenttia ikinä ennen. Hän antoi permanentti aineen vaikuttaa liian kauan, ja noin 10 senttiä latvoista paloi ihan karrelle. Myös hiusten väri vaaleni melko reippaasti. Näky oli melkoinen, mutta ajattelin vielä tuolissa, että kyllä tämä tästä, kun pääsen kotiin ja laitan omannäköiseksi. Mitä vielä... Hiukset olivat ihan palaneet, enkä ensimmäisenä viikkona uskaltanut edes koskea niihin, etteivät tipu päästä. Hiuksia piti leikata tulevien viikkojen aikana ainakin vielä toiset 10–15 senttiä. Nyt reilut puoli vuotta tästä hiukset ovat onneksi suoristuneet melko paljon. Vieläkin ovat huonossa kunnossa, mutta tehohoidan niitä, ja öljyä kuluu pullo kahdessa viikossa. Hiukset ovat vieläkin pitkät, mutta eivät mitään verrattuna siihen mitä olivat. Harmittaa törkeän paljon vieläkin.

”Nielin itkua ja odotin tukan kasvua”

– Menin kampaamoon ja halusin punaiset raidat omaan vaaleaan tukkaani. Kun läksin kampaajalta, tukkani oli violetti ja siellä täällä oli vaaleita hiusläikkiä. Se oli markka-aikaa, ja maksoi 380 mk. Olin silloin vielä sen verran ujo, etten uskaltanut ruveta rähisemään, joten nielin itkua ja odotin tukan kasvua. Arvaa harmittiko?

Jennifer Anistonin suosittu ja kopioitu hiustyyli on johtanut myös kampaamomokiin.

”Kaveri oli kuolla nauruun”

– Kun olin nuori, permanentti oli muotia. Minäkin siis menin kampaamoon ottamaan sellaisen. Minulla on luonnostaan taipuisa tukka ja selitin kampaajalle, että haluan isot laineet, en varsinaisesti kiharaa. Takaraivossani on pyörre hankalassa kohtaa, ja kampaaja sanoi huomioivansa sen ohentamalla siitä kohtaa tukkaa. Lopputulos oli ihan järkyttävä. Tukka oli aivan täynnä pientä kiharaa ja pyörre näkyi selvästi. Kaveri oli kuolla nauruun, kun pää oli kuin lampaan perse ja peräreikäkin näkyi. Aloin itkeä. Minun ei tarvinnut maksaa, mutta se ei paljoa lohduttanut. Nyt naurattaa, silloin ei.

”Lopputuloksena villamainen hamppu”

– Kamalin kokemus oli melkein 20 vuotta sitten, kun muotia oli suora tukka (tyyliin Jennifer Anistonin Rachel-tukka). Luonnonkiharahiuksisena halusin suoran tukan ja kampaaja suositteli kokeilemaan uutta suoristusmetodia. Se tehtiin laittamalla permanenttiaine päähän, mutta hiuksia kammattiin suoraksi koko aineen vaikutusajan. En tiedä paljonko hiuksia katkeili jo tämän käsittelyn aikana. Lopputulos ei ollut todellakaan suora ja kiiltävä, vaan villamainen hamppu. Pahin tuli kuitenkin muutaman viikon päästä käsittelystä, kun hiuksia alkoi yhtäkkiä katkeilla suunnattoman paljon. Oli käynyt niin, että kun oma hius kasvoi päänahasta normaalisti ylöspäin, ja hiuksen suunta oli permanenttiaineella kammattu tiukasti alas, niin siihen kohtaan muutama milli päänahasta muodostui hiukseen terävä ’kulma’, josta hius murtui ja katkesi. Päässä oli laikkuja, joissa oli millin sänkeä. Onneksi koko tukka ei katkennut, mutta oheni varmaan puolet.

”Juoksin värjäysviitta harteilla penkistä karkuun”

– Silloinen vakkarikampaajani halusi leikata minulle polkkatukan ja värjätä sen tummanruskeaksi, vaikka pyysin normaalia tyvi piiloon ja muutama sentti pois -käsittelyä. Oli jo oikeasti levittämässä tummaa väriä päähäni, kun suunnilleen juoksin värjäysviitta harteilla penkistä karkuun. Totesi sitten lakonisesti, että mennään sitten vanhalla tylsällä tyylillä. Hänestä tuli sitten ex-kampaajani.

”Vuoroaan odottava asiakas katsoi järkyttyneenä”

– Kävin teininä laittamassa permanentin. Pyysin isot kiharat, mutta kampaaja sanoi, etteivät ne sopisi minulle ja veti pään täyteen pientä. Kampaaja vielä pöyhi hiukset kuohkeaksi keoksi ja näytti niin tyytyväiseltä. Lopputulos muistutti sellaista englantilaisen tuomarin peruukkia. Vuoroaan odottava asiakas katsoi järkyttyneenä ja tökki kyynärpäällään vieressä istunutta tytärtään. Hävetti ja vedin hupun päähän kun ovesta pääsin. Nyt jo naurattaa, silloin ei.

”En enää ikinä mene kampaamoon”

– Kerran kampaaja raidoitti pitkän tukkani myssyllä ja lopputuloshan oli pilkullinen! Varmasti huomasi sen, mutta ei ollut huomaavinaan. Kun itse näin sen peilistä, hän oli kamalan hämmästynyt ja ”korjasi” sitten saksimalla sieltä täältä päälihiuksia pois, etteivät pilkut näkyisi! Pilkut muuten näkyivät silti, ja näytti ihan hirveältä. En enää ikinä mene kampaamoon, vaan kaveri saa leikata keittiösaksilla.

