Näkyykö tyvikasvu? Neljä tuotetta, joilla saat tyven nopeasti piiloon

Seuraavaan pesuun asti kestävät tyvivärit peittävät harmaat ja saavat häiritsevän tyvikasvun katoamaan kädenkäänteessä.

Jos hiukset on tottunut hoidattamaan kampaajalla, saattaa kotona värjääminen hieman epäilyttää. Tyvikasvun saa onneksi fiksattua helposti kätevillä tuotteilla ilman pelkoa epäonnistumisesta.

Näillä puutereilla, kynillä ja suihkeilla pystyy peittämään harmaat ja freesaamaan raidat lähes entiseen loistoonsa. Kaikki tuotteet kestävät hiuksissa seuraavaan pesuun asti.

Sävyttävät suihkeet

Väriä sisältävä kuivashampoo on todellinen monitoimituote. Suihkeella saa paitsi helposti tyveen väriä, se myös raikastaa hiukset ja antaa niille kivasti nostetta. Sävyttävää kuivashampoota suihkutetaan jakauksen molemmin puolin ja hierotaan tuote kevyesti sormilla hiuksiin. Kun shampoo on istunut tyvessä pari minuuttia, kannattaa hiukset harjata kevyesti läpi, jotta ylimääräinen shampoo lähtee pois.

Batiste Dry Shampoo & A Hint of Colour for Dark Hair -kuivashampoo tummille hiuksille, 6,50 €.

Jos suihkeelta ei kaipaa mitään muita tehoja kuin itse värin, löytyy tähänkin tarkoitukseen pätevä tuote. Värisuihketta käytetään samaan tapaan kuin kuivasampoota. Molemmat on hyvä muistaa suihkuttaa 10–15 sentin etäisyydeltä hiuksista.

L’Oréal Paris Magic Retouch -tyvisävyte, 8,90 €. Saatavilla seitsemän eri sävyä vaaleasta tummaan.

Puuteria raidoille

Puuterimainen, sudilla levitettävä väri on paras raitojen korjaamiseen sekä epävakaalle kädelle. Sudin kanssa voi työskennellä niin rauhalliseen tahtiin ja pienellä alueella kuin vain on tarve, joten lopputuloksesta tulee taatusti tasainen. Sudilla on helppo kulkea raitojen kanssa samaa linjaa ja piilottaa tyvi niiden kohdalta. Tarvittaessa puuterivärillä ja sudilla voi tehdä vaikka täysin uusia raitoja virkistämään väriä.

Color Wow Root Cover Up -puuteriväri, 33,50 €. Saatavilla sävyt platina, blondi, vaaleanruskea, keskiruskea, tummanruskea, musta, punainen.

Kerrostettava kynä

Värikynältä näyttävä puikko onkin itse asiassa erityisen helppokäyttöinen täsmäväri. Kynä sopii erityisesti harmaille hiuksille sekä vaikeasti hallittaville hiuksille. Kynää levitetään suoraan puikosta kuiviin hiuksiin ja avot, tukka on taas menokunnossa. Halutessaan jälkeä voi pehmentää esimerkiksi kulmaharjalla tai putsatulla, vanhalla hammasharjalla. Kynän muodossa tuleva tyvipiilottaja on helppo kuljettaa mukana, jolloin yllättäen ilmestyneet harmaat hiukset saa piiloon myös kaupungilla.