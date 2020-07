Tiesithän, mikä taskun malli ja kohta imartelee peppua? Muista tämä farkkuostoksilla

Housujen takataskujen muodolla, koolla ja sijoittelulla on yllättävän suuri vaikutus siihen, miltä takamus näyttää.

Kuten minkä tahansa vaatekappaleen, farkkujen istuvuus on avainasemassa siinä, kuinka hyvältä housut tuntuvat ja näyttävät päällä. Myös lahkeenpituuksilla ja -leveyksillä sekä vyötärönkorkeudella on osuutensa kroppaa imartelevan tyylin valitsemisessa.

Mutta pienemmätkin yksityiskohdat merkitsevät. Oletko ajatellut, kuinka paljon takataskut vaikuttava siihen, mitä farkut tekevät pepulle?

Näin valitset hyvät takataskut.

Pienet taskut suurentavat, suuret taskut pienentävät

Takataskujen koko antaa joko pienentävän tai suurentavan efektin. Farkkusivusto Denimology kertoo, että pienet taskut saavat pepun näyttämään todellisuutta suuremmalta, suuret taskut puolestaan toimivat päinvastoin ja pienentävät peppua.

Usein imartelevin vaihtoehto voivatkin olla keskikokoiset taskut – ne eivät suurenna eivätkä pienennä.

Keskellä pakaraa on paras

Yhtä tärkeää kuin koko on taskujen oikea kohta. Tämä sääntö on helppo muistaa: keskellä pakaraa on paras.

Denimologyn ja muotisivusto Who What Wearin mukaan liian ylhäällä, alhaalla tai sivulla olevat taskut sotkevat mittasuhteet. Liian ylhäälle sijoitetut taskut saavat takamuksen näyttämään pitkältä, alhaalle ommellut taskut latistavat ja luovat roikkuvan pepun. Liian sivuille sijoitetut taskut taas leventävät takamuksen muodottomaksi.

Matalalla olevat taskut latistavat takamusta.

Hyvin sivuille sijoitetut taskut leventävät.

Valitse laatikkomainen ja tiltattu tasku

Tiltatut eli taskujen yläosasta hieman sisäänpäin kallellaan ja alhaalta ulospäin osoittavat takataskut ovat usein imartelevimmat, on farkkuasiantuntija Juha Sinerlahti neuvonut. Näin luodaan peppuun pyöreyttä.

Laatikkomalliset, kauniisti pakaran päälle asettuvat taskut ovat hänen mukaansa imartelevimmat. Laatikkomalliset taskut korostavat ja pyöristävät pyllyä.

Korosta halutessasi lisää

Myös taskujen yksityiskohtiin kannattaa kiinnittää huomiota, neuvovat Denimology ja Who What Wear. Takataskujen läpät, koristeelliset ompeleet, vaaleat kulutukset ja erilaiset strassit ja muut koristelut vetävät huomion takamukseen ja saavat sen näyttämään suuremmalta ja muhkeammalta. Sen sijaan hyvin yksinkertaiset, koruttomat taskut hillitsevät näyttävyyttä.