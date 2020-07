Testissä käsidesit! Kotimaisten brändien uutuudet miellyttävät – tässä neljä vakuuttavinta pulloa

Miellyttävimmät käsideseistä tuoksuvat saunavihdalta, kitkerin saa hajullaan yskimään. Testasimme kahdeksan erilaista käsihuuhdetta.

Hyvä käsihygienia pitää mikrobit ja taudit loitolla. Ensisijainen käsien puhdistusmenetelmä on huolellinen saippuapesu, mutta käsidesin voi ottaa avuksi silloin, kun käsienpesu ei onnistu tai pesua haluaa tehostaa desinfioinnilla.

Otimme joukon tuotteita testiin.

Lumene Kosteuttava käsidesinfiointi, 5,90 € / 50 ml, 9,90 € / 250 ml

Kuvaus: Kotimainen kauneusbrändi Lumene kehitti ja lanseerasi kesäksi oman käsidesinsä. Kahdessa koossa saatava tuote on valmistettu Espoon Kauklahdessa. Huuhteen koivunmahla ja glyseriini lupaavat kosteuttaa käsiä. Alkoholipitoisuus 70 prosenttia.

Kokemus: Juokseva geeli tuoksahtaa levitettäessä vahvasti alkoholilta, mutta kuivuessaan käsiin jääkin enää mieto ja miellyttävä, saunavihtaa muistuttava koivuntuoksu. Tästä plussaa! Huuhde tuntuu mukavalta ja levittyy ja kuivuu nopeasti. Söpö pikkupullo kulkee helposti mukana, tosin se saa miinusta kierrekorkista.

Arvosana: 4½ / 5

Nolla käsidesivaahto, 9,95 € / 100 ml

Kuvaus: Kotimaisen innovaation taustalla on suomalainen teknologiayhtiö ja sijoittajajoukko urheilutähtiä Teemu Selänteestä Valtteri Bottakseen. Nolla on kehittänyt ja patentoinut laajasti tutkitun hopeapolymeeriteknologian, jonka ansiosta käsidesi on alkoholiton. Vaahto lupaa tehota muun muassa koronaviruksiin sekä WHO:n listaamiin viiteen antibioottiresistenssiin superbakteeriin. Hajusteettomalla tuotteella on Allergia-, Iho- ja Astmaliiton Allergiatunnus. Aktiiviaine valmistetaan Suomessa, ja sillä on Avainlippu-tunnus.

Kokemus: Kevyt vaahto tuntuu leviävän kaikkialle käsiin paremmin kuin perinteiset geelit. Annostelu on näppärä ja tuntuma pehmeä. Kuivumista joutuu odottelemaan hetken, mutta sen jälkeen kädet tuntuvat yllättäen täysin tuotteettomilta. Vain hieman oudosta käsiin jäävästä ominaistuoksusta pieni miinus. Pullon kyljessä aktiiviaineen kerrotaan olevan haitallista vesieliöille, ja vaahdon päästämistä ympäristöön neuvotaan välttämään.

Arvosana: 5- / 5

Kyrö Distillery Kyrön käsidesigeeli, 6,90 € / 400 ml

Kuvaus: Isokyröläinen tislaamo alkoi valmistaa koronakeväänä desinfioivaa käsidesigeeliä. Tuote on valmistettu TUKESin suositusten mukaisesti, ja sen vaikuttava aine on etanoli. Mukana on myös kosteuttavaa glyseriiniä. Alkoholipitoisuus 72 prosenttia.

Kokemus: Pullo saa heti pisteet designista: ulkoasu on tuttu brändin muista tuotteista. Löysä geeli valuu pullosta näppärästi, leviää käsiin hyvin, kuivuu mukavan nopeasti tahmattomaksi eikä jätä iholle kuivattavaa tunnetta. Tässäkin haisee alkoholi, muttei erityisen pistävästi. Kuivumisen jälkeen käsiin ei jää minkäänlaista tuoksua! Ainut harmi on pullon iso koko – tämä ei kulje mukana laukussa. Pullo jää kuitenkin mieluusti kotiin täyttövaraksi. Testin halvin litrahinta! Tosin verkkokaupan toimituskulut saa ilmaiseksi vasta kuuden pullon summan voimin.

Arvosana: 5- / 5

LV Käsidesinfiointi, 1,95 € / 100 ml

Kuvaus: Kotimainen LV:n käsidesinfiointiaine korostaa antavansa suojan myös norovirusta vastaan. Tuote sopii herkälle iholle, se sisältää ihoa hoitavaa ja kosteuttavaa glyserolia ja sillä on Allergia-, Iho- ja Astmaliiton Allergiatunnus. Alkoholipitoisuus 74 prosenttia.

