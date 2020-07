Tällaisissa asuissa suomalaiset bilettävät – Sofia ja 10 muuta naista jakavat iltatyylinsä: ”Mieluummin överit kuin vajarit”

Mitä pukisi terassille, baariin tai muuten vain illanviettoon lähtiessä? Pyysimme 11 tavallista naista esittelemään tyylinsä.

Vera, 19, viihtyy bilelookissa, joka näyttää hyvältä omaan silmään mutta myös tuntuu hyvältä päällä.

– Tykkään yhdistellä hieman hienompia ja rentoja vaatteita sekaisin. Esimerkiksi maiharit ovat suosikkibiletyskenkäni nykyään, mutta niiden kanssa voin laittaa vaikka mekon tai hameen. Nykyään minulla on päällä baarissa aika rentoja mutta tyylikkäitä vaatteita.

Korkokengät ovat jääneet vähemmälle käytölle.

– Maihareiden kanssa on parempi tanssia, ja ne myös näyttävät erittäin tyylikkäille.

Janette, 20, on pukeutujana vaihtelunhaluinen.

– Menen tosi paljon fiilispohjalla. Joskus haluan bilelookini olevan todellinen katseenvangitsija, ja tällöin päälleni päätyy yleensä avoimia toppeja, mesh-paitoja tai nahkarotseja, ja alaosana on tiukka musta hame, joka korostaa muotojani. Välillä olo ei kuitenkaan ole niin itsevarma omassa kropassani, ja tällöin bilelookini on rennompi, hieman arkisempi: mustat nilkkamittaiset farkut, löysä t-paita ja nahkatakki.

Meikkikin vaihtelee fiiliksen mukaan.

– Joskus arkimeikki voi tuntua todella hyvältä baariin lähtemisen kannalta, mutta usein kuitenkin päädyn revittelemään väreillä. Värikäs cut crease -silmämeikki on ihan täydellinen asuste jo muuten extrailevaan asuun, tai riittävä särmä arkisempaan bilelookiini!

Myös Janeten jalkaan eksyvät usein maiharit.

– Tämän hetkinen luottotamineeni ovat paksupohjaiset maiharini, jotka ovat kulkeneet jaloissani ties minkälaisissa paikoissa. Ne tuovat täydellisesti särmää asuihini ja ovat aivan törkeän mukavat niin baarissa, arkena kuin paremman seppälän juhlissakin.

Petra, 20, viihtyy mahdollisimman mukavassa bilelookissa, jossa hänellä on hyvä olla koko illan.

– Erityisenä lempparina lähiaikoina ovat olleet nahkahousut ja mesh-paita. Myös bodyt, väljät housut ja hameet ovat suosikkeja ja päällä myös arkena. Värit ovat mahdollisimman tummat ja hillityt asuissani.

Sofialle, 24, bilepukeutumisessa tärkeintä on näyttävyys.

– Minut tunnetaankin rohkeana pukeutujana kaveripiirissä. Mottoni on, että mieluummin överit kun vajarit. Haluan jäädä mieleen.

– Kesällä pukeudun ehdottomasti mekkoihin, ja rakastan erilaisia laukkuja ja kenkiä, ne ovat usein asujeni juttu.

Myös Maria, 22, lähtee juhlimaan näyttävästi pukeutuneena.

– Päällä on yleensä body tai croptop. Must-juttu ovat ehdottomasti vyölaukut! Ne on tosi näppäriä ja koko ajan hyvin lähettyvillä, etteivät tavarat lähde muiden matkaan.

Maria tykkää ilmaista itseään pukeutumisella.

– Muilta tulee välillä kommenttia liian provosoivasta pukeutumisesta, mutta mielestäni kaikki saavat pukeutua juuri niin kuin haluavat!

Kolmen lapsen äiti Laura, 27, valitsee yleensä päälleen jotain rentoa tai väljää.

– Mekkoja en pahemmin osaa käyttää. Nyt olen tykästynyt uudestaan pitsiin, ja kesällä topin kanssa yhdistettynä vähän rennommat farkut ovat tosi kivat. Kuvasta poiketen illanviettoon lähtisin mustilla farkuilla tai farkkushortseilla. Yleensä mukana kulkee vielä hiusdonitsi!

Viivi, 23, kertoo käyvänsä vain harvoin baarissa, mutta hän tykkää laittautua illanistujaisiin. Päivästä ja fiiliksestä riippuu, millä tyylillä hän lähtee liikkeelle.

– Farkkuhameet ja mustat housut ovat luottoalaosia. Niihin yhdistän rennompaa yläosaa. Käytän pukeutumisessa hillittyjä värejä. Tärkeintä minulle asua miettiessä on se, että se päällä on mukava ja itsevarma olo.

Sofia, 19, viihtyy rennoissa ja mukavissa vaatteissa.

– Yleensä pukeudunkin baariin perus farkkuihin minihameiden sijasta.

Lilla, 19, kertoo käyttävänsä pääsääntöisesti vain mustia vaatteita. Illalla päälle valikoituu simppeleitä mutta hieman ihonmyötäisempiä vaatteita kuin perusarjessa.

– Illanviettoon tykkään yleensä aina laittaa hameen. Paita, mikä kuvassa näkyy, ja tuo mesh-kangas, näkyy nyt aika monella muullakin, kun sinne on helppo laittaa vain bralette alle.

Susannalle, 21, tärkeintä bilelookissa on, että se saa tuntemaan olon itsevarmaksi ja hyvännäköiseksi.

– Hame ja croptop tai joku muu paita ovat luottokombo. Siihen saa jännitystä lisäämällä koruja, kelloja tai vaikka kengät. Viime aikoina biker-shortsit ovat rantautuneet myös bilelookeihin, ja niistäkin saa tosi hienoja asukokonaisuuksia.

Susan, 22, illanviettoasut painottuvat usein mustaan, joka on muutenkin naisen go to -väri. Sitä löytyy yleensä aina joko ala- tai yläosasta.

– Pidän mekoista ja hameista, mutta talviaikaan käytin paljon tällaista lookia, kuin kuvassa. Eli housut ja paita plus jakku.

– Pidän ulos lähtiessä siitä, että saan kunnolla meikata, ja että biletyylini eroaa kunnolla arkilookista. Esimerkiksi irtoripset ja värikkäät huulipunat ja korut ovat isossa osassa lookiani ulos lähtiessä.

Jaa oma biletyylisi tulevalta viikonlopulta, kuluneelta kesältä tai puhelimesi arkistosta! Lähetä kuva osoitteeseen vivi.norokorpi@is.fi, laita yksityisviestiä tai tägää meidät Instassa @iltasanomatmystyle. Saatamme olla yhteydessä!