Kokemus: Koska tuotteessa ei ole hajusteita, mikään ei peitä ainesosien hurjan vahvaa hajua. Ensin tuote tuoksuu voimakkaasti kynsilakanpoistoaineelta, sitten alkoholilta. Haju hälvenee kyllä, mutta käyttökokemus saa yskimään. Ei tunnu yhtä hoitavalta vaan vesimäisemmältä kuin testin muut tuotteet. Plussaa halvasta hinnasta ja hyvästä matkakoosta.

Arvosana: 2 / 5

Keep It Clean Citrus Sunshine, 3,90 € / 50 ml

Kuvaus: Suomalainen kauneustuotteiden maahantuoja Nordic Beauty Import lanseerasi oman käsidesisarjan kolmella hajustetulla ja yhdellä hajusteettomalla tuotteella. Käsidesit sisältävät kosteuttavaa glyserolia, ja ne valmistetaan Euroopassa. Alkoholipitoisuus 70 prosenttia.

Kokemus: Tästä tuotteesta lehahtaa märkänä vahvasti pistävä alkoholinhaju. Paksuhko geeli tuntuu kosteuttavalta. Alkuun tuote tuntuu tahmaiselta, mutta kun malttaa hetken, kädet kuivuvat täysin. Käsiin jäävä tuoksu muistuttaa kirpeää sitruunakarkkia, muttei tuoksu yhtään liikaa.

Arvosana: 4 / 5

Dermosil Hand Sanitizer, 4,90 € / 100 ml

Kuvaus: Dermosilin käsidesi sisältää ihoa hoitavaa ja kosteuttavaa aloe veraa. Suomalaisyrityksen tuotteet valmistetaan Pohjoismaissa ja Keski-Euroopassa. Hajusteettoman huuhteen alkoholipitoisuus on 70 prosenttia.

Kokemus: Tässä on nätti pakkaus ja vielä laukkukokoinen mutta testin pienimpiä pulloja riittoisampi matkakoko. Geelin tuntuma on mukava ja pehmeä. Alkoholi tuoksuu, muttei testin vahvimpana. Tämän kuivumista saa odotella hieman pidempään, mutta toisaalta iho jää kosteutetun tuntuiseksi. Siitä plussaa. Kädet eivät tuoksu kuivina miltään.

Arvosana: 4½ / 5

Atopik Käsidesi, 7 € / 50 ml, 15 € / 200 ml

Kuvaus: Hoitavaa kaurauutetta ja kosteuttavaa glyseriiniä sisältävä käsidesi on suomalaista, Helsingissä valmistettua luonnonkosmetiikkaa. Tuoksu tulee piparminttuöljystä. Alkoholipitoisuus 71 prosenttia.

Kokemus: Suihkeen kanssa toimiminen herättää kysymyksiä – kuten geelitkin, se neuvotaan hieromaan käsiin. Vesimäinen eli paljon ohuempi tuote ei levity hieromalla yhtä helposti kuin geelit, mutta toisaalta suihkimalla sitä saa valmiiksi laajalle alueelle. Taitaa olla makukysymys, onko suihke näppärämpi vai vain hommaa hankaloittavampi tyyli. Piparmintun tuoksu on niin ihana, että käsistä hentona leviävää tuoksua jää nuuhkimaan tyytyväisenä vielä pitkään käytön jälkeen. Tämän käyttö voisi toimia, jos mukana on suihkuttamisen hoitava ystävä!

Arvosana: 3+ / 5

Naviter Clean Beauty Hoitava Käsidesi, 16,90 € / 150 ml

Kuvaus: Suomalaisen luonnonkosmetiikkavalmistajan käsidesi sisältää muun muassa etanolia, hoitavaa ratamouutetta, kosteuttavaa glyseriiniä ja piparmintun eteeristä öljyä. Valmistettu Suomessa. Alkoholipitoisuus 71 prosenttia.

Kokemus: Myös tässä suihkeessa tuoksuu piparminttu. Atopikin suihkeen kanssa samalla tehtaalla valmistuvassa tuotteessa on hieman erilainen ainesosaluettelo, mutta kaksi suihketta ovat käyttökokemukseltaan hyvin samanlaiset. Tämä suihke tuntuu hieman kosteuttavammalta, mutta jättää toisaalta hienoisen tuotetuntuman iholle. Suihke saa plussaa geelikoostumukseen verrattuna siitä, että sitä saa suihkittua perusteellisesti myös suoraan pidempien kynsien alle.

Arvosana: 3 / 5

